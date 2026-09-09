Norwegen empfängt Dänemark am Donnerstag, dem 24. September, im Ullevaal Stadion in Oslo und eröffnet damit seine Kampagne in der UEFA Nations League 2026/27 in Liga A, Gruppe A4, zusammen mit Portugal und Wales. Die beiden skandinavischen Nachbarn treffen im November erneut aufeinander, und dann steht ein echtes historisches Ereignis an, denn es wird ihr allererstes Pflichtspielduell in diesem Wettbewerb sein.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Norwegen gegen Dänemark zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß von Norwegen gegen Dänemark in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Dänemark findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt, die Anstoßzeit wird über euren regionalen TV-Partner noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Dänemark kaufen?

Tickets für das Spiel in Oslo werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Kopenhagen sind die offiziellen Kanäle des dänischen Fußballverbands (DBU) die entsprechende erste Anlaufstelle.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplätzen für das Auftaktspiel im Ullevaal Stadion in Oslo sowie Angebote für das Rückspiel im Parken Stadium in Kopenhagen.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach Ablauf der Mitglieder-Vorverkaufsphasen, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Ein erstmaliges Duell – da es das erste Nations-League-Duell zwischen den beiden Nationen überhaupt ist, dürfte die Nachfrage schnell steigen, insbesondere für das Finale in Kopenhagen

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Spieltag ankommen

Sekundärmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Bedeutung, die vor allem dem Finale in Kopenhagen zukommt, wird eine frühe Buchung für beide Spiele dringend empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Dänemark?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Oslo werden über die Ticketkanäle des norwegischen Fußballverbands festgelegt, wobei das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Kopenhagen gelten die offiziellen DBU-Preise in gleicher Weise.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, und hier ist ein grober Überblick darüber, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Oslo): ab etwa 55 €, in der Regel auf den oberen Rängen hinter den Toren im Ullevaal Stadion

Plätze im mittleren Preissegment (Oslo): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Finale in Kopenhagen: die Preise im Parken Stadium dürften steigen, je näher die Gruppenphase ihrem Ende kommt, wobei dieses erste Duell zwischen den beiden Nationen bereits früh auf großes Interesse stößt

Wie bei jedem Spiel, das die endgültige Platzierung einer Gruppe entscheiden könnte, können sich die Preise schnell ändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, ist in der Regel auf der sichereren Seite, wenn er sich den Platz eher früher als später sichert.

Norwegen gegen Dänemark in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Norwegen gegen Dänemark

Norwegens letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und neun kassierten Toren in diesem Zeitraum. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen England im WM-Viertelfinale. Vor dieser Niederlage hatte Norwegen zwei Spiele in Folge gewonnen, mit einem 2:1 gegen Brasilien und einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste, ehe es eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich gab. Eröffnet hatte Norwegen diese Fünf-Spiele-Serie mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal.

Dänemarks letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und acht kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen DR Kongo in einem Freundschaftsspiel. Davor kassierte Dänemark eine 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation, gewann 4:0 gegen Nordmazedonien, verlor 2:4 gegen Schottland und spielte 2:2 gegen Belarus.

Norwegen gegen Dänemark: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand in einem Freundschaftsspiel im Juni 2024 statt, als Dänemark zu Hause mit 3:1 gewann. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Dänemark dreimal gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg für Norwegen. Der einzige Sieg Norwegens in diesem Datensatz kam in einem EM-Qualifikationsspiel 2011 zustande, als die Teams in Oslo 1:1 spielten, bevor Dänemark das Rückspiel in Kopenhagen mit 2:0 gewann.

Norwegen gegen Dänemark: Tabelle

In Gruppe 4 der UEFA Nations League A liegt Dänemark derzeit auf Platz eins, Norwegen ist Zweiter.