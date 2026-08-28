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So bekommt man Tickets für Nizza gegen Lille: Preise in der Ligue 1, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Guter Ausblick auf Lille in der Ligue 1. So kannst du dir deine Tickets sichern

Schöne Aussicht auf Lille am Samstag, 19. September 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Das vorherige Ligaduell im April 2026 endete im Stade Pierre-Mauroy mit einem umkämpften 0:0. Historisch gesehen hat Nizza im direkten Vergleich mit 11 Siegen einen leichten Vorteil gegenüber Lille, das 7 Siege aufweist.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Nizza gegen Lille wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Nizza gegen Lille in der Ligue 1?

Nizza gegen Lille findet in der Allianz Riviera in Nizza statt. Den bestätigten Anstoß für dieses Ligue-1-Spiel finden Sie unten.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5
Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für Nizza gegen Lille in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und LOSC Lille zu kaufen, haben Sie einige Möglichkeiten:

  • Offizielles Ticketportal von OGC Nizza: Da OGC Nizza das Spiel in der Allianz Riviera austrägt, ist der sicherste und zuverlässigste Ort für den direkten Ticketkauf die offizielle Ticket-Website von OGC Nizza (billetterie.ogcnice.com) oder die Stadionkasse am Spieltag.
  • Auswärtsbereich von LOSC Lille: Wenn Sie Lille unterstützen und im Gästeblock sitzen möchten, werden Auswärtstickets in der Regel direkt über das offizielle Ticketportal von LOSC (billetterie.losc.fr) für registrierte Auswärtsfans angeboten.
  • Autorisierter Sekundärmarkt: OGC Nizza betreibt einen offiziellen Zweitmarkt, der direkt in die Ticketplattform integriert ist und auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze sicher weiterverkaufen können.
  • Ticketplattformen von Drittanbietern: Auf Sekundärmarktplätzen wie Ticombo werden ebenfalls Tickets angeboten, wobei die Preise von einzelnen Verkäufern festgelegt werden und mit variablen Aufschlägen verbunden sein können.

Wie viel kosten Tickets für Nizza gegen Lille in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel OGC Nizza gegen LOSC Lille in der Allianz Riviera variieren je nach Sitzkategorie und Kaufplattform:

  • Offizielle Tickets zum Nennwert: Standardtickets, die direkt über die Ticketstelle von OGC Nizza gekauft werden, kosten für reguläre Sitzplatzkategorien in der Regel zwischen 15 € und 40 €, wobei die Preise von der Lage im Stadion abhängen, etwa hinter den Toren oder auf den zentralen Seitentribünen.
  • Sekundärmarkt / Wiederverkauf: Auf Drittplattformen und Ticketbörsen wie Ticombo beginnen die Preise für Standardplätze in der Regel bei etwa 25 € bis 30 €, während Plätze mit Premiumsicht oder auf den zentralen Tribünen zwischen 45 € und 90 €+ kosten können.
  • VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality- oder Executive-Tickets beginnen in der Regel bei etwa 250 € bis 300 €+ pro Person.

Nizza gegen Lille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Nizza und Lille

Nizza hat die vergangenen vier Spiele allesamt unentschieden gespielt, darunter zum Auftakt der Ligue 1 am 22. August ein 0:0 gegen Lorient. Der einzige Sieg in den vergangenen fünf Partien gelang gegen Marseille in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, das mit 3:0 gewonnen wurde. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:2 gegen Juventus. Nizza erzielte in diesen fünf Auftritten drei Tore und kassierte zwei, was einen vorsichtigen und defensiv stabilen Ansatz in der Saisonvorbereitung widerspiegelt.

Lille holte aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war der 2:0-Sieg in der Ligue 1 am 23. August bei Angers, der in diesem Lauf zugleich die einzige Pflichtspielpartie war. In der Saisonvorbereitung spielte Lille zudem 1:1 gegen Everton und 2:2 gegen den Hamburger SV, gewann mit 6:3 gegen OH Leuven und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

NCE

NCE - Form

OM
S0-3
JUV
N2-0
CGL
U0-0
HUL
U0-0
LOR
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
LIL

LIL - Form

GIL
N2-1
OHL
S3-6
HSV
U2-2
EVE
U1-1
SCO
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Nizza gegen Lille: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 18. April 2026 statt, als Lille und Nizza im Stade Pierre-Mauroy in einem Ligue-1-Spiel 0:0 trennten. Zuvor gewann Nizza im Oktober 2025 zu Hause mit 2:0 gegen Lille. In den vergangenen fünf direkten Duellen in der Ligue 1 kommt Nizza auf zwei Siege, Lille auf einen, dazu endeten zwei Spiele unentschieden, darunter ein 2:2 in der Allianz Riviera im November 2024.

Head to Head

NizzaUnentschiedenLille
1
3
1
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
0
Nizza badge
Nizza
NCE
0
END
Frankreich Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
Lille badge
Lille
LIL
0
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Frankreich Ligue 1
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Lille
LIL
2
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Nizza
NCE
1
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Frankreich Ligue 1
Nizza badge
Nizza
NCE
2
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Lille
LIL
2
END
Frankreich Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Nizza badge
Nizza
NCE
2
END
7Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Nizza gegen Lille: Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
LilleLilleLIL
220030+36
S
S
2
MarseilleMarseilleOM
110040+43
S
3
LensLensRCL
110052+33
S
4
LyonLyonOL
110020+23
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
S
6
BrestBrestB29
10102201
U
7
Le MansLe MansLEM
10102201
U
8
RennesRennesREN
10102201
U
9
LorientLorientLOR
10100001
U
10
NizzaNizzaNCE
10100001
U
11
Paris FCParis FCPAR
10100001
U
12
TroyesTroyesTRO
10100001
U
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
201123-11
N
U
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
N
15
AngersAngersSCO
100102-20
N
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
N
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
N
18
StraßburgStraßburgSTR
100104-40
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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