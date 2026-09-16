Die Niederlande empfangen Serbien am 4. Oktober 2026 im Philips Stadion in Eindhoven zu einem richtungsweisenden Spiel der UEFA Nations League. Dieses attraktive Duell bringt zwei europäische Top-Nationen zusammen, die sich wichtige Punkte in der Gruppenwertung sichern wollen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Philips Stadion zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, welche Preisoptionen es gibt und wie ihr eure Buchung noch heute abschließt.

Wann ist der Anstoß von Niederlande gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Niederlande gegen Serbien wird im Philips Stadion in Eindhoven angepfiffen, offizielle Übertragungsinformationen sind für diese Partie derzeit nicht verfügbar.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Philips Stadion

Wo kann man Tickets für Niederlande gegen Serbien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Königlich Niederländischen Fußballverbands (KNVB) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimländerspiele der Niederlande abwickelt. Das offizielle KNVB-Portal ist die erste Anlaufstelle, um sich in den Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind sekundäre Plattformen wieStubHub die richtige Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Niederlande gegen Serbien?

Die Standardpreise im offiziellen KNVB-Ticketportal beginnen bei 35 € für allgemeine Eintrittskarten hinter den Toren. Je nach Sitzplatzkategorie und Sicht im Philips Stadion steigen die Preise an.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 70 € pro Platz, wobei der Endpreis von der aktuellen Marktnachfrage und dem verfügbaren Kontingent abhängt.

Niederlande gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Niederlande und Serbien

Die Niederlande haben drei ihrer letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft am 30. Juni, womit ihr Turnierlauf endete. Davor schlugen sie im selben Wettbewerb Schweden mit 5:1 und Tunesien mit 3:1 und spielten 2:2 gegen Japan. Die Niederländer erzielten in diesen fünf Spielen 12 Tore.

Serbien hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, außerdem verlor das Team mit 0:3 gegen Kap Verde und Spanien. Die Siege gab es gegen Saudi-Arabien und Lettland, beide mit 2:1. Serbien erzielte in diesem Lauf acht Tore und kassierte 14.

Niederlande gegen Serbien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das einzige registrierte Spiel zwischen diesen Teams endete mit einem 1:0-Sieg der Niederlande gegen Serbien bei der Weltmeisterschaft 2006 am 11. Juni. Dieses einzige Aufeinandertreffen verschafft den Niederlanden eine perfekte Bilanz im direkten Vergleich.

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Weltmeisterschaft Serbien SER 0 Niederlande NED 1 END 1 Erzielte Tore 0 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1



