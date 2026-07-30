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So bekommt man Tickets für Newcastle United gegen Liverpool: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für eines der herausragenden Spiele des ersten Premier-League-Wochenendes wissen müsst

Newcastle gegen Liverpool ist immer eines der mit größter Spannung erwarteten Duelle jeder Premier-League-Saison, und zur Freude der Fans beider beteiligten Klubs sowie der neutralen Zuschauer treffen die Teams am Sonntag, dem 23. August, im St James' Park am ersten Spieltag aufeinander. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, sich schon heute Plätze zu sichern.

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie dadurch, dass Newcastle und Liverpool neue Trainer an der Seitenlinie haben, nach dem jüngsten überraschenden Abgang von Eddie Howe und der Entlassung von Arne Slot im Mai.

Auch personell haben beide die Dienste bekannter Gesichter wie Mo Salah und Anthony Gordon verloren, während eine Reihe junger Neuzugänge verpflichtet wurde, darunter Bazoumana Touré (Newcastle) und Jérémy Jacquet (Liverpool).

Da beide Teams unbedingt positiv in die neue Saison starten wollen, verspricht dies ein weiteres denkwürdiges Duell zu werden. GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Newcastle United gegen Liverpool zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Liverpool statt?

Newcastle United gegen Liverpool wird am Sonntag, dem 23. August, um 16:30 Uhr BST im St James' Park in Newcastle angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
St James' Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Liverpool

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Anti-Touting-Gesetzgebung und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballot-System): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufallsbasierte Ballot-Lotterien ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Ballot leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an Nichtmitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig nach Tickets sucht, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Liverpool?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Lotterien oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in reguläre Mitgliedsauslosungen.

Form

NEW

NEW - Form

WHU
S3-1
FUL
N2-0
DAR
S3-0
GAT
U1-1
BRC
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LIV

LIV - Form

CHE
U1-1
AVL
N4-2
BRE
U1-1
SUN
S4-2
WRE
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Newcastle UnitedUnentschiedenLiverpool
1
1
3
Premier League
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Liverpool
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4
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END
Premier League
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England EFL Cup
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0
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NEW
3
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LIV
3
END
8Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Team-News & Kader

Newcastle United vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Aufstellung
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Liverpool
LIV
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Liverpool
LIV

Trainer

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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