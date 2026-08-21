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So bekommt man Tickets für Newcastle United gegen Hull City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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So kaufst du Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Hull City, einschließlich Spielinformationen

Sie waren in dieser Saison noch nicht in der Fußball-Kathedrale St James' Park? Schon sehr bald bietet sich die perfekte Gelegenheit, denn Newcastle United empfängt am Samstag, den 19. September, Hull City zu einem Premier-League-Duell. Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets.

Die Newcastle-Fans haben im St James' Park bereits einige packende Thriller erlebt, und die neue Saison hat gerade erst begonnen. Die Toon starteten in der Liga mit einem epischen 2:2 gegen Liverpool und setzten sich anschließend im Carabao Cup mit 3:2 gegen West Brom durch, sodass die in Schwarz und Weiß gehüllten Fans zufrieden nach Hause gingen.

In der vergangenen Saison feierte Newcastle zu Hause 2:1- und 4:3-Siege gegen die Aufsteiger Burnley beziehungsweise Leeds. Matthias Jaissle, der im Sommer das Traineramt übernommen hat, wird hoffen, dass Newcastle United diese Siegesserie gegen den Premier-League-Neuling Hull City fortsetzen kann.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbuchung für Newcastle United gegen Hull City liefern, einschließlich der Frage, wo Sie die Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Hull City statt?

Newcastle United gegen Hull City findet am Samstag, den 19. September, im St James' Park (Newcastle) statt. Der Anstoß ist für 15 Uhr BST angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 5
St James' Park

So kaufen Sie Tickets für Newcastle United gegen Hull City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ticketverlosungen ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel für die Teilnahme an der Auslosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer auf der Suche nach Last-Minute-Tickets ist, kann Karten auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Newcastle United gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ticketverlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für einfache Mitglieder.

Form

NEW

NEW - Form

EVE
N3-1
B04
N1-2
STR
N1-1
LIV
U2-2
WBA
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
HUL

HUL - Form

KAS
U1-1
SGE
N2-0
NCE
U0-0
MUN
S2-0
STK
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Newcastle UnitedUnentschiedenHull
2
2
1
Klub Freundschaftsspiele
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Hull badge
Hull
HUL
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
END
England EFL Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
3
END
Premier League
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
Hull badge
Hull
HUL
2
END
10Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Newcastle United vs Hull Voraussichtliche Aufstellungen

Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Aufstellung
Hull crest
Hull
HUL
Hull crest
Hull
HUL

Trainer

  • M. Jaissle

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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