Monaco trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Louis II in Monaco auf Lens.

Im vorherigen torreichen Thriller im Februar 2026 setzte sich Monaco mit einem dramatischen 3:2-Auswärtssieg im Stade Bollaert-Delelis gegen Lens durch. Beide Mannschaften verfügen über reichlich Offensivtalent und versprechen damit ein intensives Duell, während Lens auf fremdem Platz auf Wiedergutmachung aus ist.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Monaco gegen Lens wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Monaco gegen Lens in der Ligue 1?

Monaco gegen Lens findet im Stade Louis II in Monaco statt, wo der Anstoß für diese Ligue-1-Partie angesetzt ist.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:00 Stade Louis II, Monaco

Wie kann man Tickets für Monaco gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das Ligue-1-Spiel AS Monaco gegen RC Lens im Stade Louis II können über offizielle Kanäle des Klubs oder autorisierte sekundäre Ticket-Marktplätze erworben werden:

Offizielle Ticketing-Website von AS Monaco: Der wichtigste und sicherste Ort für den Ticketkauf ist direkt der offizielle Online-Ticketshop von AS Monaco.

Ticketbüro im Stade Louis II: Tickets sind an Spieltagen in Monaco in der Regel an der Stadionkasse erhältlich, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Sekundäre Marktplätze & Aggregatoren: Falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist, sind Tickets auf Ticket-Resale-Plattformen wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für Monaco gegen Lens in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel AS Monaco gegen RC Lens im Stade Louis II variieren je nach Tribünenauswahl und Kaufplattform:

Offizielle Klubtickets (Nennwert): Direkt über die offizielle Ticketing-Plattform von AS Monaco oder an der Stadionkasse beginnen Standardtickets in der Regel bei etwa 15 € bis 25 € für Plätze hinter den Toren (Populaires/Secondes) und liegen zwischen 35 € und 80 €+ für zentrale Sitzplätze auf den Seitenrängen (Premières/Honneur).

Sekundäre Resale-Marktplätze: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei ungefähr 48 € bis 50 € für Plätze in den Einstiegskategorien, während durchschnittliche Sitzplatzoptionen für rund 110 € bis 115 € verkauft werden.

VIP- & Hospitality-Pakete: Premium- und Hospitality-Erlebnisse beginnen bei ungefähr 110 € bis 130 € pro Person.

Monaco gegen Lens in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Monaco gegen Lens

Monaco hat drei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Der jüngste Auftritt endete am 27. August mit einem 4:1-Sieg gegen Gornik Zabrze in der Qualifikation zur Conference League, zudem gewann das Team am 23. August in der Ligue 1 mit 1:0 gegen Le Havre. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Coventry City in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, das mit 0:2 verloren ging. Monaco erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Lens hat ebenfalls drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, bei zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 5:2-Sieg gegen Auxerre in der Ligue 1 am 22. August, zudem wurde Paris Saint-Germain am 16. August im Super Cup mit 1:0 besiegt. Zuvor in der Saisonvorbereitung gewann Lens mit 3:1 gegen Villarreal, auch wenn Niederlagen gegen Sunderland und ein torloses Unentschieden gegen Famalicao die Vorbereitung störten. Lens erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte fünf Gegentore.

Monaco gegen Lens: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. Februar 2026 in der Ligue 1 statt, als Monaco auswärts bei Lens mit 3:2 gewann. Davor empfing Monaco Lens im November 2025 und verlor im Stade Louis II mit 1:4. Über die letzten fünf Ligue-1-Duelle zwischen den Klubs hat Lens mit zwei Siegen die stärkere Bilanz, während Monaco zwei Spiele gewann und eine Partie unentschieden endete.