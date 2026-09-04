So bekommt man Tickets für Manchester United gegen Manchester City: Manchester-Derby, September-Spiel, Infos und mehr

Wenn Sie Tickets für Manchester United gegen Manchester City in der Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Manchester City statt?

Datum Spiel Spielort Tickets Sonntag, 13. Sep. - 16:30 Uhr Manchester United vs Manchester City Old Trafford Tickets



Old Trafford ist seit 1910 die Heimspielstätte von Manchester United. Mit einer Kapazität von knapp 75.000 ist „The Theatre of Dreams“, wie es von den Fans von United liebevoll genannt wird, das größte Vereinsfußballstadion im Vereinigten Königreich und nach dem Wembley-Stadion insgesamt das zweitgrößte Fußballstadion. Sollte es zu einer weiteren Erweiterung kommen, würde diese wahrscheinlich den Anbau eines zweiten Rangs an der South Stand beinhalten, wodurch die Kapazität auf rund 88.000 steigen würde, auch wenn in den vergangenen Jahren alternative Vorschläge für ein komplett neues Stadion gemacht wurden.

Neben Spielen von Man Utd wurde Old Trafford für eine Reihe hochkarätiger Fußballveranstaltungen genutzt, darunter FA-Cup-Spiele, zahlreiche Halbfinals, das Finale von 1915 und mehrere Wiederholungsspiele des Finales, Länderspiele von England sowie Partien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 1966, der UEFA Euro 1996 und der UEFA Women’s Euro 2022. Das Stadion war 2003 auch Austragungsort des rein italienischen Champions-League-Finals, in dem sich der AC Mailand im Elfmeterschießen gegen Juventus durchsetzte.

Was ist von Manchester United gegen Manchester City zu erwarten?

Auch wenn die Manchester-Derbys im Etihad Stadium für die Anhänger von Man Utd zuletzt frustrierend anzusehen waren, haben die Reds in den jüngsten Duellen mit Peps Mannschaft keineswegs immer die zweite Geige gespielt. City setzte sich durch, als die beiden Teams im FA-Cup-Finale 2023 aufeinandertrafen, doch Man Utd revanchierte sich genau zwölf Monate später in Wembley, als der Klub seinen 13. Titel in diesem Wettbewerb holte, was zugleich den zweiten Pokalerfolg unter Erik ten Hag bedeutete.

Was Duelle mit dem Erzrivalen im Old Trafford betrifft, dürften die Red Devils besonders gute Erinnerungen an das Premier-League-Aufeinandertreffen im Januar 2023 haben. In einer dramatischen Partie, wie eigentlich in allen Manchester-Derbys, brachte Jack Grealish City in der 60. Minute in Führung, ehe sich die Reds mit zwei Treffern innerhalb von vier Minuten durch Bruno Fernandes und Marcus Rashford zurückmeldeten.

Nachdem die Reds in ihren vorherigen beiden Premier-League-Heimspielen gegen Man City kein Tor erzielt hatten, sind sie verzweifelt darauf aus, im kommenden Derby ihre Treffsicherheit wiederzufinden. Da Spieler wie Matheus Cunha und Benjamin Sesko seit diesen Partien zum Kader gestoßen sind, werden die Utd-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft wieder trifft. Abhängig von internationalen Verpflichtungen könnten die Reds auch ihren aktuellen Top-Torjäger Bryan Mbeumo zurückbekommen, um die offensiven Optionen weiter zu verstärken.

Wie kann man Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City kaufen?

Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Nachfrage nach Fußballtickets für Man Utd astronomisch ist, und das wirkt sich auf die Kaufprozesse auf allen Ebenen aus. Manchester United ist nach den meisten Maßstäben der drittmeist unterstützte Klub der Welt hinter Real Madrid und Barcelona. Der Verein hat über 200 Millionen Follower in den sozialen Medien und schätzt selbst, weltweit mehr als 1 Milliarde Fans/Anhänger zu haben. Hinzu kommt die enorme Zahl an Dauerkarteninhabern, mehr als 50.000 bei jedem Heimspiel, was die Zahl der verbleibenden Spieltagstickets zusätzlich einschränkt.

Grundsätzlich gehen Tickets für Manchester United fast nie an Nicht-Mitglieder in den Verkauf. Der freie Verkauf ist sehr selten und oft auf Spiele mit geringer Nachfrage beschränkt. Vereinsmitglieder können Heimtickets pro Saison über fünf große und 35 kleinere Verkaufsphasen erwerben.

Diese Ticketfreigaben sind unvorhersehbar, daher melden sich Fans oft für Benachrichtigungen an. Für einige der Topspiele, etwa das Manchester-Derby, veranstaltet Manchester United für Mitglieder etwa acht Wochen vor dem Anpfiff Verlosungen. Dabei sind Anzahlungen erforderlich, und die Erfolgsquote kann wegen der enormen Nachfrage bei nur 10 % liegen. In den Wochen und Tagen vor dem Spiel folgen dann weitere Ticketfreigaben für einzelne Partien.

Während das offizielle Klubportal der sicherste Weg für Anhänger ist, Tickets für Manchester United zu kaufen, könnten jene, die das Manchester-Derby besuchen möchten, sekundäre Wiederverkaufsseiten wie Viagogo in Betracht ziehen, was ihnen die beste Chance geben könnte, Last-Minute-Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City?

Zum ersten Mal in dieser Saison werden Spieltagstickets im Old Trafford nach der Kategorie der Begegnung bepreist, womit sich Manchester United den meisten anderen Premier-League-Klubs angleicht.

Es gibt drei Preiskategorien für Premier-League-Spiele, Kategorie A, B und C, sowie eine vierte, Kategorie D, für einige Pokalspiele, die die unterschiedliche Nachfrage bei verschiedenen Partien widerspiegeln. Alle Ermäßigungen für jüngere und ältere Fans bleiben bestehen.

Die Preise nach Ticketkategorie sind wie folgt:

Kategorie D: £32-£52 (nur Pokalspiele)

Kategorie C: £37-£60 (2 x PL-Spiele)

Kategorie B: £57-£86 (11 x PL-Spiele)

Kategorie A: £59-£97 (6 x PL-Spiele)

(Hinweis: Das Spiel gegen Manchester City wurde wenig überraschend als Kategorie A eingestuft)

Auch bei ermäßigten Tickets variieren die Preise: Über-65-Jährige und 18- bis 21-Jährige zahlen zwischen £34 und £65, während Unter-18-Jährige im Family Stand bereits für nur £14 hineinkommen oder im 93:20-Bereich bis zu £47 zahlen können.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für Manchester United gegen Manchester City?

Hospitality-Pakete von Manchester United sind ebenfalls eine großartige Möglichkeit für Nicht-Mitglieder, sich Sitzplätze für das Spiel zu sichern. Sie sind in der Regel langsamer ausverkauft als Tickets auf dem Primär- und Sekundärmarkt und können daher eine gute Wahl sein, wenn andere Optionen begrenzt sind.

Was man mit den Hospitality-Paketen von Man Utd erhält, hängt von der jeweiligen Suite ab. Einige Vorteile gelten jedoch für alle VIP-Tickets im Old Trafford. Dazu gehören:

Gepolsterte Deluxe-Sitze

Zugang zu exklusiven Lounges

Kostenlose Erfrischungen

Fragerunden mit ehemaligen Stars von Man United

Unterhaltung am Spieltag

Rabatte im Megastore

Verlängerte Öffnungszeiten ab drei Stunden vor dem Anpfiff

Nachfolgend eine Auswahl der Hospitality-Pakete, die für Spiele von Manchester United im Old Trafford verfügbar sind:

Museum Experience Post-Match (ab £340)

Ein Sitzplatz in der Sir Alex Ferguson Stand, dazu für 90 Minuten Zugang zum Manchester United Museum nach dem Spiel, kombiniert mit lockerer Verpflegung und einer kostenlosen Bar.

The International (ab £425)

Eines der entspanntesten und informellsten Pakete, in traditionellem Ambiente im Herzen des Stretford End. Lockeres Dining-Erlebnis mit einer kostenlosen Getränkeauswahl.

Red Cafe (ab £549)

Ein atemberaubender Blick von Ihrem Sitzplatz im Old Trafford auf der Sir Alex Ferguson Stand, dazu ein Getränkeempfang, ein Drei-Gänge-Menü, Snacks nach dem Spiel sowie kostenloses Bier, Wein und Softdrinks.

Trinity Club (vor dem Spiel ab £425, nach dem Spiel ab £299)

Ein Sitzplatz in der East Stand, Rang 2, mit warmem und kaltem Buffet sowie inklusiver Bar.

Warwick Suite Executive Box (ab £1250)

Ein privater Bereich, der mit unserer luxuriösen Warwick Suite verbunden ist und ein hochwertiges Buffet-Menü, eine vollständig inklusive Bar sowie klassische Pies bei Abpfiff bietet.