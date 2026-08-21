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So bekommt man Tickets für Manchester United gegen Manchester City: Hospitality-Pakete, Premier-League-Preise 2026/27, Spielinfos und mehr

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Du könntest bei einem der herausragenden Spiele der Premier-League-Saison dabei sein

Am Horizont zeichnet sich ein gewaltiges Premier-League-Duell ab. Das größte Spiel der Saison von Manchester United steigt am Sonntag, den 13. September, wenn der Stadtrivale Manchester City im Old Trafford zu Gast ist.

Dieses Spektakel sollte man nicht verpassen. Sichert euch noch heute eure Plätze, und ihr könnt im Theatre of Dreams sitzen und dieses denkwürdige Ereignis mit eigenen Augen verfolgen.

Während die meisten jüngsten Manchester-Derbys im Etihad Stadium für die Anhänger von Manchester United frustrierend anzusehen waren, hat United gegen den lauten Nachbarn im Old Trafford keineswegs nur die zweite Geige gespielt. Tatsächlich hat Manchester United zwei seiner letzten vier Stadtderbys auf eigenem Platz gewonnen und eines unentschieden gespielt.

Was erwartet uns dieses Mal? GOAL liefert euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Manchester United gegen Manchester City wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Manchester City statt?

Manchester United gegen Manchester City wird im Old Trafford (Manchester) am Sonntag, den 13. September, angepfiffen. Geplanter Anstoß ist um 16.30 Uhr.

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Premier League - Spielwoche 4
Old Trafford

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs klassifizieren Partien in Kategorien, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Seitenlinie und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitglieder.

Form

MUN

MUN - Form

ATM
S2-1
PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
MCI

MCI - Form

INT
N1-1
KLA
S1-3
ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenManchester City
2
1
2
Premier League
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Manchester United
MUN
2
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Manchester City
MCI
0
END
Premier League
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Manchester City
MCI
3
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Manchester United
MUN
0
END
Premier League
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Manchester United
MUN
0
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Manchester City
MCI
0
END
Premier League
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Manchester City
MCI
1
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Manchester United
MUN
2
END
England Community Shield
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Manchester United vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Trainer

  • M. Carrick

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg


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