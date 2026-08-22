Nach ein paar schwierigen Spielzeiten hoffen die Fans von Manchester United, dass ihre Mannschaft nun endlich die Kurve gekriegt hat. Rund um Old Trafford wird vor dem Premier-League-Heimauftakt von Manchester United gegen Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, eine positive Stimmung herrschen, und ihr könnt dabei sein, um diesen Anlass zu genießen, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Michael Carricks Amtszeit als Interimscoach erwies sich als derart bemerkenswert, dass die ehemalige Manchester-United-Legende die Position zwei Tage vor dem Saisonfinale gegen Brighton dauerhaft übertragen bekam, das Manchester United eindrucksvoll mit 3:0 gewann. Nach Platz 3 und der damit gesicherten Teilnahme an der Champions League wird Carrick in den kommenden Monaten auf allen Ebenen nach Titeln streben wollen.

Einer der Schlüssel für zukünftige Erfolge von Manchester United ist es, Old Trafford wieder zu der Festung zu machen, die es früher einmal war. Unter Jose Mourinho blieb Manchester United 2016 und 2017 im „Theatre of Dreams“ bekanntlich in historischer Weise 40 Spiele in Folge ungeschlagen. Wird United den Aufsteiger Ipswich in der ikonischen Spielstätte auseinandernehmen?

Lest bei GOAL alles, was ihr darüber wissen müsst, wie ihr Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town bekommt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Ipswich Town statt?

Manchester United empfängt Ipswich Town am Sonntag, den 30. August, im Old Trafford (Manchester), Anpfiff ist um 16.30 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 11:30 Old Trafford

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United gegen Ipswich Town?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach gastgebendem Klub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und sie mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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