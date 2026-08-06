Manchester United geht unter Michael Carrick in die Saison 2026/27, nachdem er den Klub in der vergangenen Spielzeit zu Platz drei und zurück in die Champions League geführt hat. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Old Trafford zu bekommen.

Wie sieht der Spielplan von Manchester United für die Premier-League-Saison 2026/27 aus?

Manchester United startet am 22. August auswärts bei Hull City in die Saison 2026/27.

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Sa., 22. Aug. 2026, 12:30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Mi., 3. Mär. 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 13. Mär. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. Mär. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (Heim) Premier League Tickets

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind nur die Anstoßzeiten im August bestätigt, alle anderen Zeiten können sich aufgrund der Auswahl für TV-Übertragungen noch ändern. Die Rückkehr von United in die Champions League wird dem Kalender nach Bestätigung der Auslosung der Ligaphase 2026/27 zudem weitere Spiele hinzufügen, ebenso wie die üblichen Partien im FA Cup und Carabao Cup, sobald diese Auslosungen stattgefunden haben.

Wie kann man Premier-League-Tickets für Manchester United kaufen?

Manchester United bietet für Premier-League-Spiele mehrere Ticketoptionen an, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Die meisten Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal des Klubs auf dessen Website gekauft werden.

Die wichtigsten Möglichkeiten, sich ein Ticket für ein Spiel von Manchester United zu sichern, sind:

Offizielle Tickets über Manchester United: Tickets für Premier-League-Spiele werden direkt über die offizielle Website des Klubs verkauft. Der Zugang hängt oft von eurem Mitgliedsstatus ab, Red-, Silver- oder Gold-Mitglieder erhalten in der Regel Vorrang bei der Ticketvergabe. Das ist die sicherste und verlässlichste Art zu kaufen. Ticket-Ballot-System: Für stark nachgefragte Spiele, etwa gegen Liverpool, Arsenal oder Manchester City, führt Manchester United für Red-Mitglieder ein Losverfahren für Tickets durch. Ihr nehmt an der Verlosung teil und könnt bei Erfolg Tickets zum Nennwert kaufen. Das sorgt für Fairness, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt. Offizielle Ticketbörse: Wenn ihr beim ersten Verkauf leer ausgeht, betreibt Manchester United eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber Sitze anbieten können, die sie nicht nutzen können. Diese Tickets werden vom Klub verifiziert, sodass ihr weiterhin sicher zum Nennwert kaufen könnt. Sekundärtickets: Plattformen wie StubHub bieten ebenfalls Last-Minute-Tickets an, oft ab etwa £80, wobei die Preise variieren können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester United?

Für Fans, die Manchester United in der Premier League im Old Trafford sehen wollen, können die Ticketpreise je nach Gegner, Sitzplatzlage und Kaufweg stark variieren.

Die einfachste Möglichkeit, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, ist über das offizielle Ticketportal von Manchester United. Allerdings sind diese Tickets in der Regel offiziellen Klubmitgliedern vorbehalten, und die Verfügbarkeit ist sehr begrenzt. United nutzt zudem ein gestaffeltes Preissystem je nach Gegner, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Typische offizielle Ticketpreise für Erwachsene über die Verlosung für Mitglieder oder die offizielle Ticketbörse des Klubs liegen in der Regel in diesen Spannen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55 Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75 Spiele der Kategorie A (Spiele mit hoher Nachfrage, z. B. gegen Liverpool, Manchester City oder Arsenal): £65 - £120+

Tickets, die über die offizielle Ticketbörse von Manchester United, die vom Klub verifizierte Weiterverkaufsplattform, gekauft werden, werden immer zum Nennwert verkauft. So können Dauerkarteninhaber oder Mitglieder, die ein Spiel nicht besuchen können, ihre Plätze sicher an andere Mitglieder weiterverkaufen.

Wenn ihr bei den offiziellen Verkäufen leer ausgeht, sind auch Sekundärplattformen wie StubHub eine Option. Dort schwanken die Preise je nach Nachfrage und können im Vorfeld großer Spiele deutlich steigen, wobei Tickets oft bei etwa £70-80 beginnen.

Alles, was ihr über das Stadion Old Trafford wissen müsst

Manchester United spielt seit 1910 im Old Trafford, und es bleibt das größte Vereinsstadion Englands, dessen aktuelle Kapazität nach dem letzten großen Ausbau im Jahr 2006 allgemein mit rund 74.000 bis 76.000 angegeben wird. Das Stadion, das liebevoll als Theatre of Dreams bekannt ist, war Austragungsort eines Europapokalfinals, mehrerer FA-Cup-Halbfinals und unzähliger legendärer Europapokalabende unter Flutlicht.

Mehr als ein Jahrhundert nach seiner Eröffnung beginnt für Old Trafford jedoch eine neue Ära. Im März 2025 stellten Miteigentümer Sir Jim Ratcliffe und der Klub Pläne für ein neues Stadion mit 100.000 Plätzen vor, das von den Architekten Foster + Partners entworfen wurde und auf einem Grundstück neben dem aktuellen Standort gebaut werden soll. Die geschätzten Kosten liegen bei rund 2 Milliarden £. Das in Briefing-Dokumenten New Trafford genannte Stadion ist mit einem markanten, schirmartigen Dach konzipiert, das Sonnenenergie und Regenwasser sammeln soll, sowie mit drei hohen Masten, die es aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar machen würden. Sollte es wie geplant umgesetzt werden, würde es das größte Fußballstadion im Vereinigten Königreich werden, Wembley übertreffen und das Herzstück eines umfassenderen Regenerationsprojekts rund um das Old-Trafford-Gelände bilden.

Das Projekt befindet sich weiterhin in der Planungs- und Konsultationsphase, wobei der Klub die Fertigstellung rechtzeitig zur Saison 2030/31 anpeilt, auch wenn sich der Zeitplan angesichts des Umfangs des Baus noch verschieben könnte. Bis ein Umzug tatsächlich erfolgt, läuft der Betrieb im Old Trafford in der Saison 2026/27 normal weiter, und das Stadion bleibt an Spieltagen eines der ikonischsten und lautesten Stadien im Weltfußball.