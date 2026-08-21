Ihr habt Manchester City in dieser Saison noch nicht live gesehen? Kein Problem: Im September gibt es vor der Länderspielpause noch eine weitere Gelegenheit. City trifft am Samstag, den 19. September, im Etihad Stadium in der Premier League auf Sunderland.

Wenn ihr Tickets für das Duell mit Sunderland bucht, bekommt ihr die Chance, einige der glanzvollen Sommer-Neuzugänge von Manchester City aus nächster Nähe zu sehen, darunter Ayyoub Bouaddi. City hat zuletzt mehr als 80 Millionen £ für das hoch gehandelte marokkanische Talent ausgegeben, das bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf der globalen Bühne beeindruckte.

Sunderland kassierte in der Saison 2025/26 eine der höchsten Auswärtsniederlagen, als das Team in der vergangenen Spielzeit das Etihad besuchte. Nach 65 Minuten lag Sunderland 0:3 zurück, City steuerte mit Treffern von Ruben Dias, Josko Gvardiol und Phil Foden souverän auf den Sieg zu.

Zeigt Manchester City erneut eine dominante Vorstellung? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Manchester City gegen Sunderland zu sichern, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Sunderland statt?

Manchester City gegen Sunderland findet am Samstag, den 19. September, im Etihad Stadium (Manchester) statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

So könnt ihr Tickets für Manchester City gegen Sunderland in der Premier League kaufen

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren die günstigeren Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in reguläre Auslosungen für Basismitglieder.

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