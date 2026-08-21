Am Samstag, den 5. September, gibt es im Etihad ein Duell zweier Cities: Manchester City, das seinen Premier-League-Titel zurückerobern will, trifft auf den von Frank Lampard trainierten Aufsteiger Coventry City, der zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder erstklassig spielt.

Was zur Halbzeit noch für Stirnrunzeln sorgte, hatte sich mit dem Schlusspfiff im ersten Ligaspiel 2026/27 von Manchester City im Etihad erledigt. Trotz eines 0:1-Rückstands gegen Bournemouth bewahrten späte Treffer des Defensivduos Marc Guéhi und Joško Gvardiol den neuen Trainer Enzo Maresca vor einem Fehlstart.

Die Reisen in der Premier League werden für Coventry City nicht leichter. Nach der Niederlage gegen den Meister Arsenal zum Saisonauftakt muss sich das Team nun auf den Ansturm von Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden und Co. einstellen.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Manchester City gegen Coventry City zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Coventry City statt?

Manchester City gegen Coventry City findet am Samstag, den 5. September, im Etihad Stadium in Manchester statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 3 5. Sept. 2026 - 10:00 Etihad Stadium

So kauft ihr Tickets für Manchester City gegen Coventry City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird das über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, von Gesetzen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren die günstigeren Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in reguläre Mitgliedsauslosungen.

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