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So bekommt man Tickets für Manchester City gegen Bournemouth: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketkauf für das Eröffnungsspiel von Manchester City im Etihad wissen müsst

Die Zeit nach Pep beginnt am Sonntag, 23. August, so richtig, wenn Enzo Maresca Manchester City im Etihad Stadium zum ersten Premier-League-Spiel der Saison gegen Bournemouth aufs Feld führt. Mit einer Ticketbuchung könnt ihr live dabei sein.

Nicht nur bei Manchester City hat es einen Trainerwechsel gegeben, auch bei Bournemouth hat Marco Rose das Kommando übernommen, während Andoni Iraola nach Norden gewechselt ist, um neuer Liverpool-Coach zu werden.

Das Spiel gegen Bournemouth wird bei den Fans von Manchester City schmerzhafte Erinnerungen wecken, denn das 1:1 gegen die Cherries im Vitality Stadium im Mai beendete ihre Hoffnungen auf die Rückeroberung des Premier-League-Titels. Allerdings war City zu Hause dominant und gewann die letzten drei Spiele gegen Bournemouth im Etihad mit einem Gesamtergebnis von 12:3.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Manchester City gegen Bournemouth zu sichern, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und der Preise.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Bournemouth statt?

Manchester City empfängt Bournemouth im Etihad Stadium in Manchester. Der Anstoß ist für Sonntag, 23. August, um 15 Uhr MESZ angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 1
Etihad Stadium

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Bournemouth

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelspieltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Bournemouth?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren die günstigeren Optionen darstellen.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

MCI

MCI - Form

BRE
S3-0
CRY
S3-0
CHE
S0-1
BOU
U1-1
AVL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BOU

BOU - Form

FUL
S0-1
MCI
U1-1
NFO
U1-1
FCP
S4-1
FCA
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste Direktduelle

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenBournemouth
3
1
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
England FA Cup
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
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Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Teamnews & Kader

Manchester City vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Trainer

  • E. Maresca

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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