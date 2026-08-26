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So bekommt man Tickets für Malaga gegen Villarreal: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Málaga trifft in LaLiga auf Villarreal. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Málaga trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga auf Villarreal.

Villarreal reist nach Andalusien und will wichtige Auswärtspunkte holen, um in der Tabelle einen Platz für die europäische Qualifikation ins Visier zu nehmen. Dieses Duell lässt eine traditionsreiche Rivalität in Spaniens höchster Spielklasse wieder aufleben. Zuletzt trafen beide Teams im April 2018 in LaLiga aufeinander, als Málaga zu Hause mit 1:0 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbuchung für Málaga gegen Villarreal liefern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Málaga gegen Villarreal in LaLiga?

Málaga gegen Villarreal wird im Estadio La Rosaleda in Málaga angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 6
Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Málaga gegen Villarreal in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF und Villarreal CF am 16. September 2026 im Estadio La Rosaleda zu kaufen, haben Sie einige Möglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal des Málaga CF

Offizielles Ticketportal des Málaga CF (entradas.malagacf.com) oder über die Hauptwebsite des Klubs (malagacf.com). Der offizielle freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin. Der direkte Kauf beim Heimklub garantiert die Gültigkeit zum Originalpreis.

2. Physische Stadionkasse (vor Ort)

Verfügbare Resttickets können Sie in der Spielwoche oder am Spieltag direkt an der Stadionkasse kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

3. Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen regulären Tickets ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Tickets werden auf Wiederverkaufsseiten häufig früher von Dauerkarteninhabern oder Wiederverkäufern eingestellt.

Die Preise richten sich nach der Nachfrage der Verkäufer und liegen in der Regel über dem Originalpreis.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Villarreal in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF und Villarreal CF am 16. September 2026 im Estadio La Rosaleda variieren je nachdem, ob Sie direkt über offizielle Kanäle oder über sekundäre Plattformen kaufen:

  • Offizielle Klubtickets (Originalpreis): Reguläre Eintrittskarten direkt über den Málaga CF kosten in der Regel zwischen 30 € und 75 €, abhängig von Tribüne und Sitzplatzkategorie (zum Beispiel hinter den Toren oder auf der Haupttribüne seitlich).
  • Offizielle Hospitality-/VIP-Pakete: Premium-Sitzplätze und VIP-Lounge-Optionen über den offiziellen Verkauf beginnen bei etwa 120 € bis 200 €.
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei etwa 75 € bis 90 € für günstige Plätze, wobei im Schnitt angebotene Tickets je nach Nachfrage bis zu 150 € bis 170 € oder mehr kosten.

Málaga gegen Villarreal in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Málagas Form gegen Villarreal

Málaga hat aus den bisherigen zwei LaLiga-Spielen einen Punkt geholt, wobei die jüngste Fünf-Spiele-Serie aus Pflicht- und Freundschaftsspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen brachte. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna am 24. August. Davor verlor das Team zum LaLiga-Auftakt mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Fulham und einen 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, zudem gehörte auch eine 1:2-Niederlage gegen AD Ceuta FC zu dieser Serie.

Villarreal reist mit zwei Unentschieden aus den ersten beiden LaLiga-Spielen an. Die letzten fünf Partien brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 2:2 bei Atletico Madrid. Zum Auftakt gab es außerdem ein 2:2 gegen Racing Santander. Freundschaftsspielsiege gegen Galatasaray und Levante umrahmten eine 1:3-Niederlage in der Vorbereitung gegen Lens. In allen fünf Spielen zusammen erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte sieben.

MAL

MAL - Form

ALA
S4-2
CAC
N2-1
FUL
U2-2
ATM
N2-0
COR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VIL

VIL - Form

RCL
N3-1
LEV
S1-0
GAL
S1-2
SAN
U2-2
ATM
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Málaga gegen Villarreal: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell dieser Klubs fand am 1. April 2018 in LaLiga statt, als Málaga in La Rosaleda mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Málaga auf zwei Siege, Villarreal ebenfalls auf zwei, dazu kommt ein Unentschieden. Die Teams trafen auch im August 2017 in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Málaga mit 1:0 gewann, ehe Villarreal im November 2017 zu Hause mit 2:0 siegte.

Head to Head

MalagaUnentschiedenFC Villarreal
2
1
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
0
END
La Liga
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
END
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FC Villarreal badge
FC Villarreal
VIL
2
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Málaga gegen Villarreal: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Villarreal auf Platz neun, Málaga ist 16.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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