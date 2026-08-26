Málaga trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga auf Villarreal.

Villarreal reist nach Andalusien und will wichtige Auswärtspunkte holen, um in der Tabelle einen Platz für die europäische Qualifikation ins Visier zu nehmen. Dieses Duell lässt eine traditionsreiche Rivalität in Spaniens höchster Spielklasse wieder aufleben. Zuletzt trafen beide Teams im April 2018 in LaLiga aufeinander, als Málaga zu Hause mit 1:0 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zur Ticketbuchung für Málaga gegen Villarreal liefern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Málaga gegen Villarreal in LaLiga?

Málaga gegen Villarreal wird im Estadio La Rosaleda in Málaga angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 6 16. Sept. 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Málaga gegen Villarreal in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF und Villarreal CF am 16. September 2026 im Estadio La Rosaleda zu kaufen, haben Sie einige Möglichkeiten:

1. Offizielles Ticketportal des Málaga CF

Offizielles Ticketportal des Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) oder über die Hauptwebsite des Klubs ( malagacf.com ). Der offizielle freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltermin. Der direkte Kauf beim Heimklub garantiert die Gültigkeit zum Originalpreis.

2. Physische Stadionkasse (vor Ort)

Verfügbare Resttickets können Sie in der Spielwoche oder am Spieltag direkt an der Stadionkasse kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

3. Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Wenn die offiziellen regulären Tickets ausverkauft sind, bieten sekundäre Plattformen wie StubHub Wiederverkaufsoptionen an.

Tickets werden auf Wiederverkaufsseiten häufig früher von Dauerkarteninhabern oder Wiederverkäufern eingestellt.

Die Preise richten sich nach der Nachfrage der Verkäufer und liegen in der Regel über dem Originalpreis.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Villarreal in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga CF und Villarreal CF am 16. September 2026 im Estadio La Rosaleda variieren je nachdem, ob Sie direkt über offizielle Kanäle oder über sekundäre Plattformen kaufen:

Offizielle Klubtickets (Originalpreis): Reguläre Eintrittskarten direkt über den Málaga CF kosten in der Regel zwischen 30 € und 75 € , abhängig von Tribüne und Sitzplatzkategorie (zum Beispiel hinter den Toren oder auf der Haupttribüne seitlich).

Offizielle Hospitality-/VIP-Pakete: Premium-Sitzplätze und VIP-Lounge-Optionen über den offiziellen Verkauf beginnen bei etwa 120 € bis 200 € .

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei etwa 75 € bis 90 € für günstige Plätze, wobei im Schnitt angebotene Tickets je nach Nachfrage bis zu 150 € bis 170 € oder mehr kosten.

Málaga gegen Villarreal in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Málagas Form gegen Villarreal

Málaga hat aus den bisherigen zwei LaLiga-Spielen einen Punkt geholt, wobei die jüngste Fünf-Spiele-Serie aus Pflicht- und Freundschaftsspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen brachte. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna am 24. August. Davor verlor das Team zum LaLiga-Auftakt mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Fulham und einen 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, zudem gehörte auch eine 1:2-Niederlage gegen AD Ceuta FC zu dieser Serie.

Villarreal reist mit zwei Unentschieden aus den ersten beiden LaLiga-Spielen an. Die letzten fünf Partien brachten zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 2:2 bei Atletico Madrid. Zum Auftakt gab es außerdem ein 2:2 gegen Racing Santander. Freundschaftsspielsiege gegen Galatasaray und Levante umrahmten eine 1:3-Niederlage in der Vorbereitung gegen Lens. In allen fünf Spielen zusammen erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte sieben.

Málaga gegen Villarreal: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Duell dieser Klubs fand am 1. April 2018 in LaLiga statt, als Málaga in La Rosaleda mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Málaga auf zwei Siege, Villarreal ebenfalls auf zwei, dazu kommt ein Unentschieden. Die Teams trafen auch im August 2017 in einem Freundschaftsspiel aufeinander, das Málaga mit 1:0 gewann, ehe Villarreal im November 2017 zu Hause mit 2:0 siegte.

Málaga gegen Villarreal: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Villarreal auf Platz neun, Málaga ist 16.