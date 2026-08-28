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So bekommt man Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Mainz 05 trifft in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Mainz 05 trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der MEWA Arena in Mainz auf Eintracht Frankfurt.

Beide Klubs gehen mit dem Ziel in die Partie, früh Schwung aufzunehmen. Eintracht Frankfurt will seine europäischen Ambitionen untermauern, während Mainz 05 seine starke Position in der oberen Tabellenhälfte festigen möchte. Die Bilanz im direkten Vergleich ist weiterhin äußerst ausgeglichen: Frankfurt liegt mit 12 Siegen knapp vor Mainz mit 11, dazu kommen 9 Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zum Ticketkauf für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt liefern, einschließlich der Frage, wo Sie Tickets kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wird in der MEWA Arena in Mainz angepfiffen, die Partie ist Teil des Bundesliga-Auftaktspieltags der Saison 2026/27.

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Bundesliga - Spielwoche 3
MEWA Arena

Wie kann man Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga kaufen?

Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt am 12. September 2026 können über diese Hauptoptionen gekauft werden:

  • Offizieller Ticketshop des Klubs: Der sicherste und direkteste Weg führt über den offiziellen Online-Ticketshop von Mainz 05 (mainz05.de), da Mainz das Spiel in der MEWA Arena austrägt. Tickets gehen in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder in den Verkauf, bevor sie für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden.
  • Offizielle Weiterverkaufsplattform von Mainz 05: Mainz 05 betreibt auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze für einzelne Spiele sicher zum Nennwert weiterverkaufen.
  • Auswärtsblock von Eintracht Frankfurt: Wenn Sie Eintracht Frankfurt unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock direkt über die offizielle Vereinswebsite und das Mitgliederportal von Eintracht Frankfurt vertrieben.

Wie viel kosten Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt in der MEWA Arena liegen je nach Kategorie und Sitzbereich ungefähr zwischen 12 £ und 65 £:

  • Stehplatz: ca. 12 £ bis 19 £ (14 € bis 22 €)
  • Sitzplätze in Standardkategorien: ca. 23 £ bis 47 £ (27 € bis 55 €)
  • Kategorie 1 & zentrale Premium-Sitzplätze: ca. 50 £ bis 65 £ (58 € bis 76 €)

Bei einem Kauf über sekundäre Ticketmarktplätze oder Wiederverkaufs-Aggregatoren wie StubHub müssen Sie wegen der hohen Nachfrage nach dem Derby mit dynamischen Preisen auf dem Zweitmarkt rechnen:

  • Resale-Sitzplätze der Einstiegskategorie: ca. 43 £ bis 55 £
  • Durchschnittliche Sitzplätze & Sicht von der Mittellinie: ca. 70 £ bis 150 £
  • VIP- & Hospitality-Pakete: 170 £+

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Form

Mainz 05 geht mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen in diese Begegnung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 9:0-Sieg gegen den VfB Krieschow im DFB-Pokal, zudem gewann Mainz in der Vorbereitung mit 2:1 gegen den AFC Bournemouth und mit 4:0 gegen Paris FC. Die einzigen Punktverluste in diesem Lauf gab es bei einem 3:3 gegen Udinese. Mainz erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur vier, eine Bilanz, die für eine geschlossene und produktive Offensive spricht.

Eintracht Frankfurt kommt in den vergangenen fünf Spielen auf vier Siege und eine Niederlage. Der Auftakt im DFB-Pokal gegen den SC St. Toenis endete 11:0, außerdem gewann Frankfurt in der Vorbereitung mit 5:1 gegen den FSV Frankfurt und 2:0 gegen Hull City. Der deutliche Makel in dieser Serie war die 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das die Sommergeschichte des Klubs prägte. Frankfurt erzielte in diesen fünf Partien 19 Tore, kassierte aber 12, wobei der Großteil dieser Gegentreffer auf die Niederlage gegen Brentford entfiel.

M05

M05 - Form

ALA
S1-0
UDI
U3-3
PAR
S4-0
BOU
S2-1
KRI
S0-9
Tor erzielt (kassiert)
19/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SGE

SGE - Form

WMA
S0-1
HUL
S2-0
FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
Tor erzielt (kassiert)
19/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 22. März 2026 statt, als Mainz 05 Eintracht Frankfurt in der Bundesliga in der MEWA Arena mit 2:1 besiegte. Zuvor hatte Frankfurt im November 2025 zu Hause mit 1:0 gewonnen. In den vergangenen fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben kommt Mainz auf zwei Siege, Frankfurt ebenfalls auf zwei, dazu ein Unentschieden, und die Teams teilten in eng umkämpften Partien immer wieder die Punkte.

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
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Mainz 05
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Klub Freundschaftsspiele
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1
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M05
3
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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