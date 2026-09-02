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So bekommt man Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Mainz 05 trifft in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Mainz 05 trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der MEWA Arena in Mainz auf Eintracht Frankfurt.

Beide Klubs gehen in die Partie mit dem Ziel, sich früh Momentum zu verschaffen. Eintracht Frankfurt will seine europäischen Ambitionen untermauern, während Mainz 05 eine starke Platzierung in der oberen Tabellenhälfte festigen möchte. Die bisherige Bilanz im direkten Duell ist weiterhin äußerst eng: Frankfurt hat mit 12 Siegen einen knappen Vorsprung vor Mainz mit 11 Erfolgen, dazu kommen 9 Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann ist der Anstoß bei Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt wird in der MEWA Arena in Mainz angepfiffen, wobei die Partie Teil des Bundesliga-Auftaktspieltags der Saison 2026/27 ist.

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Bundesliga - Spielwoche 3
MEWA Arena

Wie kann man Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga kaufen?

Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt am 12. September 2026 können über diese Hauptoptionen erworben werden:

  • Offizieller Ticketshop des Klubs: Der sicherste und direkteste Weg führt über den offiziellen Online-Ticketshop von Mainz 05 (mainz05.de), da Mainz das Spiel in der MEWA Arena austrägt. In der Regel gehen Tickets zunächst für Vereinsmitglieder in den Verkauf, bevor sie für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden.
  • Offizielle Wiederverkaufsplattform von Mainz 05: Mainz 05 betreibt auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze für einzelne Spiele sicher zum Nennwert weiterverkaufen.
  • Auswärtsblock von Eintracht Frankfurt: Wenn Sie Eintracht Frankfurt unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock direkt über die offizielle Klub-Website und das Mitgliederportal von Eintracht Frankfurt vertrieben.

Wie viel kosten Tickets für Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der MEWA Arena liegen je nach Kategorie und Sitzbereich bei ungefähr 12 £ bis 65 £:

  • Stehplatz: ca. 12 £ bis 19 £ (14 € bis 22 €)
  • Sitzplätze der Standardkategorien: ca. 23 £ bis 47 £ (27 € bis 55 €)
  • Kategorie 1 & zentrale Premiumplätze: ca. 50 £ bis 65 £ (58 € bis 76 €)

Beim Kauf über sekundäre Ticketmarktplätze oder Wiederverkaufsaggregatoren wie StubHub ist aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Derby mit dynamischen Preisen auf dem Zweitmarkt zu rechnen:

  • Wiederverkaufsplätze auf Einstiegsniveau: ca. 43 £ bis 55 £
  • Durchschnittliche Sitzplätze & Sicht auf das Mittelfeld: ca. 70 £ bis 150 £
  • VIP- & Hospitality-Pakete: 170 £+

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt

Mainz 05 geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem 9:0-Sieg über den VfB Krieschow im DFB-Pokal, zudem gewann Mainz in der Vorbereitung mit 2:1 gegen den AFC Bournemouth und 4:0 gegen Paris FC. Die einzigen Punktverluste in diesem Lauf gab es bei einem 3:3 gegen Udinese. Mainz erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur vier, eine Bilanz, die eine geschlossene und produktive Offensive widerspiegelt.

Eintracht Frankfurt kommt in den letzten fünf Spielen auf vier Siege und eine Niederlage. Der Auftakt im DFB-Pokal gegen den SC St. Toenis endete 11:0, zudem gewann Frankfurt in der Vorbereitung mit 5:1 gegen den FSV Frankfurt und 2:0 gegen Hull City. Der deutliche Makel in diesem Lauf war die 0:7-Niederlage gegen Brentford, ein Ergebnis, das die Sommergeschichte des Klubs prägte. Frankfurt erzielte in diesen fünf Partien 19 Tore, kassierte aber 12, wobei die Niederlage gegen Brentford den Großteil dieser Gegentore ausmachte.

M05

M05 - Form

UDI
U3-3
PAR
S4-0
BOU
S2-1
KRI
S0-9
SCP
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
18/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SGE

SGE - Form

HUL
S2-0
FSV
S5-1
BRE
N7-0
STT
S0-11
FCU
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
21/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 22. März 2026 statt, als Mainz 05 Eintracht Frankfurt in der Bundesliga mit 2:1 in der MEWA Arena besiegte. Davor gewann Frankfurt im November 2025 zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben kommt Mainz auf zwei Siege, Frankfurt ebenfalls auf zwei, bei einem Unentschieden, und die Teams teilten in durchweg umkämpften Partien häufig die Punkte.

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenEintracht Frankfurt
3
1
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
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Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
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Mainz 05
M05
1
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
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Klub Freundschaftsspiele
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
END
Bundesliga
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Eintracht Frankfurt
SGE
1
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: Tabellenstand

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
16
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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