Mainz 05 trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der MEWA Arena in Mainz auf Bayer Leverkusen.

In den vergangenen beiden Bundesliga-Duellen setzte sich Bayer 04 Leverkusen am 18. Oktober 2025 in einem torreichen 4:3-Krimi gegen den 1. FSV Mainz 05 durch. Das jüngste Aufeinandertreffen am 28. Februar 2026 endete in der BayArena mit einem umkämpften 1:1.

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Wann ist der Anstoß bei Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der MEWA Arena in Mainz angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wie kann man Tickets für Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel 1. FSV Mainz 05 gegen Bayer 04 Leverkusen zu kaufen, folgen Sie diesen üblichen Schritten über offizielle und primäre Vertriebskanäle:

1. Offizieller Online-Ticketshop von Mainz 05 (für Plätze im Heimbereich)

Mainz 05 startet den Ticketverkauf in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber. Bleibt bei hoher Nachfrage noch ein Restkontingent übrig, startet näher am Spieltag ein freier Verkauf.

2. Offizieller Online-Ticketshop von Bayer Leverkusen (für Plätze im Auswärtsbereich)

Wenn Sie Bayer Leverkusen unterstützen, besuchen Sie den offiziellen Web-Ticketshop von Bayer 04 Leverkusen. Für den Verkauf von Auswärtstickets für Leverkusen ist häufig eine Anmeldung mit einem aktiven Bayer-04-Konto oder eine Verifizierung über ein digitales Warteschlangensystem erforderlich. Die Auswärtskontingente werden zunächst Bayer-04-Vereinsmitgliedern und Dauerkarteninhabern angeboten.

Autorisierte Hospitality-Partner: Offizielle Hospitality-Angebote, einschließlich Premium-Sitzplätzen, Lounge-Zugang und Catering, können über die offiziellen Hospitality-Stellen der Vereine oder autorisierte Reiseanbieter gebucht werden.

Wie viel kosten Tickets für Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen variieren je nach Sitzplatzlage, Vertriebskanal und Kategorie.

Heimbereich (Mainz 05): Rechnen Sie in den Stehplatzbereichen mit Preisen zwischen 14 € und 18 € für den regulären Eintritt für Erwachsene.

Stehplatztickets ( Stehplatz )

Auswärtsbereich (Leverkusen-Fans): Stehplatzkarten im Auswärtsbereich in den Blöcken H und I liegen in der Regel zwischen 15 € und 19 € . Ermäßigte Preise: Ermäßigte Tickets für Studierende, Senioren und Jugendliche kosten in der Regel zwischen 11 € und 14 € .

Sitzplatztickets ( Sitzplatz )

Hintertortribünen ( Hintertor ): Sitzplätze hinter den Toren kosten je nach Reihe und Sichtqualität zwischen 28 € und 38 € . Haupt- und Gegentribüne ( Haupttribüne / Gegengerade ): Plätze an der Seitenlinie kosten bei Bundesliga-Spielen der Standardkategorien B/A in der Regel zwischen 42 € und 65 € . Eckbereiche ( Ecke ): Sitzplätze in den Eckblöcken liegen typischerweise zwischen 32 € und 42 € .

Sonderkategorien

Kinder- / Jugendrabatte: Tickets für Kinder unter 14 Jahren liegen in den Standard-Sitzplatzbereichen in der Regel zwischen 8 € und 18 € . VIP & Hospitality: Premium-Sitzplätze mit Lounge-Zugang und Catering beginnen bei etwa 180 € bis 280 € pro Platz.

Preise auf dem Wiederverkaufsmarkt ( Zweitmarkt & Sekundärplattformen)

Offizielle Ticketbörse ( Zweitmarkt ): Plätze, die über die offizielle Vereinsbörse verkauft werden, sind auf den Nennwert plus eine geringe Servicegebühr begrenzt, in der Regel 1 € bis 3 € zusätzlich.



Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen

Mainz 05 geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor gewann Mainz im DFB-Pokal mit 9:0 gegen den VfB Krieschow und entschied Testspiele gegen den AFC Bournemouth und Paris FC für sich, wobei die einzigen verlorenen Punkte aus einem 0:0 in der Bundesliga gegen Paderborn stammten. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz 18 Tore und kassierte nur eines.

Bayer Leverkusen kommt aus den vergangenen fünf Spielen auf drei Siege und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:0-Erfolg gegen Union Berlin in der Bundesliga, nachdem es zum Auftakt eine schmerzhafte 2:3-Niederlage gegen Elversberg gegeben hatte. Leverkusen gewann außerdem im DFB-Pokal mit 4:0 bei Wehen Wiesbaden und besiegte Newcastle United in der Vorbereitung mit 2:1, verlor aber gegen Nottingham Forest. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft 12 Tore und kassierte acht.

Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Vereine endete 1:1 und fand am 28. Februar 2026 in der Bundesliga in der BayArena statt. In den letzten fünf direkten Duellen hat Leverkusen mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Mainz bei einem Unentschieden einen leichten Vorteil. Leverkusen erzielte in diesen Begegnungen neun Tore, Mainz kam auf sieben.