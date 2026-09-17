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Luton Town FCGetty Images
Book Luton Town FC tickets
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So bekommt man Tickets für Luton Town FC 2026/2027: Termine, Ticketpreise und mehr

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Luton
England League 1

So kannst Du Dir Tickets für den Luton Town FC sichern

Der Luton Town FC spielt im englischen Fußball in seinem ikonischen und einzigartigen Heimstadion Kenilworth Road. Berühmt für seine intime Atmosphäre und die lautstarke Unterstützung der lokalen Fans bietet ein Spieltag in Bedfordshire eines der authentischsten Stadionerlebnisse im britischen Fußball.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie brauchen, um sich Ihren Platz an der Kenilworth Road zu sichern. Entdecken Sie Spieltermine, offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Zweitmarkt und erfahren Sie, wie Sie Ihre Tickets noch heute kaufen können.

Wann spielt Luton Town FC?

Datum & Uhrzeit

Spiel

Ort

Tickets

19. Sep. 2026 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Bradford City AFC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

22. Sep. 2026 um 19:00 Uhr

Luton Town FC gegen Ipswich Town

Kenilworth Road, Luton

Tickets

26. Sep. 2026 um 15:00 Uhr

Huddersfield Town gegen Luton Town FC

John Smith's Stadium, Huddersfield

Tickets

03. Okt. 2026 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Doncaster Rovers FC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

06. Okt. 2026 um 19:45 Uhr

Colchester United gegen Luton Town FC

JobServe Community Stadium, Colchester

Tickets

10. Okt. 2026 um 15:00 Uhr

Wycombe Wanderers gegen Luton Town FC

Adams Park, High Wycombe

Tickets

17. Okt. 2026 um 12:30 Uhr

Milton Keynes Dons gegen Luton Town FC

Stadium MK, Milton Keynes

Tickets

20. Okt. 2026 um 19:45 Uhr

Luton Town FC gegen Barnsley FC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

24. Okt. 2026 um 12:30 Uhr

Luton Town FC gegen Leicester City FC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

31. Okt. 2026 um 15:00 Uhr

Peterborough United gegen Luton Town FC

Weston Homes Stadium, Peterborough

Tickets

14. Nov. 2026 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Cambridge United FC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

17. Nov. 2026 um 19:00 Uhr

Luton Town FC gegen Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Tickets

21. Nov. 2026 um 15:00 Uhr

Burton Albion gegen Luton Town FC

Pirelli Stadium, Burton upon Trent

Tickets

28. Nov. 2026 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Oxford United

Kenilworth Road, Luton

Tickets

01. Dez. 2026 um 19:45 Uhr

Blackpool FC gegen Luton Town FC

Bloomfield Road, Blackpool

Tickets

12. Dez. 2026 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Wigan Athletic

Kenilworth Road, Luton

Tickets

19. Dez. 2026 um 12:30 Uhr

Sheffield Wednesday gegen Luton Town FC

Hillsborough Stadium, Sheffield

Tickets

26. Dez. 2026 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Bromley FC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

29. Dez. 2026 um 19:45 Uhr

AFC Wimbledon gegen Luton Town FC

Cherry Red Records Stadium, London

Tickets

02. Jan. 2027 um 15:00 Uhr

Plymouth Argyle gegen Luton Town FC

Home Park, Plymouth

Tickets

09. Jan. 2027 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Sheffield Wednesday

Kenilworth Road, Luton

Tickets

16. Jan. 2027 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Milton Keynes Dons

Kenilworth Road, Luton

Tickets

19. Jan. 2027 um 19:45 Uhr

Barnsley FC gegen Luton Town FC

Oakwell, Barnsley

Tickets

23. Jan. 2027 um 15:00 Uhr

Leicester City FC gegen Luton Town FC

King Power Stadium, Leicester

Tickets

30. Jan. 2027 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Peterborough United

Kenilworth Road, Luton

Tickets

06. Feb. 2027 um 15:00 Uhr

Luton Town FC gegen Mansfield Town FC

Kenilworth Road, Luton

Tickets

09. Feb. 2027 um 19:45 Uhr

Stockport County gegen Luton Town FC

Edgeley Park, Stockport

Tickets

13. Feb. 2027 um 15:00 Uhr

Leyton Orient gegen Luton Town FC

Gaughan Group Stadium, London

Tickets

Wo kann man Tickets für den Luton Town FC kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das offizielle E-Ticketing-Portal des Luton Town FC und die Tageskasse an der Kenilworth Road gekauft werden. Der offizielle Verkauf erfolgt über ein gestaffeltes Prioritätssystem, bei dem Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst Zugang erhalten, bevor die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf gehen.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticomboeine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für den Luton Town FC?

Die Standardpreise im offiziellen Ticketportal des Luton Town FC beginnen in der Regel bei 26 £ für Steh- oder Sitzplätze zum allgemeinen Erwachsenentarif, wobei die Preise je nach Spielkategorie, Altersgruppe und Blocklage innerhalb der Kenilworth Road variieren.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticomboeine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach Verfügbarkeit und Marktnachfrage bei 45 £ pro Ticket.

Alles, was Sie über den Luton Town FC wissen müssen

Der Luton Town FC ist ein traditionsreicher englischer Fußballverein aus Bedfordshire, gegründet 1885. Der Klub trägt seine Heimspiele an der Kenilworth Road aus, einem ikonischen Stadion mit einer Kapazität von mehr als 11.500 Plätzen, das ein unverwechselbar traditionelles englisches Fußballumfeld bietet.

Wichtige Details für die Planung Ihres Spieltags sind:

  • Tickets werden in Prioritätsphasen vergeben, weshalb eine offizielle Vereinsmitgliedschaft der beste Weg ist, Zugang zum Nennwert zu erhalten.
  • Die Kenilworth Road liegt nahe dem Zentrum von Luton und ist über den Bahnhof Luton sowie gut angebundene Verkehrsverbindungen erreichbar.
  • Die Spielkategorien variieren je nach Gegner, wobei stark nachgefragte Wochenendspiele gegen prominente Gegner in den allgemeinen Verkaufsphasen schnell ausverkauft sind.
  • Auswärtsfans sind im Oak Road Stand untergebracht, während die meisten Heimfans auf der Main Stand und der David Preece Stand sitzen.

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