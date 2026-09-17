Der Luton Town FC spielt im englischen Fußball in seinem ikonischen und einzigartigen Heimstadion Kenilworth Road. Berühmt für seine intime Atmosphäre und die lautstarke Unterstützung der lokalen Fans bietet ein Spieltag in Bedfordshire eines der authentischsten Stadionerlebnisse im britischen Fußball.
GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie brauchen, um sich Ihren Platz an der Kenilworth Road zu sichern. Entdecken Sie Spieltermine, offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Zweitmarkt und erfahren Sie, wie Sie Ihre Tickets noch heute kaufen können.
Wann spielt Luton Town FC?
Datum & Uhrzeit
Spiel
Ort
Tickets
19. Sep. 2026 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Bradford City AFC
Kenilworth Road, Luton
22. Sep. 2026 um 19:00 Uhr
Luton Town FC gegen Ipswich Town
Kenilworth Road, Luton
26. Sep. 2026 um 15:00 Uhr
Huddersfield Town gegen Luton Town FC
John Smith's Stadium, Huddersfield
03. Okt. 2026 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Doncaster Rovers FC
Kenilworth Road, Luton
06. Okt. 2026 um 19:45 Uhr
Colchester United gegen Luton Town FC
JobServe Community Stadium, Colchester
10. Okt. 2026 um 15:00 Uhr
Wycombe Wanderers gegen Luton Town FC
Adams Park, High Wycombe
17. Okt. 2026 um 12:30 Uhr
Milton Keynes Dons gegen Luton Town FC
Stadium MK, Milton Keynes
20. Okt. 2026 um 19:45 Uhr
Luton Town FC gegen Barnsley FC
Kenilworth Road, Luton
24. Okt. 2026 um 12:30 Uhr
Luton Town FC gegen Leicester City FC
Kenilworth Road, Luton
31. Okt. 2026 um 15:00 Uhr
Peterborough United gegen Luton Town FC
Weston Homes Stadium, Peterborough
14. Nov. 2026 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Cambridge United FC
Kenilworth Road, Luton
17. Nov. 2026 um 19:00 Uhr
Luton Town FC gegen Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
21. Nov. 2026 um 15:00 Uhr
Burton Albion gegen Luton Town FC
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
28. Nov. 2026 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Oxford United
Kenilworth Road, Luton
01. Dez. 2026 um 19:45 Uhr
Blackpool FC gegen Luton Town FC
Bloomfield Road, Blackpool
12. Dez. 2026 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Wigan Athletic
Kenilworth Road, Luton
19. Dez. 2026 um 12:30 Uhr
Sheffield Wednesday gegen Luton Town FC
Hillsborough Stadium, Sheffield
26. Dez. 2026 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Bromley FC
Kenilworth Road, Luton
29. Dez. 2026 um 19:45 Uhr
AFC Wimbledon gegen Luton Town FC
Cherry Red Records Stadium, London
02. Jan. 2027 um 15:00 Uhr
Plymouth Argyle gegen Luton Town FC
Home Park, Plymouth
09. Jan. 2027 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Sheffield Wednesday
Kenilworth Road, Luton
16. Jan. 2027 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Milton Keynes Dons
Kenilworth Road, Luton
19. Jan. 2027 um 19:45 Uhr
Barnsley FC gegen Luton Town FC
Oakwell, Barnsley
23. Jan. 2027 um 15:00 Uhr
Leicester City FC gegen Luton Town FC
King Power Stadium, Leicester
30. Jan. 2027 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
06. Feb. 2027 um 15:00 Uhr
Luton Town FC gegen Mansfield Town FC
Kenilworth Road, Luton
09. Feb. 2027 um 19:45 Uhr
Stockport County gegen Luton Town FC
Edgeley Park, Stockport
13. Feb. 2027 um 15:00 Uhr
Leyton Orient gegen Luton Town FC
Gaughan Group Stadium, London
Wo kann man Tickets für den Luton Town FC kaufen?
Offizielle Spieltickets können direkt über das offizielle E-Ticketing-Portal des Luton Town FC und die Tageskasse an der Kenilworth Road gekauft werden. Der offizielle Verkauf erfolgt über ein gestaffeltes Prioritätssystem, bei dem Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst Zugang erhalten, bevor die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf gehen.
Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticomboeine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für den Luton Town FC?
Die Standardpreise im offiziellen Ticketportal des Luton Town FC beginnen in der Regel bei 26 £ für Steh- oder Sitzplätze zum allgemeinen Erwachsenentarif, wobei die Preise je nach Spielkategorie, Altersgruppe und Blocklage innerhalb der Kenilworth Road variieren.
Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticomboeine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach Verfügbarkeit und Marktnachfrage bei 45 £ pro Ticket.
Alles, was Sie über den Luton Town FC wissen müssen
Der Luton Town FC ist ein traditionsreicher englischer Fußballverein aus Bedfordshire, gegründet 1885. Der Klub trägt seine Heimspiele an der Kenilworth Road aus, einem ikonischen Stadion mit einer Kapazität von mehr als 11.500 Plätzen, das ein unverwechselbar traditionelles englisches Fußballumfeld bietet.
Wichtige Details für die Planung Ihres Spieltags sind:
- Tickets werden in Prioritätsphasen vergeben, weshalb eine offizielle Vereinsmitgliedschaft der beste Weg ist, Zugang zum Nennwert zu erhalten.
- Die Kenilworth Road liegt nahe dem Zentrum von Luton und ist über den Bahnhof Luton sowie gut angebundene Verkehrsverbindungen erreichbar.
- Die Spielkategorien variieren je nach Gegner, wobei stark nachgefragte Wochenendspiele gegen prominente Gegner in den allgemeinen Verkaufsphasen schnell ausverkauft sind.
- Auswärtsfans sind im Oak Road Stand untergebracht, während die meisten Heimfans auf der Main Stand und der David Preece Stand sitzen.