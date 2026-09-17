Der Luton Town FC spielt im englischen Fußball in seinem ikonischen und einzigartigen Heimstadion Kenilworth Road. Berühmt für seine intime Atmosphäre und die lautstarke Unterstützung der lokalen Fans bietet ein Spieltag in Bedfordshire eines der authentischsten Stadionerlebnisse im britischen Fußball.

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Wann spielt Luton Town FC?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 19. Sep. 2026 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Bradford City AFC Kenilworth Road, Luton Tickets 22. Sep. 2026 um 19:00 Uhr Luton Town FC gegen Ipswich Town Kenilworth Road, Luton Tickets 26. Sep. 2026 um 15:00 Uhr Huddersfield Town gegen Luton Town FC John Smith's Stadium, Huddersfield Tickets 03. Okt. 2026 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Doncaster Rovers FC Kenilworth Road, Luton Tickets 06. Okt. 2026 um 19:45 Uhr Colchester United gegen Luton Town FC JobServe Community Stadium, Colchester Tickets 10. Okt. 2026 um 15:00 Uhr Wycombe Wanderers gegen Luton Town FC Adams Park, High Wycombe Tickets 17. Okt. 2026 um 12:30 Uhr Milton Keynes Dons gegen Luton Town FC Stadium MK, Milton Keynes Tickets 20. Okt. 2026 um 19:45 Uhr Luton Town FC gegen Barnsley FC Kenilworth Road, Luton Tickets 24. Okt. 2026 um 12:30 Uhr Luton Town FC gegen Leicester City FC Kenilworth Road, Luton Tickets 31. Okt. 2026 um 15:00 Uhr Peterborough United gegen Luton Town FC Weston Homes Stadium, Peterborough Tickets 14. Nov. 2026 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Cambridge United FC Kenilworth Road, Luton Tickets 17. Nov. 2026 um 19:00 Uhr Luton Town FC gegen Peterborough United Kenilworth Road, Luton Tickets 21. Nov. 2026 um 15:00 Uhr Burton Albion gegen Luton Town FC Pirelli Stadium, Burton upon Trent Tickets 28. Nov. 2026 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Oxford United Kenilworth Road, Luton Tickets 01. Dez. 2026 um 19:45 Uhr Blackpool FC gegen Luton Town FC Bloomfield Road, Blackpool Tickets 12. Dez. 2026 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Wigan Athletic Kenilworth Road, Luton Tickets 19. Dez. 2026 um 12:30 Uhr Sheffield Wednesday gegen Luton Town FC Hillsborough Stadium, Sheffield Tickets 26. Dez. 2026 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Bromley FC Kenilworth Road, Luton Tickets 29. Dez. 2026 um 19:45 Uhr AFC Wimbledon gegen Luton Town FC Cherry Red Records Stadium, London Tickets 02. Jan. 2027 um 15:00 Uhr Plymouth Argyle gegen Luton Town FC Home Park, Plymouth Tickets 09. Jan. 2027 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Sheffield Wednesday Kenilworth Road, Luton Tickets 16. Jan. 2027 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Milton Keynes Dons Kenilworth Road, Luton Tickets 19. Jan. 2027 um 19:45 Uhr Barnsley FC gegen Luton Town FC Oakwell, Barnsley Tickets 23. Jan. 2027 um 15:00 Uhr Leicester City FC gegen Luton Town FC King Power Stadium, Leicester Tickets 30. Jan. 2027 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Peterborough United Kenilworth Road, Luton Tickets 06. Feb. 2027 um 15:00 Uhr Luton Town FC gegen Mansfield Town FC Kenilworth Road, Luton Tickets 09. Feb. 2027 um 19:45 Uhr Stockport County gegen Luton Town FC Edgeley Park, Stockport Tickets 13. Feb. 2027 um 15:00 Uhr Leyton Orient gegen Luton Town FC Gaughan Group Stadium, London Tickets

Wo kann man Tickets für den Luton Town FC kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das offizielle E-Ticketing-Portal des Luton Town FC und die Tageskasse an der Kenilworth Road gekauft werden. Der offizielle Verkauf erfolgt über ein gestaffeltes Prioritätssystem, bei dem Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst Zugang erhalten, bevor die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf gehen.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticomboeine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für den Luton Town FC?

Die Standardpreise im offiziellen Ticketportal des Luton Town FC beginnen in der Regel bei 26 £ für Steh- oder Sitzplätze zum allgemeinen Erwachsenentarif, wobei die Preise je nach Spielkategorie, Altersgruppe und Blocklage innerhalb der Kenilworth Road variieren.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticomboeine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Dort beginnen die Preise je nach Verfügbarkeit und Marktnachfrage bei 45 £ pro Ticket.

Alles, was Sie über den Luton Town FC wissen müssen

Der Luton Town FC ist ein traditionsreicher englischer Fußballverein aus Bedfordshire, gegründet 1885. Der Klub trägt seine Heimspiele an der Kenilworth Road aus, einem ikonischen Stadion mit einer Kapazität von mehr als 11.500 Plätzen, das ein unverwechselbar traditionelles englisches Fußballumfeld bietet.

Wichtige Details für die Planung Ihres Spieltags sind: