Lorient trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade du Moustoir in Lorient auf Toulouse.

In den vergangenen fünf direkten Duellen in der Ligue 1 war dieses Aufeinandertreffen völlig ausgeglichen, mit jeweils zwei Siegen und einem Unentschieden. Beide Klubs wollen früh in der Saison Schwung aufnehmen und sich nach hart umkämpften Platzierungen in den vergangenen Spielzeiten weiter oben in der Tabelle etablieren.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Lorient gegen Toulouse zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1?

Lorient gegen Toulouse findet im Stade du Moustoir in Lorient statt, offizielle Übertragungsinformationen für dieses Spiel sind derzeit nicht verfügbar.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Wie kann man Tickets für Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen FC Lorient und Toulouse FC im Stade du Moustoir zu kaufen, können Sie die folgenden Hauptwege nutzen:

Offizielle Klub-Website: Die direkteste und zuverlässigste Option ist, das offizielle Ticketportal auf der offiziellen Website des FC Lorient zu prüfen. Da Lorient das Heimteam ist, werden Tickets in der Regel zunächst für Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber freigegeben, gefolgt von einem freien Verkauf, abhängig von der Verfügbarkeit.

Stadionkasse: Sollten kurz vor dem Spieltag noch Tickets verfügbar sein, können Sie diese direkt an der Ticketkasse des Stade du Moustoir in Lorient kaufen.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, können Tickets auf Fan-zu-Fan-Marktplätzen und sekundären Ticketaggregatoren wie StubHub gefunden werden.

Wie viel kosten Tickets für Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1?

Die Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen FC Lorient und Toulouse FC im Stade du Moustoir variieren im Allgemeinen je nach gewählter Sitzplatzkategorie.

Startpreise: Auf sekundären Ticketmarktplätzen und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub beginnen die Ticketpreise in der Regel bei etwa 33 € bis 36 € für reguläre Standardplätze oder Bereiche hinter dem Tor, wie etwa die Virages.

Durchschnittspreise: Die meisten Standardplätze auf den seitlichen und zentralen Tribünen liegen höher, mit durchschnittlichen Marktpreisen von etwa 50 € bis 55 € .

Premium- & VIP-Sitzplätze: Bessere Sicht in den zentralen Premium-Bereichen oder Hospitality-Pakete können je nach Verfügbarkeit und Nachfrage deutlich mehr kosten.

Lorient gegen Toulouse in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Lorient gegen Toulouse

Lorient hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete am 22. August in der Ligue 1 mit einem 0:0 gegen Nizza, während das deutlichste Resultat in diesem Lauf eine 1:4-Niederlage gegen Elversberg in einem Freundschaftsspiel am 15. August war. Zuvor zeigte die Mannschaft in der Vorbereitung aber offensive Qualität, mit einem 5:1 gegen UNFP FC und einem 2:0 in Guingamp. In diesen fünf Spielen erzielte Lorient neun Tore und kassierte sieben.

Toulouse kommt in den vergangenen fünf Partien auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete am 22. August in der Ligue 1 mit einer 0:2-Niederlage in Lyon. In der Vorbereitung gab es zudem eine 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV, auch wenn Siege gegen Al-Ain und Real Sociedad zeigten, dass die Mannschaft liefern kann. Toulouse erzielte in den fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Lorient gegen Toulouse: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 21. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Toulouse zu Hause mit 1:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams im November 2025 im Stade du Moustoir mit 1:1. In den vergangenen fünf Ligue-1-Duellen zwischen beiden gewann Toulouse zweimal, Lorient zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Die Bilanz im direkten Vergleich ist also eng ausgeglichen.

Lorient gegen Toulouse: Tabellenstand

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Lorient auf Platz 10, während Toulouse auf Rang 16 steht.