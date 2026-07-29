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So bekommt man Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Du könntest für Liverpools Heimauftakt der Saison an der Anfield Road sitzen

Andoni Iraola ist ein herzlicher Empfang garantiert, wenn er am Samstag, 29. August, für sein erstes Pflicht-Heimspiel als Liverpool-Trainer den Rasen an der Anfield Road betritt. Sie können dabei sein, um diesen Anlass mitzuerleben und zu sehen, wie sich die Reds gegen Nottingham Forest schlagen, indem Sie sich noch heute Tickets sichern.

Trotz Platz fünf und der Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison war es für Liverpool eine unterdurchschnittliche Spielzeit, die Arne Slot den Job kostete. Nun übernimmt Iraola, der in seinen drei Jahren bei Bournemouth beim Klub von der Südküste Wunder bewirkte und das Team in der vergangenen Spielzeit sensationell auf Rang sechs und nach Europa führte.

Nottingham Forest dürfte allerdings gute Erinnerungen an die jüngsten Auswärtsspiele an der Anfield Road haben. Die Tricky Trees gewannen bei ihren letzten beiden Auftritten dort, zum ersten Mal seit 1963 mit zwei Siegen in Folge an diesem ikonischen Spielort.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest statt?

Liverpool gegen Nottingham Forest wird am Samstag, 29. August, um 12:30 Uhr BST an der Anfield Road in Liverpool angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Ballotsystem): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Ballot-Lotterien ersetzt, etwa für Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich einige Wochen vor dem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung des Spiels:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die obligatorische Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

LIV

LIV - Form

CHE
U1-1
AVL
N4-2
BRE
U1-1
SUN
S4-2
WRE
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
NFO

NFO - Form

BOU
U1-1
NOC
S0-2
BLB
S3-0
VSC
U1-1
SCP
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich der jüngsten Spiele

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenNottingham Forest
2
1
2
Premier League
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3
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Liverpool
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Premier League
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Nottingham Forest
NFO
0
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Liverpool
LIV
1
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

Liverpool vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

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Liverpool
LIV
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

Trainer

  • A. Iraola

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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