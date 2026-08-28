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Book Liverpool vs Nottingham Forest Tickets

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So bekommt man Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest: Preise in der Premier League 2026/27, Informationen zum Spielplan, Anstoßzeit und mehr

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Du könntest an der Anfield Road beim Heimauftakt des FC Liverpool in die Saison auf der Tribüne sitzen

Andoni Iraola ist ein herzlicher Empfang garantiert, wenn er am Samstag, 29. August, für sein erstes Pflicht-Heimspiel als Trainer des FC Liverpool den Rasen in Anfield betritt. Ihr könnt dabei sein, um diesen Anlass mitzuerleben und zu sehen, wie sich die Reds gegen Nottingham Forest schlagen, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Trotz Platz fünf und der Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison war es eine unterdurchschnittliche Spielzeit für Liverpool, und das kostete Arne Slot seinen Posten. Nun übernimmt Iraola, der in seinen drei Jahren beim AFC Bournemouth Wundersames leistete und den Klub von der Südküste in der vergangenen Spielzeit erstaunlicherweise auf Rang sechs und nach Europa führte.

Nottingham Forest wird allerdings gute Erinnerungen an die jüngsten Auswärtsfahrten nach Anfield haben. Forest gewann bei den vergangenen beiden Auftritten dort, zum ersten Mal seit 1963 gelangen dem Klub damit zwei Siege in Folge an diesem ikonischen Ort.

Lest bei GOAL alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest statt?

Liverpool gegen Nottingham Forest wird am Samstag, 29. August, um 12:30 Uhr BST in Anfield in Liverpool angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitglieder.

Form

LIV

LIV - Form

LEE
N2-4
ASM
N2-3
COM
S2-0
COM
U0-0
NEW
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
NFO

NFO - Form

BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
LEE
N0-1
LEE
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Jüngste Direktduelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Team-News & Kader

Liverpool vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
1A. Becker5Jérémy Jacquet30J. Frimpong6M. Kerkez4V. van Dijk38R. Gravenberch23V. Munoz8D. Szoboszlai7F. Wirtz18C. Gakpo9A. Isak26M. Sels5Murillo31N. Milenkovic2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams6Ibrahim Sangaré24J. McAtee10M. Gibbs-White34O. Aina11I. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Startelf

Nottingham Forest

Trainer

  • A. Iraola
  • O. Glasner

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
4
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
5
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
6
HullHullHUL
110020+23
S
7
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
8
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
17
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
18
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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