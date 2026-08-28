Andoni Iraola ist ein herzlicher Empfang garantiert, wenn er am Samstag, 29. August, für sein erstes Pflicht-Heimspiel als Trainer des FC Liverpool den Rasen in Anfield betritt. Ihr könnt dabei sein, um diesen Anlass mitzuerleben und zu sehen, wie sich die Reds gegen Nottingham Forest schlagen, indem ihr euch noch heute Tickets sichert.

Trotz Platz fünf und der Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison war es eine unterdurchschnittliche Spielzeit für Liverpool, und das kostete Arne Slot seinen Posten. Nun übernimmt Iraola, der in seinen drei Jahren beim AFC Bournemouth Wundersames leistete und den Klub von der Südküste in der vergangenen Spielzeit erstaunlicherweise auf Rang sechs und nach Europa führte.

Nottingham Forest wird allerdings gute Erinnerungen an die jüngsten Auswärtsfahrten nach Anfield haben. Forest gewann bei den vergangenen beiden Auftritten dort, zum ersten Mal seit 1963 gelangen dem Klub damit zwei Siege in Folge an diesem ikonischen Ort.

Lest bei GOAL alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest statt?

Liverpool gegen Nottingham Forest wird am Samstag, 29. August, um 12:30 Uhr BST in Anfield in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 07:30 Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben nicht genutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattstufen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitglieder.

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