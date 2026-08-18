Andoni Iraola kann sich auf einen herzlichen Empfang freuen, wenn er am Samstag, dem 29. August, für sein erstes Pflicht-Heimspiel als Trainer von Liverpool den Rasen an der Anfield Road betritt. Sie können live dabei sein, dieses Ereignis miterleben und sehen, wie sich Liverpool gegen Nottingham Forest schlägt, indem Sie sich noch heute Tickets sichern.

Trotz Platz fünf und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison blieb Liverpool unter den Erwartungen, was Arne Slot den Job kostete. Nun übernimmt Iraola, der während seiner drei Jahre bei Bournemouth Großartiges geleistet und den Klub von der Südküste in der vergangenen Spielzeit erstaunlicherweise auf Platz 6 und nach Europa geführt hat.

Allerdings wird Nottingham Forest gute Erinnerungen an die jüngsten Reisen nach Anfield haben. Forest gewann bei den vergangenen beiden Auftritten dort, zum ersten Mal seit 1963 mit zwei Siegen in Folge an diesem ikonischen Spielort.

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Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest statt?

Liverpool gegen Nottingham Forest wird am Samstag, dem 29. August, um 12:30 Uhr BST im Anfield in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 07:30 Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen den Weiterverkauf und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nichtmitglieder aus der allgemeinen Öffentlichkeit existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs ordnen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Auslosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Den freien Verkauf oder grundlegende Mitglieder-Auslosungen erreichen sie praktisch nie.

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