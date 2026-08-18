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So bekommt man Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest: Preise für die Premier League 2026/27, Informationen zur Partie, Anstoßzeit und mehr

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Du könntest zum Saisonauftakt von Liverpool an der Anfield Road im Stadion sitzen

Andoni Iraola kann sich auf einen herzlichen Empfang freuen, wenn er am Samstag, dem 29. August, für sein erstes Pflicht-Heimspiel als Trainer von Liverpool den Rasen an der Anfield Road betritt. Sie können live dabei sein, dieses Ereignis miterleben und sehen, wie sich Liverpool gegen Nottingham Forest schlägt, indem Sie sich noch heute Tickets sichern.

Trotz Platz fünf und der damit verbundenen Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison blieb Liverpool unter den Erwartungen, was Arne Slot den Job kostete. Nun übernimmt Iraola, der während seiner drei Jahre bei Bournemouth Großartiges geleistet und den Klub von der Südküste in der vergangenen Spielzeit erstaunlicherweise auf Platz 6 und nach Europa geführt hat.

Allerdings wird Nottingham Forest gute Erinnerungen an die jüngsten Reisen nach Anfield haben. Forest gewann bei den vergangenen beiden Auftritten dort, zum ersten Mal seit 1963 mit zwei Siegen in Folge an diesem ikonischen Spielort.

GOAL liefert Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Tickets für Liverpool gegen Nottingham Forest zu sichern, einschließlich der Bezugsquellen und der Preise.

Wann findet das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest statt?

Liverpool gegen Nottingham Forest wird am Samstag, dem 29. August, um 12:30 Uhr BST im Anfield in Liverpool angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetzgebung gegen den Weiterverkauf und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an Nichtmitglieder aus der allgemeinen Öffentlichkeit existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs ordnen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Auslosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Den freien Verkauf oder grundlegende Mitglieder-Auslosungen erreichen sie praktisch nie.

Form

LIV

LIV - Form

WRE
S1-0
LEE
N2-4
ASM
N2-3
COM
U0-0
COM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NFO

NFO - Form

SCP
N4-1
UDI
N1-0
BAR
N0-1
B04
S2-1
B29
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

LiverpoolUnentschiedenNottingham Forest
2
1
2
Premier League
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Nottingham Forest
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0
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1
END
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NFO
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Premier League
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Nottingham Forest
NFO
0
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Liverpool
LIV
1
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

Liverpool vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

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Liverpool
LIV
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO

Trainer

  • A. Iraola

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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