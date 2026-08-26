Lille trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Troyes.

Lille geht in diese Spielphase mit dem Ziel, den Heimvorteil unter Anleitung seines Trainerstabs zu nutzen. Troyes reist derweil nach Villeneuve-d'Ascq und hofft dort auf ein wichtiges Auswärtsergebnis gegen einen starken Gegner.

GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Lille gegen Troyes wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Troyes in der Ligue 1?

Lille gegen Troyes findet in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt, der Anstoß ist für diesen Ligue-1-Spieltag angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Troyes in der Ligue 1 kaufen?

Der Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und ES Troyes AC, das am 13. September 2026 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy stattfindet, läuft über einige gängige Wege:

Offizielle Vereinswebsite: Der direkteste und sicherste Weg ist ein Besuch der offiziellen Website von LOSC Lille. Geht dort in den Ticket- oder Spieltagsbereich, um Karten direkt beim Klub zu kaufen, sobald der freie Verkauf oder exklusive Verkaufsphasen für Mitglieder beginnen.

Abendkasse / Stadion-Ticketbüro: Lokale Fans oder Reisende können vor dem Spieltag das Ticketbüro in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq besuchen, um Karten persönlich zu kaufen, sofern noch welche verfügbar sind.

Wiederverkaufs- und Ticketvergleichsplattformen: Wenn die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind oder ihr nach bestimmten Sitzplatzkategorien sucht, etwa auf den kurzen Seiten, in den Ecken oder mit Blick von der Längsseite, erfassen sekundäre Ticketmarktplätze und Aggregatoren, wie zum Beispiel StubHub, verfügbare Kontingente von Ticketanbietern.

Vorteile einer Vereinsmitgliedschaft: Wenn ihr eine Lille-Mitgliedschaft habt oder Dauerkarteninhaber seid, achtet auf Benachrichtigungen zu priority priority-window per E-Mail, die oft einen früheren Zugang gewähren, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Troyes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen LOSC Lille und ES Troyes AC am 13. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzplatzkategorie und Kaufzeitpunkt:

Offizieller allgemeiner Vereinsverkauf: Tickets zum Nennwert, die direkt über die offizielle Website von LOSC Lille gekauft werden, beginnen in der Regel bei niedrigeren Grundpreisen für Standardplätze hinter den Toren oder in den oberen Eckbereichen.

Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Auf Ticketvergleichs- und Wiederverkaufsplattformen, wie zum Beispiel StubHub, beginnen Einstiegstickets für dieses Spiel bei rund 11 € , wobei die Durchschnittspreise auf den Plattformen je nach Sitzplatzauswahl grob zwischen 55 € und 134 € liegen.

Sitzplatzkategorien: Premiumplätze auf der Längsseite oder zentrale Tribünensitze in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy sind teurer und liegen in Ticketnetzwerken häufig bei 65 € bis 85 €+ (85 $ bis 110 $+)

Lille gegen Troyes in der Ligue 1: Alles, was ihr wissen müsst

Lille gegen Troyes: Formkurve

Lille geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Spiel war ein 2:0-Sieg in der Ligue 1 bei Angers am 23. August, was das einzige Pflichtspielergebnis in diesem Lauf darstellte. Davor spielte Lille in der Vorbereitung 1:1 gegen Everton und 2:2 gegen den Hamburger SV, besiegte OH Leuven mit 6:3 und verlor mit 1:2 gegen Union St. Gilloise. Lille erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte sieben.

Troyes kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel war ein 0:0 in der Ligue 1 gegen Paris FC am 22. August. Davor spielte Troyes in Testspielen 1:1 gegen Panetolikos und Auxerre, besiegte GOAL FC mit 5:2 und gewann mit 3:0 gegen Grenoble. Troyes erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei.

Lille gegen Troyes: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 3. Juni 2023 statt, als sich Troyes und Lille in einer Ligue-1-Partie 1:1 trennten. Davor besiegte Lille Troyes im Januar 2023 in der Ligue 1 zu Hause mit 5:1 und gewann früher im selben Monat auch ein Duell im Coupe de France zwischen beiden Teams mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Lille dreimal, Troyes einmal, eine Partie endete unentschieden.