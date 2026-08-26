So bekommt man Tickets für Levante gegen Barcelona: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Levante trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia auf Barcelona.

Das vorherige Duell in der höchsten Spielklasse im Februar 2026 endete mit einem klaren 3:0-Heimsieg für Barcelona im Spotify Camp Nou. Während sich beide Teams auf dieses frühe Ligaspiel der Saison vorbereiten, will Barcelona seinen starken Schwung beibehalten, während Levante den Heimvorteil nutzen möchte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Levante gegen Barcelona wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Levante gegen Barcelona in LaLiga?

Levante empfängt Barcelona im Estadio Ciudad de Valencia zu einem LaLiga-Spiel, der Anstoß ist für diese Spielrunde angesetzt.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das LaLiga-Spiel Levante gegen Barcelona am 13. September 2026 im Estadio Ciutat de València zu kaufen, nutzen Sie diese primären Vertriebskanäle:

Offizielles Ticketportal von Levante UD: Kaufen Sie direkt über die offizielle Website des Klubs oder an der Tageskasse im Estadio Ciutat de València ( Taquillas ). Das ist der sicherste Weg, sich Tickets zum Nennwert zu sichern.

Offizielles Auswärtsportal des FC Barcelona: Socios des FC Barcelona (Mitglieder) und offizielle Fanclubs ( penyes ) können ausgewiesene Tickets für den Auswärtsblock direkt über den Ticketbereich des FC Barcelona anfragen.

Sekundäre Ticketplattformen: Ticket-Wiederverkäufer oder primäre Sekundärmarktplätze.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Levante gegen Barcelona im Estadio Ciutat de València variieren je nachdem, ob Sie offizielle Tickets zum Nennwert oder Tickets auf dem Sekundärmarkt kaufen.

Offizielle Tickets zum Nennwert (Levante UD): Offizielle Standardtickets direkt vom Klub beginnen in der Regel bei etwa 75–80 £ (90 €) für Bereiche hinter dem Tor oder Eckblöcke (Gol Corner) und steigen bis auf 195–200 £ (230 €) für Premiumplätze zentral auf der Haupttribüne (Tribuna Central).

Offizielle Tickets für den Auswärtsblock (Kontingent des FC Barcelona): Tickets für den Auswärtssektor, die über das offizielle Fanportal des FC Barcelona verteilt werden, liegen üblicherweise bei einem standardisierten LaLiga-Besucherpreis von etwa 25–30 £ (30 €).

Sekundäre Wiederverkaufsmarktplätze: Die Einstiegspreise auf dem Sekundärmarkt (etwa bei StubHub) liegen bei rund 100–165 £ (120–195 €) für Plätze der Basiskategorie, während stark nachgefragte oder VIP-Sitze je nach Sitzposition und Gebühren des Wiederverkäufers auf 300–350 £+ steigen können.

Levante gegen Barcelona in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Levante und Barcelona

Levante hatte in den vergangenen fünf Spielen Probleme, Ergebnisse einzufahren, und kam in diesem Lauf auf einen Sieg, kein Unentschieden und drei Niederlagen. Das einzige Pflichtspiel endete am Auftaktwochenende von LaLiga mit einer 0:3-Niederlage gegen Espanyol. Der einzige Sieg gelang gegen Al Qadsiah in der Vorbereitung. In diesen fünf Spielen erzielte Levante drei Tore und kassierte sieben, was eine Mannschaft widerspiegelt, die sich an beiden Enden des Platzes schwertat.

Barcelona reist in starker Form an und gewann vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben. Der jüngste Auftritt war ein 5:0-Sieg gegen Elche zum LaLiga-Auftakt, zudem schlug das Team in der Vorbereitung Basel mit 5:2. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 0:1-Niederlage gegen Udinese während der Vorbereitung. Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei, was die Offensivstärke unterstreicht, die Flicks Mannschaft vor diesem Spiel gezeigt hat.

Levante gegen Barcelona: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Februar 2026 statt, als Barcelona in LaLiga zu Hause mit 3:0 gewann. Zuvor empfing Levante Barcelona im August 2025, wobei die Gäste im Estadio Ciudad de Valencia mit 3:2 siegten. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz gewann Barcelona viermal und spielte einmal unentschieden, während Levante in keinem dieser Spiele einen Sieg holen konnte.

Tabelle: Levante gegen Barcelona

In LaLiga liegt Levante derzeit auf Platz 20, während Barcelona nach der ersten Spielrunde auf Rang vier steht.