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So bekommt man Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Levante trifft in La Liga auf Athletic Bilbao. So könnt ihr euch Tickets sichern

Levante trifft am Mittwoch, 16. September 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia auf Athletic Bilbao.

In diesem Duell der höchsten Spielklasse treffen zwei traditionsreiche spanische Teams aufeinander, die sich früh in der Saison 2026/27 wichtige Ligapunkte sichern wollen. Das vorherige Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete mit einem unterhaltsamen 4:2-Sieg von Athletic Club in San Mamés.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Levante gegen Athletic Bilbao wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Levante gegen Athletic Bilbao findet im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia statt, die Anstoßzeit für diese LaLiga-Partie wird noch in den offiziellen TV-Listen bestätigt.

crest
La Liga - Spielwoche 6
Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Levante UD gegen Athletic Bilbao am 16. September 2026 im Estadio Ciutat de València über einige offizielle und sekundäre Kanäle kaufen:

Offizielle Direktkanäle

  • Offizielles Ticketportal von Levante UD: Die wichtigste und sicherste Quelle ist direkt die offizielle Website von Levante UD (dem Heimteam) oder die Stadionkasse im Estadio Ciutat de València.
  • Offizielles Ticketportal des Athletic Club: Gästefans können auf der offiziellen Website von Athletic Bilbao nachsehen, ob dort ein speziell für Auswärtsfans reserviertes Kontingent angeboten wird.

Sekundär- und Wiederverkaufsplattformen

  • Wenn die offiziellen Tickets für die Allgemeinheit ausverkauft sind, können Tickets auf Ticket-Aggregations- und Wiederverkaufsplattformen wie StubHub angeboten werden.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Die Kosten für LaLiga-Tickets für Levante gegen Athletic Bilbao am 16. September 2026 variieren je nachdem, ob Sie über die offiziellen Kanäle der Klubs oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Direktickets (Kasse / Web von Levante UD)

  • Standardplätze: Tickets zum Nennwert für allgemeine LaLiga-Spiele im Estadio Ciutat de València beginnen in der Regel bei 30 € bis 50 € für Hintertor- und Ecktribünen (Gol Norte und Gol Sur).
  • Längsseiten- und Premiumplätze: Zentrale Längsseitentribünen (Tribuna und Preferencia) liegen im Allgemeinen zwischen 60 € und 110 €, abhängig von Kategorie und Nähe zum Spielfeld.

Wiederverkauf und sekundäre Marktplätze

Auf Ticketbörsen wie StubHub beginnen die Preise derzeit bei:

  • Wiederverkauf auf Einstiegsebene: Die Einstiegspreise auf führenden Aggregator- und Wiederverkaufsplattformen beginnen derzeit bei etwa 140 € bis 150 € (ca. 163 $) für Plätze der Basiskategorie.
  • Durchschnittliche Wiederverkaufsspanne: Plätze der mittleren bis höheren Kategorien auf Wiederverkaufsplattformen liegen typischerweise zwischen 190 € und 220 €+, was die Marktnachfrage und Servicegebühren widerspiegelt.

Levante gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Levante gegen Athletic Bilbao

Levante hat aus den letzten fünf Spielen einen Punkt geholt und in diesem Zeitraum ein Unentschieden, einen Sieg und drei Niederlagen verbucht. Das einzige LaLiga-Ergebnis war ein 0:0 gegen Osasuna am 24. August, nachdem es am Auftaktwochenende der Saison eine 0:3-Niederlage gegen Espanyol gegeben hatte. Vor dem Pflichtspielbetrieb verlor Levante in einem Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Villarreal und besiegte Albacete mit 2:1. Der einzige weitere Sieg in der Vorbereitung war ein 1:0 gegen Al Qadsiah. In den fünf Spielen erzielte Levante drei Tore und kassierte drei.

Athletic Bilbao reist mit einem Sieg aus den letzten fünf Spielen an. Der einzige Erfolg gelang in einem Testspiel gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla in LaLiga, zudem gab es in Freundschaftsspielen ein 1:3 gegen Real Zaragoza und ein 0:1 gegen Atalanta. Bilbao verlor zuvor in der Vorbereitung auch mit 1:3 gegen Marseille. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

LEV

LEV - Form

ALQ
S1-0
ALB
S2-1
VIL
N1-0
ESP
N3-0
OSA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ATH

ATH - Form

BUR
S0-3
OM
N3-1
ATA
N1-0
RZA
N3-1
SEV
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Levante gegen Athletic Bilbao: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 8. Februar 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga zuhause mit 4:2 gewann. Davor empfing Levante Athletic Bilbao im November 2025, wobei die Gäste im Estadio Ciudad de Valencia mit 2:0 gewannen. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Datensatz gewann Athletic Bilbao dreimal, dazu kommen ein Unentschieden und ein weiteres Ergebnis, verteilt auf LaLiga und ein Spiel in der Copa del Rey.

Head to Head

LevanteUnentschiedenAthletic Bilbao
0
1
4
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
END
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
Spanien Copa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
END
3Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Levante gegen Athletic Bilbao: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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