Die Atmosphäre ist immer elektrisierend, wenn Leeds United in der Elland Road im Einsatz ist, und beim Premier-League-Heimauftakt am Sonntag, 30. August, gegen Brentford wird sie kaum zu übertreffen sein. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, Teil dieses großen Ereignisses zu sein, und buchen Sie Ihre Tickets noch heute.

Leeds nahm in der vergangenen Saison mit einem starken Endspurt alle Abstiegssorgen. Zwischen März und Mai blieb das Team über einen Zeitraum von zwei Monaten ungeschlagen, darunter auch drei Heimsiege in Folge an der Elland Road. Die Mannschaft von Daniel Farke, zu der nun auch der hoch gehandelte Harry Wilson gehört, will diesen Heimschwung beibehalten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Leeds United gegen Brentford zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Brentford statt?

Leeds United gegen Brentford wird am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr BST in der Elland Road in Leeds angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 09:00 Elland Road

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Brentford

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Brentford?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Attraktive Duelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximaler Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für Basismitglieder.

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