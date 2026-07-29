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Book Leeds United vs Brentford Tickets

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So bekommt man Tickets für Leeds United gegen Brentford: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was ihr über den Ticketverkauf für Leeds' Premier-League-Auftaktspiel zu Hause gegen Brentford wissen müsst

Die Atmosphäre ist immer elektrisierend, wenn Leeds United in der Elland Road im Einsatz ist, und beim Premier-League-Heimauftakt am Sonntag, 30. August, gegen Brentford wird sie kaum zu übertreffen sein. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen, Teil dieses großen Ereignisses zu sein, und buchen Sie Ihre Tickets noch heute.

Leeds nahm in der vergangenen Saison mit einem starken Endspurt alle Abstiegssorgen. Zwischen März und Mai blieb das Team über einen Zeitraum von zwei Monaten ungeschlagen, darunter auch drei Heimsiege in Folge an der Elland Road. Die Mannschaft von Daniel Farke, zu der nun auch der hoch gehandelte Harry Wilson gehört, will diesen Heimschwung beibehalten.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Leeds United gegen Brentford zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Brentford statt?

Leeds United gegen Brentford wird am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr BST in der Elland Road in Leeds angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 2
Elland Road

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Brentford

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Brentford?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Attraktive Duelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximaler Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Verlosungen für Basismitglieder.

Form

LEE

LEE - Form

TOT
U1-1
BHA
S1-0
WHU
N3-0
WRE
N2-3
SUN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BRE

BRE - Form

MUN
N2-1
WHU
S3-0
MCI
N3-0
CRY
U2-2
LIV
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Letzte direkte Duelle

Head to Head

LeedsUnentschiedenBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
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Brentford
BRE
0
END
Premier League
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Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Leeds vs Brentford Voraussichtliche Aufstellungen

Leeds crest
Leeds
LEE
Aufstellung
Brentford crest
Brentford
BRE
Brentford crest
Brentford
BRE

Trainer

  • D. Farke

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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