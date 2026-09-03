Wenn Sie La-Liga-Tickets für die Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Wo kann ich La-Liga-Tickets kaufen?

Für La-Liga-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für Spiele bis hin zu Dauerkarten und zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um La-Liga-Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg der Besuch der offiziellen Klub-Websites, auf denen Sie dann zum Bereich „Tickets“ navigieren müssen.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Sie können Tickets auch an physischen Vorverkaufsstellen kaufen, die sich oft in oder in der Nähe der Stadien der Klubs befinden. Einige Klubs haben zudem Verkaufsstellen an verschiedenen Orten in den Städten, in denen sie ansässig sind.

Wenn Tickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind oder Sie sich vor dem offiziellen Verkaufsstart Plätze sichern oder kurzfristig Tickets ergattern möchten, können Sie sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

Wann ist der nächste Clásico?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt, das Rückspiel folgt im Mai im Bernabéu.

Auch das Madrid-Derby hat in dieser Saison zwei bestätigte Termine: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September im Riyadh Air Metropolitano (7. Spieltag), bevor das Rückspiel am 4. April 2027 im Bernabeu stattfindet (30. Spieltag).

Spiel Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Madrid-Derby: Atletico Madrid vs. Real Madrid 20. September 2026 (18:00 Uhr) Tickets El Clásico: Barcelona vs. Real Madrid 25. Oktober 2026 (TBC) Tickets Madrid-Derby: Real Madrid vs. Atletico Madrid 4. April 2027 (TBC) Tickets El Clásico: Real Madrid vs. Barcelona 9. Mai 2027 (TBC) Tickets

Wie viel kosten La-Liga-Tickets?

Die Kosten für La-Liga-Tickets variieren stark.

Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, aber diese Einteilungen unterscheiden sich von Klub zu Klub.

Neben diesen Faktoren beeinflusst auch die Sitzplatzlage im Stadion den Ticketpreis erheblich, wobei Plätze mit Premiumsicht oft die höchsten Kosten verursachen. Einige Klubs klassifizieren Spiele zudem nach Kategorien, wobei Topduelle gegen namhafte Gegner wie das Madrid-Derby (Real Madrid vs. Atletico Madrid) und El Clasico (Barcelona vs. Real Madrid) in die höchste Stufe fallen und die Preise entsprechend steigen.

Was ist von der La-Liga-Saison zu erwarten?

Barcelona geht als zweimaliger Titelträger in Folge in die Saison 2026/27, nachdem die Mannschaft von Hansi Flick Real Madrid im titelentscheidenden El Clasico der vergangenen Saison mit 2:0 besiegt hatte und sich damit drei Spiele vor Schluss den 29. Meistertitel sicherte. Es war der zweite Titel in Folge, seit Flick 2024 übernommen hatte, zusätzlich zu einer Copa del Rey und einem spanischen Supercup, die unterwegs gewonnen wurden.

Real Madrid hingegen erlebte eine Saison zum Vergessen. Xabi Alonso wurde mitten in der Spielzeit inmitten von Berichten über Unruhe im Kader durch Alvaro Arbeloa ersetzt, und Real Madrid wurde Zweiter, ohne auch nur einen einzigen Titel für seine Bemühungen vorweisen zu können, ein seltenes und schmerzhaftes Ergebnis für einen Klub dieser Größenordnung. Als Reaktion wandte sich Präsident Florentino Perez an Jose Mourinho, der 13 Jahre nach seiner ersten Amtszeit für eine zweite Rückkehr ins Bernabeu zurückkehrt, während der Klub den Weg zurück zum Gewinnen sucht.

Ein Mann, dessen Ansehen nie höher war, ist Kylian Mbappe. Der Stürmer von Real Madrid war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils Torschützenkönig der La Liga, und er geht in die Saison 2026/27, nachdem er als erst zweiter Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft zweimal den Goldenen Schuh gewonnen hatte und beim Turnier 2026 in Nordamerika mit 10 Toren bester Torschütze war, während Frankreich Vierter wurde. Mit einem eingespielten Kader und einem Trainer wie Mourinho, der bei keinem seiner großen Klubs jemals eine Saison ohne Titel beendet hat, wird Real Madrid verzweifelt hoffen, dass sich Mbappes Weltmeisterschaftsform auch national in einen echten Titelkampf übersetzt.