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Wo kann ich La-Liga-Tickets kaufen?

Für La-Liga-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für Spiele bis hin zu Dauerkarten und zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um La-Liga-Tickets zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, auf die offiziellen Vereinswebsites zu gehen. Dort müsst ihr dann zum Bereich „Tickets“ navigieren.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel freigegeben, und möglicherweise müsst ihr ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Ihr könnt Tickets auch an physischen Vorverkaufsstellen kaufen, die sich oft im oder in der Nähe der Stadien der Vereine befinden. Einige Vereine haben außerdem Verkaufsstellen an verschiedenen Orten in den Städten, in denen sie ansässig sind.

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind oder ihr euch schon vor der offiziellen Freigabe Plätze sichern oder Last-Minute-Tickets ergattern möchtet, könnt ihr sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

Wann ist der nächste Clásico?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt, das Rückspiel im Bernabéu folgt im Mai.

Auch das Madrider Derby hat in dieser Saison zwei bestätigte Termine: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September im Riyadh Air Metropolitano (7. Spieltag), bevor am 4. April 2027 das Rückspiel im Bernabeu folgt (30. Spieltag).

Begegnung Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Madrider Derby: Atletico Madrid vs. Real Madrid 20. September 2026 (18:00 Uhr) Tickets El Clásico: Barcelona vs. Real Madrid 25. Oktober 2026 (TBC) Tickets Madrider Derby: Real Madrid vs. Atletico Madrid 4. April 2027 (TBC) Tickets El Clásico: Real Madrid vs. Barcelona 9. Mai 2027 (TBC) Tickets

Wie viel kosten La-Liga-Tickets?

Die Kosten für La-Liga-Tickets variieren stark.

Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Verein zu Verein.

Zusätzlich zu diesen Faktoren beeinflusst die Sitzplatzlage im Stadion den Ticketpreis erheblich, wobei Plätze mit Premiumsicht oft die höchsten Kosten verursachen. Einige Vereine klassifizieren Spiele außerdem nach Kategorien, wobei Topduelle gegen große Namen, etwa das Madrider Derby (Real Madrid vs. Atletico Madrid) und El Clasico (Barcelona vs. Real Madrid), in die höchste Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Was ist von der La-Liga-Saison zu erwarten?

Barcelona geht als zweimaliger Titelverteidiger in die Saison 2026/27, nachdem das Team von Hansi Flick im titelentscheidenden El Clasico der vergangenen Saison Real Madrid mit 2:0 besiegt hatte und sich damit drei Spiele vor Schluss den 29. Meistertitel sicherte. Es war der zweite Titel in Folge, seit Flick 2024 übernommen hatte, zusätzlich zu einer Copa del Rey und einem spanischen Supercup, die unterwegs ebenfalls gewonnen wurden.

Real Madrid hingegen erlebte eine Saison zum Vergessen. Xabi Alonso wurde Berichten über Unruhe im Kader zufolge mitten in der Spielzeit durch Alvaro Arbeloa ersetzt, und Real Madrid wurde Zweiter, ohne auch nur einen einzigen Titel als Ergebnis seiner Bemühungen vorweisen zu können, ein seltenes und schmerzhaftes Ergebnis für einen Verein dieses Formats. Als Reaktion wandte sich Präsident Florentino Perez an Jose Mourinho, der 13 Jahre nach seinem ersten Engagement für eine zweite Amtszeit ins Bernabeu zurückkehrt, während der Klub wieder in die Erfolgsspur finden will.

Ein Mann, dessen Ansehen nie höher war, ist Kylian Mbappe. Der Stürmer von Real Madrid war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils der beste Torschütze der La Liga, und er geht in die Saison 2026/27, nachdem er erst als zweiter Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft zweimal den Goldenen Schuh gewonnen hat und beim Turnier 2026 in Nordamerika mit 10 Toren Frankreichs bester Torschütze war, als Frankreich Vierter wurde. Mit einem eingespielten Kader und einem Trainer in Mourinho, der bei keinem seiner großen Vereine jemals eine Saison ohne Titel beendet hat, wird Real Madrid verzweifelt darauf hoffen, dass Mbappes WM-Form im Inland in einen echten Titelkampf umgemünzt werden kann.