Kroatien empfängt den amtierenden Weltmeister Spanien am Dienstag, den 6. Oktober, im Poljud-Stadion in Split. Die Partie ist Teil der Kampagne in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören. Es ist das Rückspiel eines Doppelpacks, der mit Spaniens Heimspiel gegen Kroatien in Sevilla begann, einer Begegnung, die fast sofort nach Spaniens WM-Triumph 2026 ausverkauft war.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Kroatien gegen Spanien zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß von Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A?

Kroatien gegen Spanien wird im Stadion Poljud in Split angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung liegen für dieses Spiel derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Wo kann man Tickets für Kroatien gegen Spanien kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Kroatischen Fußballverbands (HNS) angeboten. Der HNS startet den Verkauf für Heimspiele in der Regel rund 20 Tage vor dem Spieltag, daher sind offizielle Tickets aktuell noch nicht im freien Verkauf.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Spiel wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – wird voraussichtlich rund 20 Tage vor dem Spieltag über die Kanäle des HNS eröffnet

Nachfrage nach dem Weltmeister – Spaniens WM-Sieg 2026 hat in dieser gesamten Gruppe für außergewöhnlich großes Interesse gesorgt, das Spiel in Sevilla ist bereits ausverkauft

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, ist auch für diese Partie eine frühe Buchung dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen Spanien?

Die offiziellen Preise über den HNS sind noch nicht bestätigt, da der freie Verkauf voraussichtlich erst näher am Spieltag beginnt, üblicherweise etwa 20 Tage vorher, basierend auf dem üblichen Zeitplan des Verbands.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft oder nicht verfügbar sind oder solange der offizielle Verkauf noch nicht geöffnet ist, wobei die aktuellen Angebote für dieses Spiel bei etwa 199 € beginnen, was die bereits starke Nachfrage rund um eine spanische Mannschaft als amtierenden Weltmeister widerspiegelt.

Wie bei jedem Spiel mit dem Weltmeister können sich die Preise schnell verändern, je näher der Spieltag rückt und sobald der offizielle Verkauf startet. Wenn ihr mit einem bestimmten Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euch euren Platz eher früher als später zu sichern.

Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Kroatien gegen Spanien

Kroatien hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sechs Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im WM-Achtelfinale. Zuvor gab es in dieser Serie einen 2:1-Sieg gegen Ghana und einen 1:0-Auswärtssieg gegen Panama, dazu jedoch auch eine 2:4-Niederlage gegen England in der Gruppenphase.

Spaniens letzte fünf Spiele brachten fünf Siege aus fünf Partien, mit neun erzielten und zwei kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Zu dieser Serie gehörten auch Siege gegen Frankreich, Belgien, Portugal und Österreich, wobei Spanien in diesen fünf Spielen zweimal ohne Gegentor blieb.

Kroatien gegen Spanien: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der EM 2024 statt, als Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams in einem Nations-League-Spiel im Juni 2023 in Kroatien 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Spanien die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Kroatien sowie einem Unentschieden. Spaniens 6:0-Sieg im September 2018 ist das deutlichste Ergebnis in diesem Datensatz.



