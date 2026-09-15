Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoKroatien
Stadion Poljud
team-logoSpanien
Book Croatia vs Spain Tickets

Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Kroatien gegen Spanien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Kroatien
Spanien

Kroatien trifft in der UEFA Nations League A auf Spanien. So könnt ihr euch Tickets sichern

Kroatien empfängt den amtierenden Weltmeister Spanien am Dienstag, den 6. Oktober, im Poljud-Stadion in Split. Die Partie ist Teil der Kampagne in Liga A, Gruppe A3, zu der auch England und Tschechien gehören. Es ist das Rückspiel eines Doppelpacks, der mit Spaniens Heimspiel gegen Kroatien in Sevilla begann, einer Begegnung, die fast sofort nach Spaniens WM-Triumph 2026 ausverkauft war.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Kroatien gegen Spanien zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß von Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A?

Kroatien gegen Spanien wird im Stadion Poljud in Split angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung liegen für dieses Spiel derzeit nicht vor.

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Stadion Poljud

Wo kann man Tickets für Kroatien gegen Spanien kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Kroatischen Fußballverbands (HNS) angeboten. Der HNS startet den Verkauf für Heimspiele in der Regel rund 20 Tage vor dem Spieltag, daher sind offizielle Tickets aktuell noch nicht im freien Verkauf.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Spiel wissen sollte:

  • Offizieller freier Verkauf – wird voraussichtlich rund 20 Tage vor dem Spieltag über die Kanäle des HNS eröffnet
  • Nachfrage nach dem Weltmeister – Spaniens WM-Sieg 2026 hat in dieser gesamten Gruppe für außergewöhnlich großes Interesse gesorgt, das Spiel in Sevilla ist bereits ausverkauft
  • ZweitmarktTicombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts dessen, wie schnell das Spiel in Sevilla ausverkauft war, ist auch für diese Partie eine frühe Buchung dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen Spanien?

Die offiziellen Preise über den HNS sind noch nicht bestätigt, da der freie Verkauf voraussichtlich erst näher am Spieltag beginnt, üblicherweise etwa 20 Tage vorher, basierend auf dem üblichen Zeitplan des Verbands.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft oder nicht verfügbar sind oder solange der offizielle Verkauf noch nicht geöffnet ist, wobei die aktuellen Angebote für dieses Spiel bei etwa 199 € beginnen, was die bereits starke Nachfrage rund um eine spanische Mannschaft als amtierenden Weltmeister widerspiegelt.

Wie bei jedem Spiel mit dem Weltmeister können sich die Preise schnell verändern, je näher der Spieltag rückt und sobald der offizielle Verkauf startet. Wenn ihr mit einem bestimmten Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euch euren Platz eher früher als später zu sichern.

Kroatien gegen Spanien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Kroatien gegen Spanien

Kroatien hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sechs Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im WM-Achtelfinale. Zuvor gab es in dieser Serie einen 2:1-Sieg gegen Ghana und einen 1:0-Auswärtssieg gegen Panama, dazu jedoch auch eine 2:4-Niederlage gegen England in der Gruppenphase.

Spaniens letzte fünf Spiele brachten fünf Siege aus fünf Partien, mit neun erzielten und zwei kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale. Zu dieser Serie gehörten auch Siege gegen Frankreich, Belgien, Portugal und Österreich, wobei Spanien in diesen fünf Spielen zweimal ohne Gegentor blieb.

CRO

CRO - Form

SVN
S2-1
ENG
N4-2
PAN
S0-1
GHA
S2-1
POR
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESP

ESP - Form

AUT
S3-0
POR
S0-1
BEL
S2-1
FRA
S0-2
ARG
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Kroatien gegen Spanien: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der EM 2024 statt, als Spanien mit 3:0 gewann. Davor trennten sich beide Teams in einem Nations-League-Spiel im Juni 2023 in Kroatien 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Spanien die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Kroatien sowie einem Unentschieden. Spaniens 6:0-Sieg im September 2018 ist das deutlichste Ergebnis in diesem Datensatz.

Head to Head

KroatienUnentschiedenSpanien
1
0
4
Europameisterschaft
Spanien badge
Spanien
ESP
3
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
Spanien badge
Spanien
ESP
0
END
Europameisterschaft
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
5
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
3
Spanien badge
Spanien
ESP
2
END
UEFA Nations League A
Spanien badge
Spanien
ESP
6
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
3Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5


HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen