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UEFA Nations League B
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So bekommt man Tickets für Kosovo gegen Israel: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Kosovo trifft in der UEFA Nations League B auf Israel. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Die UEFA Nations League bringt ein weiteres spannendes Länderspielduell, wenn Kosovo sich im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina auf Israel vorbereitet. Beide Teams gehen hungrig nach wichtigen Punkten in diese Begegnung der Gruppe B3, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern und um den Aufstieg im Wettbewerb zu kämpfen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Spielinformationen, Details zur Ticketverfügbarkeit und direkte Hinweise dazu, wie ihr euch eure Plätze sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B?

Kosovo trifft im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina auf Israel, wobei das Spiel der Gruppe 3 in der UEFA Nations League B zu der oben angegebenen Zeit angepfiffen wird.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Fadil Vokrri Stadium

Wo kann man Tickets für Kosovo gegen Israel kaufen?

Offizielle Spieltickets werden über das Gastgeber-Portal des Fußballverbands des Kosovo vertrieben, das den allgemeinen Erstverkauf für Heimspiele in Pristina abwickelt. Fans sollten offizielle Veröffentlichungsankündigungen im Blick behalten und sich früh registrieren, um sich reguläre Plätze zu sichern.

Wenn die primären Kontingente ausverkauft sind oder reguläre Plätze auf der offiziellen Website nicht verfügbar sind, sind sekundäre Marktplatzplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Kosovo gegen Israel?

Normale Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei etwa 15 bis 20 €, je nach Sitzplatzkategorie und gewählter Kategorie für die regulären Zuschauerbereiche im Fadil-Vokrri-Stadion.

Auf dem Sekundärmarkt wie bei Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 102 €, wenn die regulären Kontingente über die primären Ticketanbieter ausverkauft sind.

Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Kosovo gegen Israel

Kosovo hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 3:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Andorra im Juni 2026, und das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 4:3-Erfolg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation im März. In vier dieser fünf Spiele kassierte das Team Gegentore, die einzige Weiße Weste gelang gegen Andorra.

Israel kommt in den vergangenen fünf Partien auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das Team von Ben Shimon besiegte Albanien in einem Freundschaftsspiel im Juni mit 1:0 und fertigte Moldau in der WM-Qualifikation im November 2025 mit 4:1 ab. In den vergangenen drei Spielen blieb Israel ungeschlagen, auch wenn zwei dieser Ergebnisse Unentschieden gegen Georgien und Litauen waren.

KOS

KOS - Form

SUI
U1-1
SVK
S3-4
TUR
N0-1
CZE
N2-1
AND
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ISR

ISR - Form

ITA
N3-0
LTU
U0-0
MDA
S4-1
GEO
U2-2
ALB
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Kosovo gegen Israel: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams gab es im November 2023, als Kosovo in der Qualifikation zur Europameisterschaft zu Hause mit 1:0 gewann. Davor trennten sich die beiden Mannschaften im März 2023 in Israel im selben Wettbewerb 1:1. Über beide erfassten Duelle hinweg hat Kosovo mit einem Sieg gegenüber keinem Israels die bessere Bilanz, und in dieser Paarung fielen insgesamt nur drei Tore.

Head to Head

KosovoUnentschiedenIsrael
1
1
0
European Championship Qualification
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Israel badge
Israel
ISR
0
END
European Championship Qualification
Israel badge
Israel
ISR
1
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2


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