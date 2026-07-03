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So bekommt man Tickets für Kanada gegen Marokko: WM-Preise, Informationen zum Achtelfinalspiel, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Kanada trifft als Nächstes im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Marokko. So können Sie sich Ihre Tickets sichern.

Die Geschichte schreibt für Co-Gastgeber Kanada weiter Kapitel um Kapitel: Nach einem dramatischen 1:0-Sieg gegen Südafrika zog das Team dank Stephen Eustáquios unvergesslichem Siegtreffer in der 92. Minute ins Achtelfinale der WM 2026 ein.

Das Team von Jesse Marsch bekommt es nun mit dem WM-Halbfinalisten von 2022, Marokko, zu tun, der im nervenaufreibenden Elfmeterschießen gegen die Niederlande standhielt und so seine Träume am Leben hielt.

Die hohe Nachfrage nach Achtelfinaltickets unterstreicht die elektrisierende Spannung des Turnierfußballs im K.-o.-System. Wenn Ihr das Drama aus der Ferne verfolgt und strategische Wetten auf Torlinien oder Spieler-Props platzieren wollt, ist ein Einzahlungsbonus eine großartige Strategie. Nutzt unseren aktiven Megapari promo code, um Euer Gaming-Profil aufzuwerten.

Lest bei GOAL alle neuesten Ticketinformationen zur WM 2026, darunter, wie Ihr Euch Plätze für Kanada gegen Marokko sichern könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Kanada gegen Marokko?

Das Achtelfinalspiel findet im Houston Stadium (NRG Stadium) in Texas statt.

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Weltmeisterschaft - 1/8
NRG Stadium

Wie kann man WM-Tickets für Kanada gegen Marokko kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen Ticketlotterien für die WM, darunter der Visa Presale, der Early Ticket Draw und der Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell beendet.

Mit über 500 Millionen bearbeiteten Anfragen in diesen Phasen ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müsst Ihr auf einen Blick wissen:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dabei handelt es sich nicht um eine Lotterie, Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Resale-Marketplace ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets zurückgreifen. Denkt daran, die AGB aller Sekundärseiten für die Tickets zu prüfen, die Ihr kauft.

Wie viel kosten WM-Tickets für Kanada gegen Marokko?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preisgestaltung eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase waren bereits ab 60 $ erhältlich, für bestimmte Supporter-Tiers, während die Preise für das Finale bis auf 6.730 $ gestiegen sind. Dazu kommt, dass Sekundärmarktplätze und Wiederverkäufe noch deutlich darüber liegen.

Ticketpreise für die FIFA-WM 2026:

Daten

Runde / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Spanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni bis 3. Juli

Runde der letzten 32 (Spielorte mit hoher Nachfrage)

225 $ bis 540 $

550 $ bis 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni bis 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Spielorte)

225 $ bis 540 $

400 $ bis 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli bis 7. Juli

Achtelfinale

240 $ bis 640 $

650 $ bis 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli bis 11. Juli

Viertelfinale

450 $ bis 1.775 $

850 $ bis 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli bis 15. Juli

Halbfinale

930 $ bis 3.295 $

1.500 $ bis 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ bis 800 $

500 $ bis 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-WM-Finale (MetLife Stadium)

1.490 $ bis 7.875 $

5.900 $ bis 38.000+ $ (15.240 $)

Kanada gegen Marokko: Alles, was Ihr wissen müsst

Kanada gegen Marokko

CAN

CAN - Form

IRL
U1-1
BIH
U1-1
QAT
S6-0
SUI
N2-1
SAF
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MAR

MAR - Form

NOR
U1-1
BRA
U1-1
SCO
S0-1
HAI
S4-2
NED
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Kanada gegen Marokko: Jüngste Direktduell-Bilanz

Head to Head

KanadaUnentschiedenMarokko
0
0
2
Weltmeisterschaft
Kanada badge
Kanada
CAN
1
Marokko badge
Marokko
MAR
2
END
Freundschaftsspiele
Marokko badge
Marokko
MAR
4
Kanada badge
Kanada
CAN
0
END
1Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Kanada gegen Marokko: Team-News

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