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So bekommt man Tickets für Italien gegen Frankreich: Preise in der UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Italien trifft in der UEFA Nations League A auf Frankreich. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Italien empfängt Frankreich am Donnerstag, den 12. November, im San Siro in Mailand zum Rückspiel eines Doppelpacks in Liga A, Gruppe A1, an dem auch Belgien und die Türkei beteiligt sind. Das erste Duell zwischen diesen beiden Teams endete im Oktober mit einem Sieg Frankreichs im Stade de France, was diesem Wiedersehen in Mailand zusätzliche Brisanz verleiht.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Italien gegen Frankreich zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Italien gegen Frankreich findet im San Siro in Mailand statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 5
San Siro

Wo kann man Tickets für Italien gegen Frankreich kaufen?

Tickets für dieses Spiel werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) angeboten, wobei Mitglieder in der Regel zunächst Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Spiel wissen sollte:

  • Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorrangsphasen für Mitglieder, normalerweise näher am Spieltag
  • Ein Rückspiel mit Bedeutung – Frankreich gewann das erste Aufeinandertreffen im Oktober und verleiht diesem Wiedersehen in Mailand zusätzliche Brisanz
  • Ikonischer Austragungsort – die Kapazität des San Siro von mehr als 80.000 Plätzen macht es zu einem der größten und stimmungsvollsten Stadien im europäischen Fußball
  • SekundärmarktTicombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des Profils dieser Partie und der Bedeutung, die daran hängt, wird eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen Frankreich?

Die offiziellen Preise für dieses Spiel über die FIGC beginnen bei etwa 70 €, wobei das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange der Vorrat reicht.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die aktuellen Angebote auf dem Sekundärmarkt für dieses Spiel beginnen derzeit bei etwa 145 €.

Wie bei jeder Partie zwischen zwei der führenden Nationen Europas können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, fährt in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz lieber früher als später sichert.

Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Italien gegen Frankreich

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni, nachdem drei Tage zuvor bereits ein 1:0 gegen Luxemburg gelungen war. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Bosnien und Herzegowina sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Frankreich hat ebenfalls drei seiner letzten fünf Partien gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel war eine 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, nachdem es zuvor im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien gegeben hatte. Zuvor im Turnier besiegte Frankreich Schweden mit 3:0, Paraguay mit 1:0 und Marokko mit 2:0. Frankreich erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte acht.

ITA

ITA - Form

NIR
S2-0
BIH
N1-1
LUX
S0-1
GRI
S0-1
BEL
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FRA

FRA - Form

PAR
S0-1
MAR
S2-0
ESP
N0-2
ENG
N4-6
TUR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Italien gegen Frankreich: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit einem 3:1 für Frankreich, in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im November 2024 in Italien ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankreich alle fünf Spiele, erzielte 14 Tore und kassierte fünf. Die beiden Teams trafen auch im Hinspiel der Nations League im September 2024 aufeinander, das ebenfalls 1:3 aus italienischer Sicht endete.

Head to Head

ItalienUnentschiedenFrankreich
1
0
4
UEFA Nations League A
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Italien
ITA
1
Frankreich badge
Frankreich
FRA
3
END
UEFA Nations League A
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Frankreich
FRA
1
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Italien
ITA
3
END
Freundschaftsspiele
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Frankreich
FRA
3
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Italien
ITA
1
END
Freundschaftsspiele
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Italien
ITA
1
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Frankreich
FRA
3
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
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Frankreich
FRA
2
END
7Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

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