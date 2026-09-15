Italien empfängt Frankreich am Donnerstag, 12. November, im San Siro in Mailand zum Rückspiel eines Doppelpacks in Liga A, Gruppe A1, an dem auch Belgien und die Türkei beteiligt sind. Das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften endete im Oktober mit einem Sieg Frankreichs im Stade de France, was diesem Wiedersehen in Mailand zusätzliche Brisanz verleiht.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Italien gegen Frankreich zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Italien gegen Frankreich findet im San Siro in Mailand statt, die Anstoßzeit wird näher am Datum bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 San Siro

Wo kann man Tickets für Italien gegen Frankreich kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für diese Partie wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Prioritätsfenster für Mitglieder geschlossen wurden, in der Regel näher am Spieltag

Ein Rückspiel mit Bedeutung – Frankreich gewann das erste Duell im Oktober, was diesem Wiedersehen in Mailand zusätzliche Brisanz verleiht

Legendärer Austragungsort – die Kapazität des San Siro von mehr als 80.000 Plätzen macht es zu einem der größten und stimmungsvollsten Stadien im europäischen Fußball

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des Profils dieser Partie und der damit verbundenen Bedeutung ist eine frühe Buchung empfehlenswert.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen Frankreich?

Die offiziellen Preise für diese Partie über die FIGC beginnen bei etwa 70 €, wobei die gesamte Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht.

Ticombo ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die aktuellen Angebote auf dem Zweitmarkt für diese Partie beginnen bei etwa 145 €.

Wie bei jeder Partie zwischen zwei der führenden Nationen Europas können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem bestimmten Budget plant, ist daher in der Regel auf der sichereren Seite, wenn er sich früher statt später einen Platz sichert.

Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Italien gegen Frankreich

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni, nach einem 1:0-Erfolg gegen Luxemburg drei Tage zuvor. Die beiden Niederlagen in diesem Lauf gab es gegen Bosnien und Herzegowina sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Frankreich hat ebenfalls drei seiner letzten fünf Partien gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel war eine 4:6-Niederlage gegen England im WM-Halbfinale, zuvor gab es im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien. Zuvor im Turnier besiegte Frankreich Schweden mit 3:0, Paraguay mit 1:0 und Marokko mit 2:0. Frankreich erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Italien gegen Frankreich: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften endete mit einem 3:1 für Frankreich, in einer Partie der UEFA Nations League A, die im November 2024 in Italien ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankreich alle fünf, erzielte 14 Tore und kassierte fünf. Die beiden Teams trafen auch im Hinspiel der Nations League im September 2024 aufeinander, das ebenfalls mit 3:1 für Frankreich endete.