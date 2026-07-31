Ipswich Town ist auf Anhieb direkt wieder ins gelobte Land der Premier League zurückgekehrt. Diesmal hofft der Klub auf einen längeren Aufenthalt und startet am Samstag, den 22. August, an der Portman Road gegen Sunderland in die Saison 2026/27.

Die äußerst erfolgreiche Ära von Kieran McKenna bei Ipswich ist zwar womöglich vorbei, doch Gary O'Neil will dort anknüpfen, wo der Nordire aufgehört hat. Die Tractor Boys beendeten die vergangene Saison mit einem Hoch, wurden Zweiter und sicherten sich nach einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage den direkten Aufstieg.

Wenn Ipswich die Leistung von Sunderland aus der vergangenen Saison wiederholen kann, wäre der Klub mehr als zufrieden. Sunderland übertraf bei seiner Rückkehr in die Premier League alle Erwartungen, belegte Rang sieben und sicherte sich einen Platz in der UEFA Europa League.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland statt?

Ipswich Town empfängt Sunderland an der Portman Road in Ipswich, Anstoß ist um 15 Uhr (BST).

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen Ticketweiterverkauf und der zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch randomisierte Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer in letzter Minute noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten abgestufte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Oberrangplätze hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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