Ipswich Town ist auf Anhieb wieder ins verheißene Land der Premier League zurückgekehrt. Diesmal hofft der Klub auf einen längeren Verbleib und startet am Samstag, 22. August, an der Portman Road gegen Sunderland in die Saison 2026/27.

Die äußerst erfolgreiche Ära von Kieran McKenna bei Ipswich ist möglicherweise vorbei, doch Gary O'Neil will dort weitermachen, wo der Nordire aufgehört hat. Die Tractor Boys beendeten die vergangene Saison mit einem Hochgefühl, wurden Zweiter und sicherten sich nach einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage den direkten Aufstieg.

Wenn Ipswich die Leistung von Sunderland aus der vergangenen Saison wiederholen kann, wäre der Klub mehr als zufrieden. Sunderland übertraf bei der Rückkehr in die Premier League alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich einen Platz in der UEFA Europa League.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland statt?

Ipswich Town empfängt Sunderland an der Portman Road in Ipswich, Anstoß ist um 15 Uhr (BST).

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Tickethandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie deutlich:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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