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Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets

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So bekommt man Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland: Preise in der Premier League 2026/27, Infos zur Partie, Anstoßzeit und mehr

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So könnt ihr Tickets für Ipswichs Heimspiel und Saisonauftakt buchen

Ipswich Town ist auf Anhieb wieder ins verheißene Land der Premier League zurückgekehrt. Diesmal hofft der Klub auf einen längeren Verbleib und startet am Samstag, 22. August, an der Portman Road gegen Sunderland in die Saison 2026/27.

Die äußerst erfolgreiche Ära von Kieran McKenna bei Ipswich ist möglicherweise vorbei, doch Gary O'Neil will dort weitermachen, wo der Nordire aufgehört hat. Die Tractor Boys beendeten die vergangene Saison mit einem Hochgefühl, wurden Zweiter und sicherten sich nach einer Serie von fünf Spielen ohne Niederlage den direkten Aufstieg.

Wenn Ipswich die Leistung von Sunderland aus der vergangenen Saison wiederholen kann, wäre der Klub mehr als zufrieden. Sunderland übertraf bei der Rückkehr in die Premier League alle Erwartungen, wurde Siebter und sicherte sich einen Platz in der UEFA Europa League.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland statt?

Ipswich Town empfängt Sunderland an der Portman Road in Ipswich, Anstoß ist um 15 Uhr (BST).

crest
Premier League - Spielwoche 1
Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Sunderland kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Tickethandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Sunderland?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 unterscheiden sich je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie deutlich:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ begrenzt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

IPS

IPS - Form

CHA
S1-2
WBA
U0-0
SOU
U2-2
QPR
S3-0
OSA
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SUN

SUN - Form

EVE
S1-3
CHE
S2-1
YOR
S1-5
LIV
N4-2
LEE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
12/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste Direktduelle

Head to Head

IpswichUnentschiedenSunderland
2
1
2
England Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
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Ipswich
IPS
2
END
England League 1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England League 1
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Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
England League 1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Ipswich vs Sunderland Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Trainer

  • G. O'Neil

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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