Ipswich Town trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, an der Portman Road in Ipswich auf Fulham.

Beide Teams gehen in die Partie mit dem Ziel, in der frühen Tabellenphase Boden gutzumachen. In ihren jüngsten Ligaduellen der Saison 2024/25 trennten sich die Mannschaften in umkämpften Unentschieden, darunter ein 1:1 an der Portman Road und ein 2:2 im Craven Cottage.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Ipswich Town gegen Fulham wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League?

Ipswich Town gegen Fulham wird an der Portman Road in Ipswich angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 10:00 Portman Road

Wie kann man Tickets für Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Fulham an der Portman Road zu kaufen, können Sie diese primären Kaufmethoden nutzen:

Offizielle Ticketseite von Ipswich Town

Tickets für Premier-League-Spiele werden in der Regel in Verkaufsphasen je nach Mitgliedsstatus freigegeben:

Phase 1: Offizielle Super Blues / Vereinsmitglieder mit gesammelten Treuepunkten.

Phase 2: Allgemeine offizielle Mitglieder.

Phase 3: Freier Verkauf (nur wenn nach den Mitgliederphasen noch Plätze verfügbar sind).

Auswärtsfans (Fulham-Fans)

Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, müssen Sie Tickets direkt über Fulhams offizielle Website mit einem OneFulham-Konto kaufen.

Hospitality am Spieltag

Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind oder Sie ein aufgewertetes Spieltagserlebnis bevorzugen, sind Hospitality-Pakete, die Essensoptionen, Zugang zu Lounges und Premium-Sitzplätze umfassen, direkt über die offizielle Hospitality-Abteilung von Ipswich Town erhältlich, ohne dass zuvor Mitgliedschaftspunkte erforderlich sind.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League?

Die Ticketpreise für Ipswich Town gegen Fulham variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzkategorie und Spieleinstufung:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Portman Road)

Allgemeiner Heimbereich (Ipswich-Town-Fans):

Standard Erwachsene: Liegt für Sitzplätze im Unterrang je nachdem, ob die Partie als Grade A oder Grade B eingestuft wird, in der Regel zwischen 34 £ und 38 £ . Offizielle Mitglieder: Ermäßigte Erwachsenentickets für Mitglieder beginnen je nach Sitzplatzlage und Kategorie bei etwa 27 £ bis 31 £ . Junioren / U12: Ermäßigte Preise beginnen bei 5 £ .

Auswärtskontingent (Fulham-Fans):

Gedeckelter Erwachsenenpreis: Alle Premier-League-Auswärtstickets unterliegen strikt der ligaweiten Preisobergrenze von 30 £ pro Erwachsenem.



Offizielle Matchday-Hospitality

Beim direkten Kauf über die Hospitality-Pakete von Ipswich Town umfassen die Optionen in der Regel:

Burley's Bar / Lounges: Ab 110 £ bis 142 £ pro Person.

Hall of Fame & Premium Lounges: Von 180 £ bis 270 £+ pro Person.

Ipswich Town gegen Fulham in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Ipswich Town gegen Fulham

Ipswich Town hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, bei einer Niederlage und ohne Unentschieden in diesem Lauf. Der jüngste Auftritt endete am 30. August mit einer 2:5-Niederlage gegen Manchester United in der Premier League. Davor besiegte Ipswich Leicester City im Carabao Cup mit 3:1 und Sunderland in der Liga mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich 12 Tore und kassierte 10, außerdem gehörten Siege in der Saisonvorbereitung gegen Union Berlin und Rayo Vallecano zu diesem Lauf.

Fulham hat aus den letzten fünf Spielen einen Sieg geholt, dazu kommen zwei Niederlagen und ein Unentschieden in Pflichtspielen. Das jüngste Ergebnis war am 30. August eine 0:1-Niederlage gegen Sunderland in der Premier League. Zudem unterlag Fulham am 24. August Chelsea mit 2:3. Fulham besiegte AFC Wimbledon im Carabao Cup mit 3:0 und holte in der Saisonvorbereitung einen 1:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart, dazu kam ein 2:2 gegen Malaga.

Ipswich Town gegen Fulham: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 2:2, als Fulham Ipswich Town am 5. Januar 2025 in einer Premier-League-Partie empfing. Davor trennten sich die Teams 1:1, als Ipswich Fulham am 31. August 2024 an der Portman Road empfing. In den letzten fünf aufgezeichneten Duellen dominierte keine der beiden Seiten, die Ergebnisse verteilten sich auf Unentschieden und Fulham-Siege, darunter ein 3:1-Erfolg von Fulham in einem Carabao-Cup-Spiel an der Portman Road im November 2023.