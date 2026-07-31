Nach einem Jahrzehnt der Abwesenheit ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Die mit großer Spannung erwartete Saison 2026/27 beginnt für den Klub am Samstag, 22. August, mit einem gewaltigen Heimspiel gegen den 20-maligen englischen Meister Manchester United.

Die Fans der Tigers dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft im Championship-Play-off-Finale gegen Middlesbrough im Wembley-Stadion im Mai noch immer in Feierlaune sein, als Oli McBurnie in der Nachspielzeit den dramatischen Siegtreffer erzielte.

Auch Manchester United beendete die Saison 2025/26 mit einem Erfolgserlebnis und sicherte sich mit Platz drei die Teilnahme an der Champions League. Nachdem Michael Carrick nun dauerhaft das Kommando übernommen hat, will er auf den soliden Grundlagen aufbauen, die in der vergangenen Saison gelegt wurden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Hull City gegen Manchester United zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Manchester United statt?

Hull City gegen Manchester United wird am Samstag, 22. August, um 12:30 Uhr BST im MKM Stadium in Hull angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 07:30 The MKM Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Tickethandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters einige Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticketbörse des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren je nach Gastgeberklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie stark:

Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und in den unteren Rängen sind teurer, während Sitze in den oberen Rängen hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

Jüngste direkte Duelle

Teamnews & Kader