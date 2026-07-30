Nach einem Jahrzehnt Abstinenz ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Die mit Spannung erwartete Saison 2026/27 beginnt für den Klub am Samstag, 22. August, mit einem großen Heimspiel gegen den 20-maligen englischen Meister Manchester United.

Die Fans der Tigers dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft im Championship-Play-off-Finale gegen Middlesbrough im Wembley Stadium im Mai noch immer in Feierlaune sein, nachdem Oli McBurnie in der Nachspielzeit den dramatischen Siegtreffer erzielt hatte.

Auch Manchester United beendete die Saison 2025/26 mit einem Erfolgserlebnis und sicherte sich mit Platz drei die Teilnahme an der Champions League. Nachdem Michael Carrick nun dauerhaft das Kommando übertragen wurde, will er auf dem soliden Fundament aufbauen, das in der vergangenen Saison gelegt wurde.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hull City gegen Manchester United wissen müssen, darunter, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Manchester United statt?

Hull City gegen Manchester United wird am Samstag, 22. August, um 12:30 Uhr BST im MKM Stadium in Hull angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 07:30 The MKM Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizieller Ticketaustausch (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über den offiziellen Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.

Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederverlosungen.

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