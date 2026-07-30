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Book Hull City vs Manchester United Tickets

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So bekommt man Tickets für Hull City gegen Manchester United: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Hull City kehrt ins verheißene Land der Premier League zurück, und ihr könntet sehen, wie sie gegen Manchester United antreten

Nach einem Jahrzehnt Abstinenz ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Die mit Spannung erwartete Saison 2026/27 beginnt für den Klub am Samstag, 22. August, mit einem großen Heimspiel gegen den 20-maligen englischen Meister Manchester United.

Die Fans der Tigers dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft im Championship-Play-off-Finale gegen Middlesbrough im Wembley Stadium im Mai noch immer in Feierlaune sein, nachdem Oli McBurnie in der Nachspielzeit den dramatischen Siegtreffer erzielt hatte.

Auch Manchester United beendete die Saison 2025/26 mit einem Erfolgserlebnis und sicherte sich mit Platz drei die Teilnahme an der Champions League. Nachdem Michael Carrick nun dauerhaft das Kommando übertragen wurde, will er auf dem soliden Fundament aufbauen, das in der vergangenen Saison gelegt wurde.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hull City gegen Manchester United wissen müssen, darunter, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Manchester United statt?

Hull City gegen Manchester United wird am Samstag, 22. August, um 12:30 Uhr BST im MKM Stadium in Hull angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
The MKM Stadium

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der überwältigenden weltweiten Nachfrage, Gesetzen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitalen Drehkreuzen vergeben Premier-League-Klubs Tickets über den folgenden Prozess:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizieller Ticketaustausch (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über den offiziellen Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft existiert bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Hull City gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Begegnungen in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennwerte.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis zur Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederverlosungen.

Form

HUL

HUL - Form

MIL
U0-0
MIL
S0-2
MID
S1-0
KSP
S0-3
RIZ
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MUN

MUN - Form

SUN
U0-0
NFO
S3-2
BHA
S0-3
WRE
N0-1
RBK
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Head to Head

HullUnentschiedenManchester United
1
2
2
Premier League
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Manchester United
MUN
0
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Hull
HUL
0
END
England EFL Cup
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Hull
HUL
2
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1
END
England EFL Cup
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Manchester United
MUN
2
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Hull
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0
END
Premier League
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Hull
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0
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MUN
1
END
Premier League
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Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
2Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Teamnews & Kader

Hull vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

Hull crest
Hull
HUL
Aufstellung
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Trainer

  • S. Jakirovic

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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