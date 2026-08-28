Hoffenheim trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der SNP Arena in Sinsheim auf den VfB Stuttgart.

Das jüngste Ligaduell im Mai 2026 endete am selben Ort mit einem packenden 3:3-Unentschieden. Insgesamt spricht die direkte Bilanz leicht für Stuttgart, allerdings erweisen sich Spiele in Sinsheim für beide Seiten regelmäßig als unberechenbar.

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Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen VfB Stuttgart wird in der SNP Arena in Sinsheim angepfiffen. Die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region entnehmen Sie bitte den lokalen TV-Programmen.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen VfB Stuttgart kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am 12. September 2026 zu kaufen, gibt es zwei Hauptoptionen:

Offizielle Verkaufsstellen der Klubs: Die sicherste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu bekommen, ist direkt über das offizielle Online-Ticketportal der TSG Hoffenheim, da sie das Heimteam ist und das Spiel in der PreZero Arena in Sinsheim austrägt. Auswärtsfans können auch den offiziellen Ticketshop des VfB Stuttgart für das Auswärtskontingent prüfen, allerdings ist dafür oft eine offizielle Mitgliedschaft im Klub erforderlich.

Zweitmarkt & Aggregatoren: Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, sind Tickets auf Ticket-Resale-Plattformen und Vergleichsseiten wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am 12. September 2026 variieren je nach Sitzplatzlage, Ticketkategorie und danach, ob Sie über offizielle Klubkanäle oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Tickets zum Originalpreis: Standardtickets, die direkt über offizielle Verkaufsstellen der Klubs gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 £ bis 20 £ für Tickets im Stehplatzbereich. Sitzplatzkarten liegen je nach Nähe zum Spielfeld oder zur zentralen Tribüne meist zwischen 30 £ und 70 £ .

Zweitmarkt & Aggregatoren: Auf Drittanbieter-Resale-Plattformen und Ticket-Aggregator-Seiten wie StubHub schwanken die Preise je nach Nachfrage. Günstige Tickets auf dem Zweitmarkt beginnen aktuell bei etwa 40 £ bis 85 £ , während Premiumplätze oder zentrale Plätze im unteren Rang bis zu 100 £ bis 150 £+ pro Ticket kosten können.

Hoffenheim gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

Hoffenheim geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal am 22. August, ein überzeugender Pokalerfolg nach einem 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur. Zuvor setzte sich Hoffenheim in der Vorbereitung mit 3:0 gegen den Karlsruher SC und mit 3:1 gegen Holstein Kiel durch. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Auch Stuttgart geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in die Partie. Der jüngste Auftritt war das 4:0 im DFB-Pokal bei Hansa Rostock am 21. August, wobei dieses Ergebnis von den Verletzungen überschattet wurde, die sich die Mannschaft während des Spiels zuzog. Ende Juli spielte Stuttgart 2:2 gegen den Paris FC und verlor am 15. August ein Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Fulham. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft 16 Tore, kassierte aber auch acht, ein Muster, das darauf hindeutet, dass das Team von Hoeness defensiv anfällig ist.

Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 2. Mai 2026 statt, als sich Hoffenheim und Stuttgart in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 3:3 trennten. Davor endete ein Bundesliga-Duell im Dezember 2025 in Stuttgart torlos. In den vergangenen fünf Bundesliga-Begegnungen zwischen beiden Teams konnte sich keine Mannschaft eine Dominanz erarbeiten. Die Bilanz weist zwei Unentschieden, einen Sieg für Stuttgart und zwei weitere Unentschieden aus, darunter ein 1:1 im Februar 2025 und ein 1:1 im Oktober 2024. Der jüngste Sieg in diesem Datensatz gehört Stuttgart, das Hoffenheim im März 2024 in Sinsheim mit 3:0 besiegte.