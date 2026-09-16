Hoffenheim trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der SNP Arena in Sinsheim auf den Hamburger SV.

Historisch gesehen weisen beide Klubs eine eng umkämpfte direkte Bilanz auf, wobei Hoffenheim mit 8 Siegen gegenüber 7 des Hamburger SV knapp die Nase vorn hat. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 25. April 2026 holte Hoffenheim einen 2:1-Auswärtssieg im Volksparkstadion.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Hoffenheim gegen Hamburger SV wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen Hamburger SV in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Hamburger SV in der SNP Arena in Sinsheim am Samstag, den 10. Oktober 2026.

Bundesliga - Spielwoche 5 10. Okt. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Hamburger SV kaufen?

Um Tickets für TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV zu kaufen, können Sie diese primären Kaufoptionen nutzen:

Offizielle Ticketportale der Klubs: Offizieller Ticketshop der TSG Hoffenheim: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal der TSG Hoffenheim. Tickets werden in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern in einem exklusiven Vorverkaufsfenster angeboten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf für die Allgemeinheit geht.

Offizieller Ticketshop des Hamburger SV: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, schauen Sie im offiziellen Ticketportal des Hamburger SV nach, da Auswärtstickets direkt über den Gastverein an dessen Mitglieder und Dauerkarteninhaber vergeben werden. Offizielle Ticket-Wiederverkaufsplattformen (Zweitmarkt): Hoffenheim betreibt direkt auf der Vereinswebsite eine offizielle sekundäre Ticketbörse. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, stellen ihre Plätze dort erneut zum offiziellen Nennwert ein. Das bietet eine sichere und legitime Möglichkeit, Tickets zu kaufen, wenn das Spiel ausverkauft ist. Verkauf an die Allgemeinheit & Buchungstipps: Die Verkaufstermine für Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag bekannt gegeben. Wenn Sie im Voraus ein kostenloses Benutzerkonto auf der Ticketplattform der TSG Hoffenheim erstellen, können Sie schnell auf das Portal zugreifen, sobald der freie Verkauf startet.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV in der SNP Arena (PreZero Arena) hängen von der Sitzkategorie und davon ab, wo Sie sie kaufen:

Offizielle Preise zum Nennwert (TSG Hoffenheim Ticketshop)

Stehplatzkarten: Reguläre Stehplatzkarten beginnen bei etwa 15 € bis 20 € (ermäßigt etwa 12 € bis 15 € ).

Sitzplatzkarten:

Unterrang / Familienblöcke: Ungefähr 30 € bis 45 € . Kategorie 2 (Ecken / Oberränge): Etwa 45 € bis 65 € . Kategorie 1 (Haupttribüne / Seitliche Gerade): Je nach konkretem Block und Nähe zur Mittellinie zwischen 65 € bis 115 €+ .

VIP & Hospitality: Beginnen in der Regel bei 150 € bis 250 €+ .

Sekundärmarkt- & Wiederverkaufspreise

Offizielle Ticketbörse des Klubs (Zweitmarkt): Direkt zum ursprünglichen Nennwert verkauft (in der Regel 15 € bis 115 € , abhängig vom Platz).

Hoffenheim gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Hamburger SV

Hoffenheim hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor gewann die Mannschaft in diesem Lauf im DFB-Pokal mit 4:0 gegen Erzgebirge Aue und spielte in der Saisonvorbereitung 2:2 gegen Tottenham Hotspur. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 11 Tore und kassierte 11.

Hamburg hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Mainz in der Bundesliga. Davor verlor die Mannschaft am ersten Spieltag mit 0:2 gegen Borussia Dortmund, gewann jedoch ihr Pokalspiel beim SC Verl mit 3:0. Hamburg erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte neun.

Hoffenheim gegen Hamburger SV: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 25. April 2026 statt, als Hoffenheim in der Bundesliga auswärts im Volksparkstadion mit 2:1 gewann. In den fünf jüngsten direkten Duellen hat Hoffenheim dreimal gewonnen, Hamburg zweimal. Dazu kommen ein 4:1-Heimsieg Hoffenheims im Dezember 2025 und ein 2:0-Erfolg im April 2018. Die Siege Hamburgs im Datensatz stammen aus dem November 2017 (3:0) und dem April 2017 (2:1).