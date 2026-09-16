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So bekommt man Tickets für Hoffenheim gegen den Hamburger SV: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Hoffenheim trifft in der Bundesliga auf den Hamburger SV. So könnt ihr euch Tickets sichern

Hoffenheim trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, in der SNP Arena in Sinsheim auf den Hamburger SV.

Historisch gesehen weisen beide Klubs eine eng umkämpfte direkte Bilanz auf, wobei Hoffenheim mit 8 Siegen gegenüber 7 des Hamburger SV knapp die Nase vorn hat. Im jüngsten Aufeinandertreffen am 25. April 2026 holte Hoffenheim einen 2:1-Auswärtssieg im Volksparkstadion.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Hoffenheim gegen Hamburger SV wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen Hamburger SV in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Hamburger SV in der SNP Arena in Sinsheim am Samstag, den 10. Oktober 2026.

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Bundesliga - Spielwoche 5
SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Hamburger SV kaufen?

Um Tickets für TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV zu kaufen, können Sie diese primären Kaufoptionen nutzen:

  1. Offizielle Ticketportale der Klubs:
    • Offizieller Ticketshop der TSG Hoffenheim: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal der TSG Hoffenheim. Tickets werden in der Regel zunächst Vereinsmitgliedern in einem exklusiven Vorverkaufsfenster angeboten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf für die Allgemeinheit geht.
    • Offizieller Ticketshop des Hamburger SV: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, schauen Sie im offiziellen Ticketportal des Hamburger SV nach, da Auswärtstickets direkt über den Gastverein an dessen Mitglieder und Dauerkarteninhaber vergeben werden.
  3. Offizielle Ticket-Wiederverkaufsplattformen (Zweitmarkt):
    • Hoffenheim betreibt direkt auf der Vereinswebsite eine offizielle sekundäre Ticketbörse. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, stellen ihre Plätze dort erneut zum offiziellen Nennwert ein. Das bietet eine sichere und legitime Möglichkeit, Tickets zu kaufen, wenn das Spiel ausverkauft ist.
  5. Verkauf an die Allgemeinheit & Buchungstipps:
    • Die Verkaufstermine für Tickets werden in der Regel einige Wochen vor dem Spieltag bekannt gegeben. Wenn Sie im Voraus ein kostenloses Benutzerkonto auf der Ticketplattform der TSG Hoffenheim erstellen, können Sie schnell auf das Portal zugreifen, sobald der freie Verkauf startet.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Hamburger SV?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel TSG 1899 Hoffenheim vs. Hamburger SV in der SNP Arena (PreZero Arena) hängen von der Sitzkategorie und davon ab, wo Sie sie kaufen:

Offizielle Preise zum Nennwert (TSG Hoffenheim Ticketshop)

  • Stehplatzkarten: Reguläre Stehplatzkarten beginnen bei etwa 15 € bis 20 € (ermäßigt etwa 12 € bis 15 €).
  • Sitzplatzkarten:
    • Unterrang / Familienblöcke: Ungefähr 30 € bis 45 €.
    • Kategorie 2 (Ecken / Oberränge): Etwa 45 € bis 65 €.
    • Kategorie 1 (Haupttribüne / Seitliche Gerade): Je nach konkretem Block und Nähe zur Mittellinie zwischen 65 € bis 115 €+.
  • VIP & Hospitality: Beginnen in der Regel bei 150 € bis 250 €+.

Sekundärmarkt- & Wiederverkaufspreise

  • Offizielle Ticketbörse des Klubs (Zweitmarkt): Direkt zum ursprünglichen Nennwert verkauft (in der Regel 15 € bis 115 €, abhängig vom Platz).

Hoffenheim gegen Hamburger SV in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Hamburger SV

Hoffenheim hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Zuvor gewann die Mannschaft in diesem Lauf im DFB-Pokal mit 4:0 gegen Erzgebirge Aue und spielte in der Saisonvorbereitung 2:2 gegen Tottenham Hotspur. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 11 Tore und kassierte 11.

Hamburg hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Mainz in der Bundesliga. Davor verlor die Mannschaft am ersten Spieltag mit 0:2 gegen Borussia Dortmund, gewann jedoch ihr Pokalspiel beim SC Verl mit 3:0. Hamburg erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte neun.

TSG

TSG - Form

TOT
U2-2
AUE
S0-4
KÖL
N3-2
BVB
N2-3
VFB
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
HSV

HSV - Form

TFC
S1-2
VEL
S0-3
BVB
N2-0
M05
N0-5
RBL
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Hoffenheim gegen Hamburger SV: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Duell zwischen diesen Teams fand am 25. April 2026 statt, als Hoffenheim in der Bundesliga auswärts im Volksparkstadion mit 2:1 gewann. In den fünf jüngsten direkten Duellen hat Hoffenheim dreimal gewonnen, Hamburg zweimal. Dazu kommen ein 4:1-Heimsieg Hoffenheims im Dezember 2025 und ein 2:0-Erfolg im April 2018. Die Siege Hamburgs im Datensatz stammen aus dem November 2017 (3:0) und dem April 2017 (2:1).

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenHamburger SV
3
0
2
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
3
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
3300101+99
S
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
S
S
S
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
U
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
321072+57
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
N
S
S
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
U
S
N
8
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
N
S
U
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
S
N
U
10
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
U
S
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
S
U
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
311157-24
U
N
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
S
N
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
N
N
U
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
N
N
U
17
GladbachGladbachBMG
3003312-90
N
N
N
18
Hamburger SVHamburger SVHSV
3003012-120
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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