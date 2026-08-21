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So bekommt man Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Hoffenheim trifft in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der PreZero Arena in Sinsheim auf Borussia Dortmund.

Hoffenheim will den Heimvorteil nutzen, nachdem die Mannschaft im vorherigen Ligaduell am selben Ort im April 2026 einen 2:1-Sieg gegen Dortmund gefeiert hatte. Borussia Dortmund wiederum will sich nach Platz vier in der Liga in der vergangenen Saison früh Schwung für die neue Spielzeit holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund findet in der SNP Arena in Sinsheim statt. Prüfen Sie die offiziellen Übertragungslisten in Ihrer Region, um die bestätigte Anstoßzeit zu erfahren.

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Bundesliga - Spielwoche 2
SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets ausschließlich über offizielle Klubplattformen zu sichern, nutzen Sie diese Kanäle:

Offizielle Heimtickets

  • TSG Hoffenheim Ticketcenter: Die TSG Hoffenheim verwaltet die Ticketkontingente für den Heimbereich direkt über ihren primären Online-Shop.
  • Freier Verkauf: Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Anpfiff über das Klubportal.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

  • Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten verfügbare Angebote an, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele in der PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim variieren im Allgemeinen je nach Sitzbereich und Kategorie:

Offizielle Nennwertpreise

  • Stehplatztickets: Liegen je nach Ermäßigungen und Kontingenten in der Regel zwischen 14 € und 19 €.
  • Sitzplatztickets: Standardplätze beginnen in der Regel bei etwa 20 € bis 28 € für Plätze im Unter- oder Oberrang, während Premiumplätze in zentraler Lage bei Topspielen wie gegen Borussia Dortmund bis zu 50 € bis 70 € kosten können.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim und Borussia Dortmund

Die letzten fünf Spiele von Hoffenheim brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, allesamt in Testspielen der Saisonvorbereitung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag eine 0:3-Niederlage gegen denselben Gegner gegeben hatte. Zuvor in der Vorbereitung gelangen überzeugende Siege, darunter ein 4:1 gegen Greuther Fuerth und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Testspielergebnisse von Borussia Dortmund zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Roma, zudem verlor die Mannschaft in einem Vorbereitungstest mit 2:3 gegen Arsenal. Der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Kovac defensiv noch Arbeit vor sich hat, bevor der Pflichtspielbetrieb beginnt.

TSG

TSG - Form

GFT
S4-1
HSK
S3-1
KSC
S3-0
TOT
N3-0
TOT
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BVB

BVB - Form

F95
N2-1
OSA
N1-0
FCT
S0-1
ARS
N2-3
ROM
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 18. April 2026 statt, wobei Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:1 gewann. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Hoffenheim zweimal, Dortmund zweimal und eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 16 Tore, wobei beide Teams ihre Fähigkeit unter Beweis stellten, zuhause und auswärts zu treffen.

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenBorussia Dortmund
2
1
2
Bundesliga
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Hoffenheim
TSG
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
END
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Borussia Dortmund
BVB
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Hoffenheim
TSG
0
END
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TSG
2
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Borussia Dortmund
BVB
3
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
1
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Hoffenheim
TSG
1
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle beendete Hoffenheim die vergangene Saison auf Platz 11, während Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang vier abschloss.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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