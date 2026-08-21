Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der PreZero Arena in Sinsheim auf Borussia Dortmund.

Hoffenheim will den Heimvorteil nutzen, nachdem die Mannschaft im vorherigen Ligaduell am selben Ort im April 2026 einen 2:1-Sieg gegen Dortmund gefeiert hatte. Borussia Dortmund wiederum will sich nach Platz vier in der Liga in der vergangenen Saison früh Schwung für die neue Spielzeit holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund findet in der SNP Arena in Sinsheim statt. Prüfen Sie die offiziellen Übertragungslisten in Ihrer Region, um die bestätigte Anstoßzeit zu erfahren.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets ausschließlich über offizielle Klubplattformen zu sichern, nutzen Sie diese Kanäle:

Offizielle Heimtickets

TSG Hoffenheim Ticketcenter: Die TSG Hoffenheim verwaltet die Ticketkontingente für den Heimbereich direkt über ihren primären Online-Shop.

Freier Verkauf: Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Anpfiff über das Klubportal.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten verfügbare Angebote an, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele in der PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim variieren im Allgemeinen je nach Sitzbereich und Kategorie:

Offizielle Nennwertpreise

Stehplatztickets: Liegen je nach Ermäßigungen und Kontingenten in der Regel zwischen 14 € und 19 € .

Sitzplatztickets: Standardplätze beginnen in der Regel bei etwa 20 € bis 28 € für Plätze im Unter- oder Oberrang, während Premiumplätze in zentraler Lage bei Topspielen wie gegen Borussia Dortmund bis zu 50 € bis 70 € kosten können.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim und Borussia Dortmund

Die letzten fünf Spiele von Hoffenheim brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, allesamt in Testspielen der Saisonvorbereitung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag eine 0:3-Niederlage gegen denselben Gegner gegeben hatte. Zuvor in der Vorbereitung gelangen überzeugende Siege, darunter ein 4:1 gegen Greuther Fuerth und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Testspielergebnisse von Borussia Dortmund zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Roma, zudem verlor die Mannschaft in einem Vorbereitungstest mit 2:3 gegen Arsenal. Der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Kovac defensiv noch Arbeit vor sich hat, bevor der Pflichtspielbetrieb beginnt.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 18. April 2026 statt, wobei Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:1 gewann. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Hoffenheim zweimal, Dortmund zweimal und eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 16 Tore, wobei beide Teams ihre Fähigkeit unter Beweis stellten, zuhause und auswärts zu treffen.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle beendete Hoffenheim die vergangene Saison auf Platz 11, während Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang vier abschloss.