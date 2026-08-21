So bekommt man Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Der Hamburger SV trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf Mainz 05.

Beide Teams gehen in dieses frühe Saisonduell mit dem Ziel, wichtige Punkte zu holen und sich eine positive Dynamik in der Bundesliga zu erarbeiten. Das vorige Bundesliga-Duell im Februar 2026 endete in der Mewa Arena mit einem 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hamburger SV gegen Mainz 05 wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen Mainz 05 findet im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Bundesliga - Spielwoche 2 6. Sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wie kann man Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 im Volksparkstadion zu kaufen, nutzen Sie diese offiziellen und vertrauenswürdigen Kanäle:

Wo kaufen: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal des Hamburger SV ( hsv.de ).

Offizieller Ticketshop des Hamburger SV (primärer Kanal)

Mitgliederpriorität: Offizielle Vereinsmitglieder des HSV erhalten vor dem freien Verkauf frühen Zugang zum Heimticketverkauf. Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.

Offizielles Mainz-05-Auswärtskontingent (für Gästefans)

Wo kaufen: Wenn Sie Mainz 05 unterstützen, kaufen Sie über das offizielle Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 ( mainz05.de ). Bereich: Auswärtsfans sitzen im ausgewiesenen Gästeblock ( Gastbereich ) des Volksparkstadions.

Sekundärmarktplätze: Falls die primären Optionen ausverkauft sind, werden Tickets auf Ticketsuchmaschinen und Sekundärplattformen wie StubHub angeboten.



Wie viel kosten Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Hamburger SV vs. Mainz 05 im Volksparkstadion hängen von der Sitzkategorie und davon ab, ob Sie direkt oder auf dem Sekundärmarkt kaufen:

Offizielle Direktpreise (HSV-Ticketshop)

Stehplatz: 16 € bis 22 €

Sitzplatz: 30 € bis 85 € (variiert je nach Rang, Ecke oder zentraler Sicht)

VIP & Hospitality:ab 200 €

Preise auf dem Sekundärmarkt & im Wiederverkauf

Beim Kauf über verifizierte Wiederverkaufsplattformen oder Marktplatz-Aggregatoren:

Einstiegspreise: Plätze im oberen Rang beginnen bei etwa 55 $ bis 65 $ (~50 € bis 60 €).

Durchschnittliche Sitzplätze: Standardplätze im unteren Rang ( Unterrang ) und mit zentraler Sicht liegen zwischen 85 $ bis 185 $ (~78 € bis 170 €).

Premium-Sitzplätze: Untere zentrale Reihen oder Bereiche an der Mittellinie liegen zwischen 200 $ bis 450 $+ .

Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen Mainz 05

Der Hamburger SV geht mit einer Saisonvorbereitungsbilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen Toulouse am 15. August, außerdem spielte das Team eine Woche zuvor 2:2 gegen Lille. Niederlagen gegen Everton und Rapid Wien waren die Tiefpunkte im Vorbereitungsprogramm. Der HSV erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Defensivordnung mit Blick auf die Rückkehr des Pflichtspielbetriebs noch verbessert werden muss.

Mainz 05 zeigte sich in der gesamten Saisonvorbereitung in starker Form und gewann vier der vergangenen fünf Spiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen den AFC Bournemouth am 15. August, außerdem gelang ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen Paris FC. Das 3:3 gegen Udinese war die einzige Partie, in der Fischers Team Punkte liegen ließ. Mainz erzielte in fünf Freundschaftsspielen 13 Tore und kassierte nur vier, eine Bilanz, die auf eine gut eingespielte Offensivabteilung vor dem Start in die neue Saison hindeutet.

Hamburger SV gegen Mainz 05: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1, als Mainz den HSV am 20. Februar 2026 in der Bundesliga empfing. Davor fügte der Hamburger SV Mainz im Oktober 2025 im Volksparkstadion eine deutliche 4:0-Niederlage zu. In den vergangenen fünf erfassten Bundesliga-Duellen hat jede Seite einen Sieg geholt, dazu kommen drei Unentschieden in der direkten Bilanz.

Hamburger SV gegen Mainz 05: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle steht der Hamburger SV derzeit auf dem zehnten Platz, Mainz 05 zwei Positionen dahinter auf Rang zwölf.