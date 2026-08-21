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So bekommt man Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Hamburger SV trifft in der Bundesliga auf Mainz 05. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der Hamburger SV trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf Mainz 05.

Beide Teams gehen in dieses frühe Saisonduell mit dem Ziel, wichtige Punkte zu holen und sich eine positive Dynamik in der Bundesliga zu erarbeiten. Das vorige Bundesliga-Duell im Februar 2026 endete in der Mewa Arena mit einem 1:1.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hamburger SV gegen Mainz 05 wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen Mainz 05 findet im Volksparkstadion in Hamburg statt.

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Bundesliga - Spielwoche 2
Volksparkstadion

Wie kann man Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 im Volksparkstadion zu kaufen, nutzen Sie diese offiziellen und vertrauenswürdigen Kanäle:

  • Wo kaufen: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal des Hamburger SV (hsv.de).
  • Offizieller Ticketshop des Hamburger SV (primärer Kanal)
    • Mitgliederpriorität: Offizielle Vereinsmitglieder des HSV erhalten vor dem freien Verkauf frühen Zugang zum Heimticketverkauf.
    • Freier Verkauf: Verbleibende Tickets gehen etwa 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.
  • Offizielles Mainz-05-Auswärtskontingent (für Gästefans)
    • Wo kaufen: Wenn Sie Mainz 05 unterstützen, kaufen Sie über das offizielle Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Bereich: Auswärtsfans sitzen im ausgewiesenen Gästeblock (Gastbereich) des Volksparkstadions.
    • Sekundärmarktplätze: Falls die primären Optionen ausverkauft sind, werden Tickets auf Ticketsuchmaschinen und Sekundärplattformen wie StubHub angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Hamburger SV vs. Mainz 05 im Volksparkstadion hängen von der Sitzkategorie und davon ab, ob Sie direkt oder auf dem Sekundärmarkt kaufen:

Offizielle Direktpreise (HSV-Ticketshop)

  • Stehplatz:16 € bis 22 €
  • Sitzplatz:30 € bis 85 € (variiert je nach Rang, Ecke oder zentraler Sicht)
  • VIP & Hospitality:ab 200 €

Preise auf dem Sekundärmarkt & im Wiederverkauf

Beim Kauf über verifizierte Wiederverkaufsplattformen oder Marktplatz-Aggregatoren:

  • Einstiegspreise: Plätze im oberen Rang beginnen bei etwa 55 $ bis 65 $ (~50 € bis 60 €).   
  • Durchschnittliche Sitzplätze: Standardplätze im unteren Rang (Unterrang) und mit zentraler Sicht liegen zwischen 85 $ bis 185 $ (~78 € bis 170 €).
  • Premium-Sitzplätze: Untere zentrale Reihen oder Bereiche an der Mittellinie liegen zwischen 200 $ bis 450 $+.

Hamburger SV gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen Mainz 05

Der Hamburger SV geht mit einer Saisonvorbereitungsbilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg gegen Toulouse am 15. August, außerdem spielte das Team eine Woche zuvor 2:2 gegen Lille. Niederlagen gegen Everton und Rapid Wien waren die Tiefpunkte im Vorbereitungsprogramm. Der HSV erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Defensivordnung mit Blick auf die Rückkehr des Pflichtspielbetriebs noch verbessert werden muss.

Mainz 05 zeigte sich in der gesamten Saisonvorbereitung in starker Form und gewann vier der vergangenen fünf Spiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen den AFC Bournemouth am 15. August, außerdem gelang ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen Paris FC. Das 3:3 gegen Udinese war die einzige Partie, in der Fischers Team Punkte liegen ließ. Mainz erzielte in fünf Freundschaftsspielen 13 Tore und kassierte nur vier, eine Bilanz, die auf eine gut eingespielte Offensivabteilung vor dem Start in die neue Saison hindeutet.

HSV

HSV - Form

RAP
N3-2
HDH
S3-1
EVE
N1-2
LIL
U2-2
TFC
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
M05

M05 - Form

HSK
S3-0
ALA
S1-0
UDI
U3-3
PAR
S4-0
BOU
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hamburger SV gegen Mainz 05: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1, als Mainz den HSV am 20. Februar 2026 in der Bundesliga empfing. Davor fügte der Hamburger SV Mainz im Oktober 2025 im Volksparkstadion eine deutliche 4:0-Niederlage zu. In den vergangenen fünf erfassten Bundesliga-Duellen hat jede Seite einen Sieg geholt, dazu kommen drei Unentschieden in der direkten Bilanz.

Head to Head

Hamburger SVUnentschiedenMainz 05
1
3
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
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Hamburger SV
HSV
1
END
Bundesliga
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HSV
4
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Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
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Hamburger SV
HSV
0
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Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
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Mainz 05
M05
3
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Hamburger SV
HSV
2
END
Bundesliga
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Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Hamburger SV gegen Mainz 05: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle steht der Hamburger SV derzeit auf dem zehnten Platz, Mainz 05 zwei Positionen dahinter auf Rang zwölf.

#PSUNTG+/-PktForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
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Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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