Griechenland empfängt die Niederlande am 1. Oktober 2026 in einem richtungsweisenden Duell der UEFA Nations League im Toumba-Stadion in Thessaloniki. Beide Nationen bringen große europäische Fußballtraditionen in diese Partie ein und garantieren damit eine intensive Atmosphäre am Spieltag.

GOAL hat alle Informationen, die Ihr braucht, um Euch Eure Plätze zu sichern. Erfahrt, wo Ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und macht Euch bereit, Euer Team live zu unterstützen.

Wann ist der Anstoß bei Griechenland vs. Niederlande in der UEFA Nations League A?

Griechenland gegen Niederlande findet im Toumba-Stadion in Thessaloniki statt, die offizielle Anstoßzeit steht noch nicht fest. Prüft den genauen Zeitplan bei Eurem regionalen Sender.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Wo kann man Tickets für Griechenland vs. Niederlande in der Nations League der Männer kaufen?

Offizielle Tickets können direkt über das Ticketportal des Hellenischen Fußballverbands erworben werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der griechischen Nationalmannschaft abwickelt. Die offizielle Website ist die erste Anlaufstelle für Fans, die während der Vorverkaufs- und regulären Verkaufsphasen Tickets zum Nennwert suchen.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Griechenland vs. Niederlande in der Nations League der Männer?

Die Standard-Ticketpreise im offiziellen HFF-Portal beginnen in der Regel bei 25 € für Sitzplätze im allgemeinen Bereich, wobei die Preise je nach Sitzplatzlage und Kategorie im Toumba-Stadion steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise derzeit bei 65 € , abhängig von der Sitzplatzverfügbarkeit und der aktuellen Marktnachfrage.

Griechenland vs. Niederlande in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Griechenland und den Niederlanden

Griechenland hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und in diesem Zeitraum drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 7. Juni mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel, davor gab es ein 2:2 gegen Schweden. Griechenland blieb in drei dieser fünf Spiele ohne eigenen Treffer, kassierte in diesem Zeitraum insgesamt aber nur drei Gegentore.

Die Niederlande haben drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft am 30. Juni, womit das Turnier für sie endete. Zuvor besiegten sie im selben Wettbewerb Schweden mit 5:1 und Tunesien mit 3:1, außerdem spielten sie 2:2 gegen Japan. Die Niederlande erzielten in diesen fünf Partien 12 Tore.

Griechenland vs. Niederlande: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams gab es im Oktober 2023, als Griechenland in einem EM-Qualifikationsspiel in Athen mit 0:1 gegen die Niederlande verlor. Einen Monat zuvor hatten die Niederlande das Rückspiel derselben Qualifikationskampagne zu Hause mit 3:0 gewonnen. Die Niederlande gewannen 2004 auch ein Freundschaftsspiel mit 4:0, allerdings sicherte sich Griechenland 2016 in einem Freundschaftsspiel in Amsterdam einen 2:1-Sieg. Die Niederlande führen den direkten Vergleich aus den vier erfassten Duellen mit drei Siegen gegenüber einem von Griechenland an.



