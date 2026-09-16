Griechenland trifft am 4. Oktober 2026 im Toumba-Stadion in Thessaloniki in einem packenden Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Deutschland. Dieses hochkarätige Duell bringt zwei leidenschaftliche europäische Fußballnationen in einer wichtigen Pflichtpartie zusammen.

GOAL liefert euch alle Details, die ihr braucht, um euch euren Platz für dieses Spiel zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie ihr euch eure Karten noch heute sichert.

Wann ist der Anstoß von Griechenland gegen Deutschland in der UEFA Nations League A?

Griechenland gegen Deutschland wird am Donnerstag, 1. Oktober 2026, im Toumba-Stadion in Thessaloniki angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Wo kann man Tickets für Griechenland gegen Deutschland kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Hellenic Football Federation (HFF) erworben werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der griechischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Originalpreis während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Griechenland gegen Deutschland?

Standardtickets im offiziellen HFF-Ticketportal starten in der Regel bei 25 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter dem Tor. Je nach Sitzbereich und Kategorie im Toumba-Stadion steigen die Preise an.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise derzeit bei 48 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Sitzplatzwahl, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Griechenland gegen Deutschland in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Griechenland und Deutschland

Griechenland hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel am 7. Juni, davor gab es ein 2:2 gegen Schweden. Griechenland blieb in drei dieser fünf Spiele ohne eigenen Treffer, kassierte insgesamt aber nur drei Gegentore. Unentschieden gegen Ungarn und Belarus komplettieren die Fünf-Spiele-Serie.

Deutschland hat in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend drei Siege und zwei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29. Juni, was das Aus im Turnier bedeutete. Davor gewann Deutschland in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 gegen die USA, besiegte Curacao mit 7:1 und die Elfenbeinküste bei der Weltmeisterschaft mit 2:1, ehe eine 1:2-Niederlage gegen Ecuador folgte. Deutschland erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte sechs Gegentore.

Griechenland gegen Deutschland: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2024 statt, als Deutschland Griechenland in einem Freundschaftsspiel mit 2:1 besiegte. In den vier erfassten direkten Duellen hat Deutschland drei Siege geholt, Griechenland keinen, wobei ein Spiel nicht mit einem deutschen Sieg endete: eine 2:4-Niederlage für Griechenland in einem WM-Qualifikationsspiel 2001 in Athen. Deutschland gewann zudem bei der EM 2012 mit 4:2 gegen Griechenland sowie im September 2000 mit 2:0 in einem WM-Qualifikationsspiel.



