So bekommt man Tickets für Getafe gegen Malaga: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Getafe trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Málaga.

Getafe hat im direkten Vergleich zuletzt die Nase vorn und gewann drei der letzten fünf LaLiga-Duelle gegen Málaga, darunter im Januar 2018 einen 1:0-Heimsieg im Coliseum. Getafe geht mit dem Ziel in die Partie, Schwung aufzunehmen, während Málaga nach dem Saisonstart seine Auswärtsform verbessern und in der Tabelle klettern will.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um Tickets für Getafe gegen Málaga zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Málaga in der LaLiga?

Getafe gegen Málaga findet im Coliseum in Getafe statt. Die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region entnehmen Sie bitte den lokalen Programminformationen.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 09:00 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Málaga in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Getafe gegen Málaga im Estadio Coliseum in Getafe zu kaufen, können Sie sie über die folgenden offiziellen und sekundären Ticketoptionen erwerben:

Offizielle Website des Getafe CF: Da Getafe das Heimteam ist, werden Tickets für die Allgemeinheit direkt über das offizielle Ticketportal auf der Hauptwebsite des Getafe CF (entradas.getafecf.com) angeboten. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag.

Ticketschalter des Estadio Coliseum (Taquillas): Sie können Tickets vor dem Spiel oder am Spieltag persönlich an der Stadionkasse des Estadio Coliseum in Getafe kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Offizielles Auswärtskontingent des Málaga CF: Wenn Sie Málaga CF im Auswärtsblock unterstützen, werden Tickets direkt über den offiziellen Ticketbereich von Málaga (entradas.malagacf.com) an offizielle Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Zweitmarkt & Aggregatoren: Wenn offizielle Plätze ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketplattformen und Vergleichsseiten wie StubHub weiterverkaufte Tickets aus verschiedenen Bereichen des Stadions an.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Getafe gegen Málaga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Málaga variieren je nachdem, ob Sie sie zum Nennwert über die offizielle Vereinskasse oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Direkttickets (Nennwert):

Allgemeine Preisspanne: Etwa 30 € bis 75 € über den offiziellen Ticketkanal des Getafe CF. Fondo (hinter den Toren): 30 € bis 40 € . Lateral (Seitentribünen): 40 € bis 60 € . Tribuna (Haupttribüne): 60 € bis 80 € .

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen:

Startpreise: Auf sekundären Ticket-Marktplätzen wie StubHub beginnen die Preise aufgrund der Nachfrage und Bearbeitungsgebühren für reguläre Sitzplätze in der Regel bei etwa 120 € bis 160 € . Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt in den allgemeinen Sitzplatzkategorien typischerweise zwischen 150 € und 220 € .

VIP- & Hospitality-Pakete:

Premium-Sitzplätze mit Hospitality-Zugang beginnen bei etwa 180 € bis 300 €+ pro Ticket.



Getafe gegen Málaga in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe und Málaga

Getafe hat in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der LaLiga gegen Racing Santander am 23. August, zudem schlug das Team am 20. August Partizan Beograd mit 3:1 in der Qualifikation zur Conference League. Der Tiefpunkt dieser Serie war eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves am 15. August. Getafe erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs. Zur Serie gehörte außerdem ein 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur.

Málaga holte aus seinen zwei LaLiga-Partien einen Punkt, in den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna am 24. August. Zuvor verlor das Team zum Auftakt der LaLiga mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Vorbereitung gab es ein 2:2 gegen Fulham und einen 4:2-Sieg gegen Al-Arabi, zudem gehörte auch eine 1:2-Niederlage gegen AD Ceuta FC zu dieser Serie.

Getafe gegen Málaga: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 19. Mai 2018 in der LaLiga statt, als Getafe auswärts bei Málaga mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der LaLiga stattfanden, kommt Getafe auf drei Siege, Málaga auf keinen, wobei zwei Partien mit Getafe-Siegen im Coliseum endeten, darunter ein 1:0-Heimsieg im Januar 2018. Málagas bestes Ergebnis in den vorliegenden Daten war ein 3:0-Heimsieg im Februar 2016, ansonsten hat Getafe die jüngsten Duelle zwischen den beiden Teams dominiert.