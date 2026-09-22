Die UEFA Nations League kehrt mit einem spannenden Spiel zurück, wenn Georgien Ungarn in der ikonischen Boris-Paichadze-Dinamo-Arena in Tiflis empfängt. Beide Nationen setzen ihren Aufstieg im europäischen Fußball fort, wodurch diese Begegnung in der Gruppenphase für beide Teams zu einem wichtigen Spiel wird, wenn sie Punkte für den Aufstieg sichern wollen.

GOAL liefert alle notwendigen Details zu den Veranstaltungsinformationen, den Ticketpreiskategorien und den Schritten, um sich seine Plätze zu sichern.

Wann ist der Anstoß bei Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B?

Georgien gegen Ungarn findet in der Boris-Paichadze-Dinamo-Arena in Tiflis statt, der Anstoß für dieses Spiel der UEFA Nations League B, Gruppe 2, ist angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Wo kann man Georgien gegen Ungarn kaufen?

Offizielle Primärtickets werden direkt über das Ticketportal des Georgischen Fußballverbands vertrieben, das die regulären Freigaben für Heimländerspiele in Tiflis verwaltet. Fans sollten früh ein Konto auf dem offiziellen Portal erstellen, um sich Tickets zu sichern, sobald der freie Verkauf startet.

Wenn die Primärkontingente komplett ausverkauft sind oder bestimmte Sitzplatzbereiche im Stadion nicht verfügbar sind, sind sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Standard-Einzelspieltickets auf dem offiziellen Ticketportal beginnen bei ungefähr 10 € bis 30 € für Sitzplätze im allgemeinen Verkauf in der Boris-Paichadze-Dinamo-Arena, abhängig von der jeweiligen Kategorie.

Auf dem Sekundärmarkt wie bei Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 234 €, wenn die regulären Primärkontingente im allgemeinen Verkauf ausverkauft sind.

Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Georgien gegen Ungarn

Georgien geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Bahrain am 5. Juni 2026, nachdem es drei Tage zuvor ein 1:1 gegen Rumänien gegeben hatte. Zuvor gewann Georgien im Jahr 2026 auswärts mit 2:0 gegen Litauen und spielte 2:2 gegen Israel. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Bulgarien in der WM-Qualifikation im November 2025, ein 1:2, das die Qualifikationskampagne beendete.

Ungarn bringt aus den letzten fünf Spielen ebenfalls eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage mit. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Kasachstan am 9. Juni 2026, nachdem es nur wenige Tage zuvor einen 2:1-Erfolg gegen Finnland gegeben hatte. Ein torloses Unentschieden gegen Griechenland im März 2026 und ein 1:0-Sieg gegen Slowenien runden die jüngsten positiven Resultate ab. Die letzte Niederlage war ein 2:3 gegen Irland in der WM-Qualifikation im November 2025.

Georgien gegen Ungarn: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im September 2001 statt, als Georgien Ungarn in Tiflis in der UEFA-WM-Qualifikation mit 3:1 besiegte. Das einzige weitere verzeichnete Spiel zwischen den Nationen fand drei Monate zuvor im Juni 2001 statt, als Ungarn im selben Qualifikationszyklus zu Hause mit 4:1 gewann. Beide Teams halten bei den zwei verzeichneten Duellen bei jeweils einem Sieg.



