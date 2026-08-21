Fulham verabschiedet sich vor der Länderspielpause mit einer schwierigen Premier-League-Aufgabe gegen Manchester United am Sonntag, dem 20. September. Es verspricht ein Spiel zu werden, das man nicht verpassen sollte, und Sie können sich noch heute einen Platz im Craven Cottage sichern, indem Sie Tickets buchen.

Auch wenn sich Fulham in den meisten jüngsten Duellen mit Manchester United konkurrenzfähig gezeigt hat, darunter ein 1:1, als United in der vergangenen Saison in London zu Gast war, muss man bis ins Jahr 2009 zurückgehen, um den letzten Heimsieg der Londoner gegen den 20-maligen englischen Meister zu finden.

Kann Fulham seinen 17 Jahre langen Fluch brechen und einen wichtigen Heimsieg gegen Manchester United einfahren? GOAL liefert Ihnen alles, was Sie über Tickets für Fulham gegen Manchester United wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Manchester United statt?

Fulham gegen Manchester United findet am Sonntag, dem 20. September, im Craven Cottage (London) statt. Anpfiff ist planmäßig um 16.30 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Fulham gegen Manchester United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketweiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die klassischen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an die breite Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Manchester United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhe und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen ihre Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Ticketbörsen für den Weiterverkauf teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

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