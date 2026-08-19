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Book Fulham vs Chelsea Tickets

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So bekommt man Tickets für Fulham gegen Chelsea: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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M. Rogers

Verpasst nicht die Chance, im August ein großes London-Derby zu sehen

Der 1. Spieltag der neuen Premier-League-Saison 2026/27 endet mit einem mit Spannung erwarteten London-Derby: Fulham empfängt am Montag, 24. August, den Westlondon-Nachbarn Chelsea im Craven Cottage.

Chelsea wird mit einigen hochkarätigen Neuzugängen auf den Platz gehen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben allesamt für mehr als 50 Millionen £, doch der größte Schlagzeilenmacher war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für eine Rekordablöse von 117 Millionen £ von Aston Villa kam.

Fulham hat zwar mit Harry Wilson und Raul Jimenez zwei Offensivkräfte verloren, die beide im Januar beim 2:1-Sieg gegen Chelsea im Craven Cottage trafen, doch dafür hat der Klub mit Gonzalo García und César Palacios zwei auffällige Spieler von Real Madrid verpflichtet, von denen man sich erhofft, dass sie den Abwehrreihen in dieser Saison Probleme bereiten.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Fulham gegen Chelsea zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Fulham gegen Chelsea statt?

Fulham gegen Chelsea wird am Montag, 24. August, um 20:00 Uhr BST im Craven Cottage in London angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 1
Craven Cottage

So könnt ihr Tickets für Fulham gegen Chelsea in der Premier League kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, der Anti-Weiterverkaufs-Gesetzgebung und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang haben Premiumpreise, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gäste sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

Form

FUL

FUL - Form

AHL
U1-1
FAR
S1-2
CRY
N1-2
MAL
U2-2
VFB
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CHE

CHE - Form

TOT
N1-2
JUV
N0-1
MIL
S3-0
JDT
U3-3
RSO
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Letzte direkte Duelle

Head to Head

FulhamUnentschiedenFC Chelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
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FC Chelsea
CHE
2
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Fulham
FUL
0
END
Premier League
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Fulham
FUL
1
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FC Chelsea
CHE
2
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Fulham vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

Fulham crest
Fulham
FUL
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE

Trainer

  • A. Arbeloa

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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