Der 1. Spieltag der neuen Premier-League-Saison 2026/27 endet mit einem mit Spannung erwarteten London-Derby: Fulham empfängt am Montag, 24. August, den Westlondon-Nachbarn Chelsea im Craven Cottage.

Chelsea wird mit einigen hochkarätigen Neuzugängen auf den Platz gehen. Maxence Lacroix, Marco Palestra und Geovany Quenda unterschrieben allesamt für mehr als 50 Millionen £, doch der größte Schlagzeilenmacher war natürlich die Verpflichtung von Morgan Rogers, der für eine Rekordablöse von 117 Millionen £ von Aston Villa kam.

Fulham hat zwar mit Harry Wilson und Raul Jimenez zwei Offensivkräfte verloren, die beide im Januar beim 2:1-Sieg gegen Chelsea im Craven Cottage trafen, doch dafür hat der Klub mit Gonzalo García und César Palacios zwei auffällige Spieler von Real Madrid verpflichtet, von denen man sich erhofft, dass sie den Abwehrreihen in dieser Saison Probleme bereiten.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Fulham gegen Chelsea zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Fulham gegen Chelsea statt?

Fulham gegen Chelsea wird am Montag, 24. August, um 20:00 Uhr BST im Craven Cottage in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 1 24. Aug. 2026 - 15:00 Craven Cottage

So könnt ihr Tickets für Fulham gegen Chelsea in der Premier League kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner abgewickelt werden.

Wegen der überwältigenden globalen Nachfrage, der Anti-Weiterverkaufs-Gesetzgebung und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Fulham gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang haben Premiumpreise, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten erhältlichen Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gäste sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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