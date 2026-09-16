Freiburg trifft am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg auf Schalke 04.

Die direkte Bilanz spricht für Freiburg, das in den bisherigen 24 Pflichtspielen 11 Siege verbucht hat, gegenüber 8 Erfolgen von Schalke. Freiburg dominierte zudem die jüngsten Duelle in der Bundesliga und holte in den letzten 6 Ligaspielen gegen Schalke 5 Siege und 1 Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Freiburg gegen Schalke 04 wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist der Anstoß von Freiburg gegen Schalke 04 in der Bundesliga?

Freiburg gegen Schalke 04 wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 5 11. Okt. 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Wie kann man Tickets für Freiburg gegen Schalke 04 in der Bundesliga kaufen?

Tickets für das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 können über mehrere Wege gekauft werden:

Offizieller Ticketshop des Vereins: Der wichtigste und sicherste Weg zum Ticketkauf führt direkt über das offizielle Ticketportal des SC Freiburg. Offizielle Vereinsmitglieder erhalten in der Regel bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Karten in den freien Verkauf gehen.

Offizieller Ticket-Zweitmarkt: Sollte das Spiel im freien Verkauf ausverkauft sein, betreibt der SC Freiburg eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber oder Vereinsmitglieder ihre Plätze zum Nennwert zurückgeben können.

Bereich für Auswärtsfans: Fans von Schalke 04, die im Gästeblock sitzen möchten, sollten ihre Tickets direkt über den offiziellen Ticketservice des FC Schalke 04 oder über eine Verlosung für Mitglieder erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Freiburg gegen Schalke 04 in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Schalke 04 variieren je nach Kategorie, Sitzplatzlage und Verkaufsplattform:

Offizieller allgemeiner Verkauf (Nennwert): Stehplatztickets im Europa-Park Stadion kosten in der Regel etwa 15 € bis 20 € , während reguläre Sitzplätze je nach Kategorie und Sicht ungefähr zwischen 35 € und 70 € liegen.

Hospitality- und VIP-Pakete: Premium-Spieltagserlebnisse mit Zugang zu Lounges und gastronomischem Angebot beginnen bei etwa 100 € bis 150+ € pro Ticket.

Freiburg gegen Schalke 04 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Freiburg gegen Schalke 04

Freiburg reist mit einer makellosen Bilanz aus den letzten fünf Spielen an, gewann alle fünf Partien und kassierte in diesem Zeitraum nur ein Gegentor. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:0-Sieg gegen Paderborn in der Bundesliga, zudem erzielte Freiburg im DFB-Pokal fünf Tore gegen Fortuna Düsseldorf. In diesen fünf Spielen kam Freiburg auf 13 Tore bei nur einem Gegentreffer, eine Serie, die sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Stabilität unterstreicht.

Schalke gewann eines, spielte einmal unentschieden und verlor drei der letzten fünf Spiele. Das Remis gab es zuletzt, beim 0:0 gegen Bayern München in der Bundesliga. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 5:2 nach Verlängerung gegen den Hallescher FC im DFB-Pokal. Schalke erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun.

Freiburg gegen Schalke 04: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2023 statt, als Freiburg zu Hause in der Bundesliga mit 4:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Freiburg viermal, Schalke kein einziges Mal, wobei jedes Heimspiel in diesem Zeitraum zugunsten von Freiburg endete. Freiburg erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore, Schalke kam auf zwei.