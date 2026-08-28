Freiburg trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg auf Borussia Moenchengladbach.

Der SC Freiburg war in diesem Duell zuletzt zu Hause überlegen, darunter ein 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im letzten Heimspiel in der Liga im Februar 2026. Frühere Aufeinandertreffen dieser beiden Teams waren oft torreich, was diese Partie für Fußballfans besonders interessant macht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach in der Bundesliga?

Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach findet im Europa-Park Stadion in Freiburg statt.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach kaufen?

Tickets für das Spiel SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach am 12. September 2026 können über die folgenden Optionen erworben werden:

1. Offizielle Vereinskanäle

SC Freiburg Ticket-Onlineshop: Dies ist die wichtigste und sicherste Plattform, um Tickets zum Originalpreis direkt beim Gastgeber zu kaufen.

Mitglieder-Vorverkauf: Mitglieder des SC Freiburg erhalten in der Regel exklusiven Erstzugang zu Tickets, bevor die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf gehen.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls das Spiel im regulären Ticketshop ausverkauft ist, prüfen Sie Freiburgs offiziellen Zweitmarkt, der in die Ticketing-Website integriert ist und auf dem Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Originalpreis weiterverkaufen.

2. Kontingent für Auswärtsfans (Borussia Mönchengladbach)

BMG-Ticketportal: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden Tickets direkt über das offizielle Ticketing-System von Borussia Mönchengladbach an registrierte Mitglieder oder Fanclub-Konten verkauft.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze (mit Vorsicht nutzen)

Wiederverkaufsplattformen: Plattformen wie StubHub bieten Weiterverkäufe durch Dritte an, wobei die Preise deutlich über dem Originalpreis liegen können und zusätzliche Servicegebühren anfallen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach?

Es wird erwartet, dass die Ticketpreise für SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach in die folgenden Bereiche fallen:

Offizielle allgemeine Eintrittskarten (Originalpreis): Stehplätze und reguläre Sitzplätze kosten in der Regel zwischen 15 £ und 60 £ (18 € bis 70 €), abhängig von Alterskategorie und Stadionbereich (Stehtribüne oder Sitzplätze auf den Längsseiten).

Zweitmarkt- und Wiederverkaufsplattformen: Einfache reguläre Sitzplätze auf Wiederverkaufsseiten wie StubHub beginnen bei etwa 35 £ bis 50 £ , während durchschnittliche Tickets im Wiederverkauf je nach Sicht und Nachfrage in der Regel zwischen 50 £ und 120 £ liegen.

Hospitality-Pakete: Premium- oder VIP-Plätze mit Verpflegung und Lounge-Zugang beginnen bei etwa 170 £ bis 300 £+ pro Ticket.

Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach

Freiburg hat die letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einem überzeugenden 5:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Fortuna Duesseldorf, davor gewann das Team in der Qualifikation zur Conference League auswärts mit 3:1 gegen Motherwell. Die Serie umfasst außerdem einen 3:0-Testspielsieg gegen Crystal Palace sowie zwei aufeinanderfolgende 2:0-Ergebnisse gegen Strasbourg. In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg 11 Tore und kassierte eines, eine Serie, die auf ein gut organisiertes und effizientes Team hindeutet.

Auch Gladbach hat die letzten fünf Partien allesamt gewonnen und ist dabei ohne Niederlage geblieben. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz, nach einem 2:1-Erfolg gegen Aston Villa in der Vorbereitung. Zuvor im Sommer gewann die Mannschaft gegen Velbert mit 8:0 und gegen Hansa Rostock mit 3:1. Polanskis Team erzielte in diesen fünf Spielen 19 Tore und kassierte nur drei, was es zu einer der treffsichersten Mannschaften mit starker Vorbereitungsform vor dem Bundesliga-Start macht.

Freiburg gegen Borussia Moenchengladbach: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2026 statt, als Freiburg in der Bundesliga zu Hause mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Freiburg mit drei Siegen gegenüber einem von Gladbach die bessere Bilanz, eine Partie endete torlos. Freiburg war in dieser Phase besonders stark in Heimspielen und gewann beide Begegnungen im Europa-Park Stadion, darunter ein 3:1 im November 2024.